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Охота на волков. Репортаж из «Останкино», как волка выбирали талисманом ЧМ-2018

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Волк Забивака в шоу "Вечерний Ургант"
Волк Забивака в шоу "Вечерний Ургант"Источник: Sovsport.ru

В ночь с пятницы на субботу в телецентре «Останкино» люди смотрели на зверей, из которых выбирали талисман для футбольного ЧМ-2018. Дело было в шоу у Ивана Урганта. Корреспондент «Советского спорта» тоже пошел смотреть.

Народ толпился возле студии, где готовят одно из главных блюд Первого канала – шоу «Вечерний Ургант». Обсуждали тут не только, кто станет талисманом футбольного турнира, но и, например, шляпу-котелок протиснувшегося через толпу музыканта группы «Фрукты».

Перед эфиром они, «Фрукты» то есть, здорово завели публику. И это как раз тот случай, когда фрукты полезно не только есть…

Но Волк, Кот или Тигр? Кого выберут талисманом? В кулуарах обсуждали и предложенный в соцсетях нейтральный вариант – самого Урганта. Но у Ивана не оказалось ни очков, как у Волка, ни скафандра с рюкзачком, как у Тигра. Да и вообще самого Ивана в студии поначалу не видно. Собравшимся предложено было смотреть запись первой части программы, которую сделали еще накануне.

Кресла с надписями «В.Л. Мутко» и «Роналдо» в первом ряду поначалу пустовали, но потом в зал вошли и вице-премьер с Зубастиком.

Появился и харизматичный Звонимир Бобан, который всем запомнился по матчам за сборную Хорватии и «Милан». Теперь он официальный представитель ФИФА.

Бобан и Ургант (Иван, наконец, появился в студии, а то Мите Хрусталеву в одиночку приходилось не давать публике закиснуть), кстати, быстро нашли общий язык. Русский или английский – было не разобрать. Хотя вряд ли кто-то удивится, что Звонимир с Иваном общались на сербско-хорватском.  

После эфира, правда, ни Бобан, ни Роналдо говорить ни про талисман, ни про ЧМ в России не стали. Даже Ургант поспешил на выход.

Оставалось сказать себе традиционное в этих стенах «работаем, ребят!» – и отправиться за комментариями к главному виновнику торжества – волку, получившему имя Забивака. Но и тут все было непросто. Талисман ЧМ-2018 оказался нем. Не говорит Забивака. Все молчком да молчком…

Тут бы и завыть по-волчьи от досады. Но неожиданно не стал отмалчиваться Виталий Мутко. Вице-премьер признался, что имя талисману придумал все-таки не он; что это было коллективное творчество; что до переезда в Москву у него была немецкая овчарка, которая так напоминает волка. Поэтому Мутко за него и проголосовал.


Итоги голосования стали известны уже по ходу эфира. Цифры для объявления победителя Урганту принесли на бумажке, по которой он обычно читает текст. Данные были написаны наспех, от руки – голосование-то только что остановили.

Правда, у некоторых возникли сомнения – не было ли все предрешено заранее. А то едва выбрали талисман – и тут же имя у него появилось…

Учитывая, что от комментариев все отказывались, пришлось снова обращаться к Виталию Мутко. Он, правда, к этому времени из студии «Вечернего Урганта» вместе с гендиректором оргкомитета «Россия-2018» Алексеем Сорокиным и Забивакой переместился в студию «Все на Матч!» в другой корпус. Туда надо идти по знаменитому тоннелю, соединяющему АСК-1 и АСК-3. Назвали этот тоннель «проспектом Юшкявичуса» – он в 1970-х был зампредом Гостелерадио СССР и при нем строилась эта телемахина. Есть даже байка, что где-то в подземельях телецентра со времен стройки остался трактор, который легче было оставить в подвалах-переходах, чем вытаскивать. Но, кажется, трактор пока никто не нашел.

Зато нашлась студия «Матч ТВ», а в ней и Виталий Мутко.

- Вы что-то можете ответить тем, кто считает, что в голосовании все было предрешено? – спросил вице-премьера корреспондент «Советского спорта» уже после эфира, когда было глубоко за полночь.

- Нет, ничто не было предрешено. Это было честное голосование. Знаете, многим людям сложно что-то возражать. Дворец построил – что-то не так сделали, украли... Вот и сейчас говорят, что предрешено. Но, например, «Матч ТВ» проводил свой опрос. Практически тот же результат. Люди выбрали волка.

…Все отправились отдыхать после насыщенного дня. И Забивака тоже. Свернулся где-то калачиком. И снился, наверное, Забиваке почти тезка – броненосец Фулеко, который талисманил на ЧМ в Бразилии. 

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