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Жулиано одобряет. Бразилец из «Зенита» как главный болельщик турнира MMA

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Жулиано
ЖулианоИсточник: Mix Fight

Полузащитник футбольного «Зенита» поддерживал россиянина Бутенко на M-1 Challenge 71, который прошел в Ледовом дворце. 

Товарищ в ринге

У очередного турнира можно выделить два отличия по сравнению с предыдущими «челленджами» в Петербурге. Первое – половину времени забирает чемпионат Европы по смешанным единоборствам, который проводит международная федерация ММА, возглавляемая тем же Вадимом Финкельштейном. Бои проходят в два дня, и решающие схватки выносят в андеркард турнира. Российские спортсмены традиционно всех сильней: итоговый счет финальных матчей – 7:0, и хозяева чемпионата Европы уверенно побеждают в общекомандном зачете.

К последнему финалу в Ледовом дворце появляется главный гость турнира – сам Жулиано. Полузащитнику «Зенита» совсем не помешало, что в четверг вечером он играл на другом конце Европы в Ирландии, а в субботу утром ему надо готовиться к игре с «Оренбургом». На бои бразилец приезжает не один, а в сопровождении жены и друга. Еще один товарищ Жулиано заявлен в главный кадр турнира, но это не соотечественники Маркус Винисиус Лопес или Рубенилтон Перейра, как можно было подумать, а российский боец Александр Бутенко.

Русский патриот из Германии

Отличие второе: главный кард M-1 Challenge 71 выглядит не так сильно, как последний турнир в Петербурге. Все же имена Александра Шлеменко и Вячеслава Василевского, проводивших самый ожидаемый реванш года в июне, звучат привлекательнее. Однако некоторые бойцы нашли способ привлечь к себе внимание. Сергей Романов и его соперник Карлос Перейра на взвешивании угостились трубочками. Петербуржец на камеру свою съел, поэтому и победил в бою. Правда, остался разочарован, что не нокаутом.

Немец Штефан Пютц удивил не меньше. Он как-то признавался, что хочет получить российский паспорт. Правда, как складывается с этом дело, остается тайной, но боец не стесняется показывать свою любовь к России. Вот после победы над Маркусом Лопесом экс-чемпион М-1 размахивает перед публикой флагом Петербурга. Может, теперь процесс получения российского паспорта ускорится?

Самый настоящий обладатель российского гражданства Александр Бутенко своего звездного болельщика немного нервирует. Во втором раунде Перейра ловит его на удушающий прием, но к восторгу публики Бутенко выбирается из него. Жулиано сидит на низком старте, настолько его захватывает бой. Когда в перерыве к нему подходит ринг-анонсер, футболист кивает головой – ему все нравится. На решение судей отдать победу российскому бойцу зенитовец реагирует без лишних эмоций.

Александр Бутенко: Знал, что Жулиано придет меня поддержать, попозже познакомимся ближе

До конца турнира Жулиано не досиживает, все-таки бои заканчиваются уже за полночь, а утром полузащитнику надо в Удельный парк. Бразилец уже не увидит, как Павел Витрук «задушит» в четвертом раунде украинца Виталия Бранчука и заберет себе титул чемпиона в легчайшем весе. После поединка в рейдж прорываются посторонние люди и начинают качать Витрука. По спортивной форме можно догадаться, что это какие-то давние друзья Павла по тусовке бойцов.

В боях не только мужчины

На главный бой вечера выходят Виктор Немков, тренирующийся с братом у Федора Емельяненко, и экс-чемпион Bellator Аттила Вей. Словак четыре месяца назад в Петербурге был побит Александром Волковым, который вскоре подписал контракт с UFC. Вею, учитывая его текущую серию, о возвращении в Америку приходится забыть. Немков нанес словацкому бойцу четвертое поражение подряд, и она неоспорима. С Веем происходят странные вещи: в первом раунде он едва не вылетает из рейджа после ударов в бедро, а перед второй пятиминуткой у него рвется перчатка. Шанс появляется в третьем раунде, но «задушить» Немкова не удается. 

Виктор Немков: Бой с Веем был несложным, даже особо не устал

Но это еще не все события. В одном из перерывов контракт бойца с M-1 подписывает ринг-герл Анжелика Андерсон, которая готова показать, что умеет не только красиво носить таблички по рингу. Первый бой с участием женщин Финкельштейн надеется провести на строящейся арене M-1 неподалеку от стадиона на Крестовском острове в октябре 2017 года. Отличный подарок к 20-летию компании.

Источник: Mix Fight
Источник: Mix Fight

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