Моуриньо возвращается на «Стэмфорд Бридж». Что смотреть на выходных

«Советский спорт» представляет главные матчи уик-энда в Европе.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ПИОНЕРОТРЯДА МОНТЕЛЛЫ

«Милан» – «Ювентус»

22 октября. Милан. Стадион «Сан Сиро». 21.45 (мск).

ТВ: «Матч Футбол 2», 21.40 (мск).

«Юве» – лидер чемпионата Италии (21 очко). По 16 у «Ромы» и «Милан», идущих следом.

Режиссер хорошего старта «Милана» – главный тренер Винченцо Монтелла, возглавивший команду летом. В последние годы лучше миланцы стартовали уже в далеком сезоне-2010/11, когда набрали 17 очков в восьми турах и в итоге стали чемпионами.

Монтелла доверяет молодежи. Если 17-летний вратарь Доннарумма, 21-летний защитник Романьоли и 21-летний нападающий Ньянг играли еще в прошлом сезоне при других тренерах, то 18-летний полузащитник Локателли из клубной академии в основную команду перебрался при Монтелле. И он уже успел отличиться – в яркой игре с «Сассуоло», которой «Милан» обыграл 4:3.

По версии La Gazzetta dello Sport, против «Ювентуса» Локателли выйдет с первых минут. Учитывая, что из-за разрыва крестообразной связки надолго выбыл Монтоливо, у Локателли есть шансы стать твердым игроком стартового состава.

Когда в команде много молодежи, ошибок трудно избежать. Понимает это и Монтелла. «Мы находимся лишь в начале пути. Когда у вас в команде много молодых футболистов, необходимо запастить терпением. Нужно, чтобы игроки прогрессировали. В частности, Ньянгу нужно больше забивать. В то же время, у нас большой потенциал», - отметил наставник в интервью клубному телеканалу.

Игра с «Ювентусом» должна показать, насколько молодой «Милан» готов к большим свершениям уже сейчас.

ТАКТИЧЕСКОЕ СРАЖЕНИЕ КОНТЕ И МОУРИНЬО

«Челси» – «Манчестер Юнайтед»

23 октября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж», 18.00 (мск).

ТВ: «Матч Футбол 1», 17.55 (мск).

Соперников перед сезоном многие считали главными фаворитами чемпионата. Но лидируют пока «Манчестер Сити» с 19-ю очками. «Челси» отстает на три, а «МЮ» – на пять. Поэтому очередная ошибка может дорого стоить обеим командам.

Они нестабильны и неустойчивы, как домики на хипком фундаменте – «синих» летом начал «строить» Антонио Конте, а «красных дьяволов – Жозе Моуриньо. И положительная динамика есть. В частности, оба тренера остались довольны предыдущим матчем своих команд в чемпионате.

«Челси» обыграл «Лестер» 3:0. «Это наш лучший матч. Попросил игроков действовать максимально быстро и использовать тренировочные наработки. Доволен, как они играли», - отметил Конте.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, сыграл вничью с «Ливерпулем» 0:0. «Сколько раз «Ливерпуль» попал в створ? Два? Два удара при 65 процентах владения мячом. Вы должны критиковать «Ливерпуль», а не нас, потому что два удара в створ при 65 процентах – это их проблема, а не наша. Мы провели идеальный матч», - был, как это часто с ним случается, вызывающ Моуринью.

И «Челси», и «МЮ» сейчас основное внимание уделяют обороне. На взгляд атакующего полузащитника «Челси» Азара, уверенные действия у своих ворот придают уверенности всем игрокам, даже атакующим. Поэтому большое значение в этой игре будет иметь первый гол. Если он вообще случится.

Другая интрига встречи – возвращение на «Стэмфорд Бридж» Моуриньо, который тут обычно руководил «Челси». Еще в прошлом сезоне он тренировал эту команду, но был уволен в декабре. С тех пор в качестве главного тренера на этот стадион еще не наведывался.

ДЕБЮТ ГАРСИИ И ПОМОЩЬ «РОМЕ»

«ПСЖ» – «Марсель»

23 октября. Париж. Стадион «Парк де Пренс», 21.45 (мск).

ТВ: «Матч Футбол 1», 21.40 (мск).

Противостояние Севера и Юга – Париж является крупнейшим городом северной части страны, а Марсель – южной. На двоих эти команды 16 раз выигрывали чемпионат Франции (6 раз «ПСЖ», 10 – «Марсель»). В общем, на выхожных во Франции подают одно из самых вкусных блюд.

Противостояние это настолько принципиальное, что места, которые на этот момент занимают команды, уходят на второй план. Если смотреть лишь на турнирную таблицу, то данная встреча вряд ли привлекла бы большое внимание – «ПСЖ» среди лидеров, «Марсель» обитает во второй десятке. Но в воскресенье вечером до этого никому не будет дела.

Главная интрига встречи – дебют Руди Гарсии на посту наставника «Марселя». До него командой руководил Франк Пасси.

Его дни в «Марселе» были сочтены после прихода новых руководителей. Владельцем команды на минувшей неделе стал американец Фрэнк Маккорт. Он приобрел клуб у семьи Луи-Дрейфус, которая владела им 20 лет. Ориентировочно сумма сделки составила 40 млн. евро. Президентом клуба стал француз Жак-Анри Эйро. Он специализируется на спортивной журналистике и возглавляет медиа-группу Paris Turf. По словам Эйро, в ближайшие четыре года сумма инвестиций в футбольный клуб составит не менее 200 млн. евро.

Что до Руди Гарсии, то один клуб решением возобновить свою тренерскую карьеру он уже осчастливил. И это не «Марсель», а «Рома». Будучи уволенным оттуда прошлой зимой, итальянец до сих пор получал там зарплату. Так могло продолжаться до 2018 года – до этого времени действовал контракт Гасрии с римлянами. Теперь же, по информации итальянских СМИ, назначение Руди в «Марсель» поможет «Роме» сэкономить 10 млн. евро! Контракт же с «Марселем» Гарсия заключил на три сезона – до лета 2019-го.