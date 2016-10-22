Николай Кипиани: У многих в «Локо» так было: не продлил контракт — не играешь

Экс-нападающий «Локомотива» Николай Кипиани рассказал, как уходил из клуба, о карьере на Кипре и дерби с ЦСКА.

«Этникос» - середняк. Но мне надо с чего-то начинать»

- Почему выбрали Кипр? Принято считать, что туда возрастные игроки приезжают.

- Ехал за игровой практикой, в России куда меньше шансов эту практику получить.

- Контракт с клубом «Этникос» рассчитан на сезон?

- Да, на 10 месяцев.

- Есть уже идеи, что дальше? Европа, Россия?

- В Россию пока не планирую возвращаться. И все зависит от того, как играть буду. Если хорошо, можно уехать, например, в Голландию. Или на Кипре остаться. Первая шестерка — сильные клубы. Те же АПОЭЛ, АЕК в еврокубках играют.

- До Кипра варианты в России были? Может, в ФНЛ?

- Я их не рассматривал. После того, как не продлил контракт с «Локомотивом», о вариантах в России не думал. Сразу возникла возможность поехать на Кипр, так что я просто ждал, когда истечет контракт с «Локо».

- Были слухи, что вы могли перейти в «Оренбург».

- Я был в «Оренбурге», тренировался где-то две недели. Но все-таки решил уехать из России. На Кипре дают возможность играть полный матч. А в России молодым это редко удается, максимум выпускают на 10-15 минут.

- В финансовом плане выиграли или проиграли, по сравнению с тем, что получали в молодежке?

- Конечно, выиграл. В финансовом плане все хорошо, на Кипре футбол развивается, тут деньги есть. Но я ехал не деньги зарабатывать, а чтобы играть, показать себя.

- Чем отличается футбол на Кипре? Каков его уровень?

- Уровень хороший. Тут более техничный футбол, а в России много борьбы. На Кипре играют примерно как в Испании. Понятно, что эти чемпионаты не сопоставимы, но футбол примерно такого стиля. Команды больше атакуют. В России трудно показывать техничный футбол, когда игра в основном строится на навесах с флангов и борьбы. А тут много бразильцев, португальцев, испанцев. Мне этот футбол подходит.

- Что за клуб «Этникос»? На слуху ведь только такие команды, как АПОЭЛ да АЕК.

- «Этникос» - середняк, не топ-клуб. Но надо же мне с чего-то начинать. Мы сейчас находимся на десятом месте, но победа позволит подняться на две строчки вверх. Вот как раз 24-го числа очень важный матч с АПОЭЛем.

- Вы с кем-то из топ-клубов уже играли?

- Был матч с АЕКом, но я не играл, не успели заявить. И АЕЛ еще, мы с ними вничью, 0:0, сыграли. Это очень атакующая команда, думаю, нам повезло.

- А что болельщики? Считается, что киприоты сумасшедшие, чуть что, жгут машины судьям.

- У нашего клуба не так много болельщиков. Но когда играли с АЕЛом, был полный стадион, это придает мотивации. Пока все спокойно, погромов не видел.

- «Этникос» базируется в селе Ахна. Вы прямо там и живете?

- Кто как. Я живу в Ларнаке, но тут все рядом. На тренировку ехать минут 10-15.

«Не разрешили тренироваться с молодежкой»

- Год назад в одном из интервью, вы говорили, что пора к основе приблизиться. Самому приблизиться не получилось, или молодежь не особенно рассматривали?

- Я тренировался с основой, но хотел играть. А молодежь тогда не рассматривали в игровом плане. Просто приглашали нас на тренировки, чтобы опыта набирались. А в моем возрасте уже нужно играть, сидеть на скамейке — не выход.

- При каком тренере вас к основе подключали?

- При Игоре Черевченко. Я даже дважды был в заявке, на матчи с «Мордовией» и «Анжи».

- Как уходили из «Локо»? Были ли перспективы остаться, продлить контракт и уйти в аренду?

- Мне предложили новый контракт где-то за семь месяцев до истечения предыдущего. Но я понимал, что в основе шанса не дадут. И потом все семь месяцев вообще в футбол не играл. Сначала сидел на замене в молодежке. А после Нового года мне и тренироваться там не разрешили. Тогда пошел поддерживать форму в ЛФК «Локомотив», он в третьей лиге играет.

- Не разрешили, потому что контракт не подписывали?

- Да, именно так.

- Разговора с руководством не было?

- Только с Кириллом Котовым, он дал контракт, сказал что у меня есть месяц на раздумья. И когда я сообщил, что продлевать его не буду, больше в «Локо» не играл. У многих в команде так было: не подписываешь — не играешь.

«Баринов не уступает Денисову»

- Жемалетдинов и Махатадзе ушли в «Рубин». Насколько большая потеря для «Локо» в перспективе?

- Большая, тем более, у команды результаты не очень хорошие. Рифат себя показал в конце сезона. Думаю, он сейчас пригодился бы «Локо», может, и в стартовом составе играл. Он очень хороший футболист. Мы с ним еще в академии играли вместе, знаю его прекрасно.

- Котов сказал, что Жемалетдинов хотел слишком много зарабатывать и ушел за деньгами в Казань. Заступитесь за друга?

- Не за деньгами он ушел, а чтобы играть. Ведь «Локо» тоже хорошие финансовые условия предлагал. Сейчас у Рифата не так много практики, как хотелось бы, но я уверен, все будет нормально.

- Что скажете о братьях Миранчуках? Одинаково ли они сильны? Сам Антон говорил, что не слабее брата.

- Оба хорошие футболисты, но у них чуть-чуть разный стиль. И у Леши просто больше опыта. Он почувствовал себя уверенно, из-за этого стал прибавлять. А когда не играешь, не будешь прогрессировать. Но я думаю, братья примерно одинакового уровня, оба техничные.

- Можете назвать свою пятерку молодых футболистов, которые могли бы уже выступать за первую команду, но пока не получают шанса?

- Во-первых, Жемалетдинов. Он спокойно может выходить в стартовом составе. Затем Александр Зуев и Мелкадзе из «Спартака». Георгий хорошо себя проявил в ФНЛ в прошлом сезоне. Думаю, он готов проводить на поле хотя бы тайм.

Еще есть Ильзат Ахметов из «Рубина». Смотрю, он в этом сезоне начал попадать в состав. И, наконец, Дима Баринов. Он не уступает опорникам «Локо». То, что он молод, ничего не значит.

- То есть Баринов не уступает Игорю Денисову?

- В «Локомотиве» он сейчас никому не уступает.

«Надеюсь, «Локо» победит ЦСКА»

- Какие у вас впечатления от матчей «Локомотива»?

- Не особенно хорошие. Команда находится не на своей позиции. Думаю, Юрий Семин все исправит, ему нужно время, чтобы перестроить команду. Все ждут от «Локо» большего.

- В атаке пока проблемы. Может, не хватает Кипиани?

- Ха-ха! Не знаю, кого не хватает. Не могу сказать, играла бы команда по-другому, если бы я получил шанс. Но я бы приложил максимум усилий, чтобы «Локо» выступал лучше.

- Дерби с ЦСКА по молодежке вам чем-то запомнились?

- У нас всегда были тяжелые, напряженные игры с ЦСКА. Одно из дерби проходило в День Победы, мы тогда выиграли 1:0. В концовке матча вырвали победу.

- Что про первые команды скажете?

- ЦСКА очень силен, но «Локомотив» сейчас будет мотивирован показать себя перед болельщиками. Заодно прекрасный шанс в турнирной таблице подняться. Нельзя говорить, что ЦСКА — фаворит.

- Какой прогноз на матч дадите?

- Надеюсь, что «Локомотив» победит. Пусть будет 1:0. Думаю, что ЦСКА будет не так мотивирован, как «Локо».

