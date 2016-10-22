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Валерий Рейнгольд: У «Спартака» мало шансов на победу в матче с «Уралом»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Валерий Рейнгольд: У «Спартака» мало шансов на победу в матче с «Уралом»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» на выезде сыграет с «Уралом».

– В прошлый раз вы говорили, что «Спартак» порвет «Ростов» без Квинси Промеса. Сейчас же известно, что матч с «Уралом» кроме голландца пропустят еще Зе Луиш и Денис Глушаков.  Как это скажется на шансах «Спартака»?
– Шансов мало. Стоит это признать. «Спартак» лишился не просто трех игроков основного состава. По сути, это три ключевых футболиста. Я просто не вижу, кто сможет их заменить на поле в плане мастерства. Это слишком большая потеря. «Спартак» может потерять очки.

– Неожиданное заявление. Ведь вы были уверен, что «Спартак» разгромит более сильный «Ростов». На этот раз вы не уверены в победе над куда более скромным «Уралом».
– Послушайте, кто будет играть? При всех тех делах, что Зе Луиш не так много забивает, он хорошо цепляется за мяч. Он выполняет острые передачи. Сейчас «Спартак» будет играть без номинальных нападающих. Откуда же ждать забитых мячей? Кто будет угрожать воротам? Но больше всего мне обидно за Дениса Глушакова, который набрал сумасшедшую форму и по сравнению с прошлым сезоном вышел на более высокий уровень.

– Кто заменить всех этих футболистов на поле номинально?
– Уверен, что вместо Глушакова появится Ромуло. Сами понимаете, что это сильно обедняет центральную зону. Бразилец не умеет поддерживать атаку, в то время как Денис даже забивал победные мячи. И по мобильности Ромуло явно уступает Глушакову. В центре нападения, как мне кажется, сыграет Ивелин Попов. У него есть навыки для этого амплуа. Только как ему будут доставлять мячи? Ранее «Спартак» играл флангами, Зе Луиш боролся на «втором этаже». Это явно не стиль Попова. Джано – это полузащитник. В нападении он играть не будет.

– Кто тогда номинально заменит Промеса?
– Это тот случай, когда «стариков» должна поддержать молодеешь. Думается, что очередной шанс получит господин Денис Давыдов. Думаю, что слово господин уместно, потому что он не маленький мальчик и должен начать помогать своей родной команде, когда она нуждается в этом. Вот мы в очередной раз узнаем, насколько Давыдов способен играть на этом уровне. Ему представится новый шанс. Прошлый он – в кубковом матче он запорол. Давай, Денис, пора уже что-то показать.

– Нападающий «Урала» Роман Павлюченко в интервью «Советскому спорту» грозился забить гол бывшей команде. Как оцените игру нападающего в этом сезоне?
– Тройку мячей он забил, что в общем-то не так плохо для Павлюченко. У него сохранились некоторые сильные качества – это удар с обеих ног и выбор правильной позиции на поле. Но сохранились и недостатки. Павлюченко – медленный футболист. Он не способен навязывать верховую борьбу. Как мне кажется, Ильи Кутепову и компании должно хватить мастерства, чтобы справится с Павлюченко. Не хотелось бы, чтобы именно со «Спартаком» Роман провел свой лучший матч в сезоне, а опасаться его стоит.

– Может, стоит опасаться и кого-то еще в «Урале»?
– Нет. Команда среднего уровня. «Зенит» спокойно ее обыграл в прошлом туре. Но для этого нужно забивать мяч в первые 20 минут встречи. Тогда «Урал» раскроется и «Спартаку» будет проще играть. Да любой сильной команде легче проводить матчи на выезде, потому что соперник на своем поле не выстраивает защиту из девяти-десяти человек. Но как я уже сказал, этот случай отличается тем, что непонятно, кто в «Спартаке» будет забивать, когда нет Промеса и Зе Луиша.

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