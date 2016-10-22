Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Томь0 : 3Анжи
Футбол  Уфа0 : 0Ростов
Футбол  Терек- : -Рубин
Хоккей  Авангард2 : 3 БСКА
Футбол  Урал0 : 0Спартак
Футбол  Милан- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сорокин сменил Фаста и спас ЦСКА от позора в поединке с «Кузней»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сорокин сменил Фаста и спас ЦСКА от позора в поединке с «Кузней»
Источник: ХК ЦСКА

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин вступил в игру на 24-й минуте встречи, вдохнул в москвичей уверенность и помог им вырвать победу в Новокузнецке.

Вот вам очередной фактор Фаста. В поединке с новокузнецким «Металлургом» главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов вновь доверил ворота известному шведскому вратарю. И едва очень дорого не поплатился за свою упрямую доверчивость.

Фаст уже не раз подводил ЦСКА в этом сезоне. Но в Новокузнецке, казалось бы, риска никакого. Соперник – записной аутсайдер, который от разгрома со СКА еще отойти не успел…

Но не тут то было! Уже в начале второго периода на табло горело 2:0 в пользу хозяев.

Первую шайбу Фаст пропустил на 13-й минуте, не успев среагировать на бросок Игната Земченко.

Вторую – в большинстве на 24-й минуте, когда неудачно выбрав позицию, отбил шайбу прямо на клюшку сопернику и позволил Андрею Первышину расстрелять уже пустые ворота за своей спиной.

Отдадим должное Квартальнову. В критической ситуации он медлить не стал и тут же произвел рокировку вратарей. Ввел в игру молодого Сорокина.

Но тут же я позволю себе и упрекнуть главного тренера. Почему Сорокина не было в воротах с самого начала? Ведь Новокузнецк – родной город для Ильи. Своего звездного воспитанника, защищающего с 20 лет ворота сборной России на чемпионате мира наверняка ждала местная публика.

Ведь своими талантливыми пацанами сибиряки только и гордятся. Результаты команды гордо смотреть на соперников в КХЛ не позволяют. Но вот за мастеров, выросших в Новокузнецке, городу низкий поклон. И в первую очередь – за вратарей нашей национальной команды Илью Сорокина и Сергея Бобровского.

Дело ведь даже не в ошибках Фаста. Ошибаются все вратари. Дело в том, что в последнее время, меня преследует ощущение, что ЦСКА в целом действует неуверенно, когда швед защищает армейские ворота.

На днях мы как раз обсуждали это с двукратным олимпийским чемпионом Борисом Майоровым.

- В команде должен быть один основной вратарь, - подчеркнул эксперт «Советского спорта». – Это должен знать и он сам, и вся команда. Не понимаю, зачем тренеры меняют голкипера через матч.

Так вот есть у меня ощущение, что игроки ЦСКА уже знают – кто у них основной вратарь. А тренеры до сих пор не уверены и продолжают доверять место в стартовом составе Фасту.

Как бы там ни было, но стоило Сорокину занять место в воротах на 24-й минуте поединка, как преобразился и сам ЦСКА, и игра на площадке. Менее, чем за восемь минут после появления Ильи на льду армейцы забросили три шайбы и повели в счете – 3:2.

Первый, очень важный гол, забил Валерий Ничушкин, завершив великолепную комбинацию, начатую Яном Муршаком. Отметим, что 21-летний форвард забрасывает шайбы уже в третьем поединке сибирского турне армейцев. До этого он огорчал голами «Авангард» и «Сибирь».

Затем так называемый трудовой гол затолкал в ворота «Кузни» с пятачка сын главного тренера ЦСКА Никита Квартальнов. А победную в итоге шайбу уложил в сетку хозяев точным кистевым броском Александр Кутузов. В третьем периоде москвичи упрочили победу голом Андрея Светлакова – 4:2.

Ну а Сорокин? Илья отыграл на «ноль» почти два периода. И позволил армейцам вырвать победу с минимальным счетом.

Что еще нужно, чтобы в ЦСКА поняли – кто в команде основной вратарь?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Знарок: Для зрителей матч «Авангард» - СКА получился интересным, но нам с Канарейкиным команды потрепали нервыГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.«Автомобилист» дома обыграл «Витязь»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Витязем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Автомобилиста».Пушка Ковальчука и уже неприличное превосходство СКАПушка Ковальчука и уже неприличное превосходство СКАЛидер КХЛ Илья Ковальчук вновь забивает, а питерский клуб одерживает уже девятую победу кряду в регулярном чемпионате.Московское «Динамо» минимально обыграло «Югру»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Югрой» и московским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Динамо».СКА победой над «Авангардом» продлил беспроигрышную серию до девяти матчейПетербургский СКА в Омске одержал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.«Локомотив» забросил восемь шайб в ворота «Барыса»«Барыс» дома уступил «Локомотиву» (1:8) в регулярном чемпионате КХЛ.ЦСКА одержал волевую победу над «Кузней»Новокузнецкий «Металлург» дома уступил ЦСКА (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.«Авангард» - СКА. ОнлайнВ субботу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют омский «Авангард» и СКА и Санкт-Петербурга.«Барыс» будет простить КХЛ о смягчении наказания РыспаевуГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец - о ситуации с защитником Дамиром Рыспаевым.Рашит Давыдов: Наконец-то мы дождались, что Коскинен набрал хорошие кондиции. Он сыграет с «Авангардом»Тренер вратарей СКА Рашит Давыдов поделился мнением об игре Микко Коскинена и Игоря Шестеркина, а также рассказал об ожиданиях от матча с «Авангардом».Сергей Федоров: Ничушкин не должен становиться для ЦСКА вторым РадуловымГлавный менеджер ЦСКА Сергей Федоров рассказал об адаптации в команде и в КХЛ нападающего Валерия Ничушкина.«Сибирь» продлила контракт с вратарем Красиковым«Сибирь» подписала новый контракт с голкипером Алексеем Красиковым, сообщается на официальном сайте клуба.КХЛ. «Авангард» - СКА, «Металлург» (Нк) - ЦСКА и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Петерис Скудра: В матче с Минском завоевали важное очкоГлавный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра после поражения своей команды от минского «Динамо» выразил удовлетворение от результата.Андрей Разин: «Витязь» приедет злымГлавный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя» высказался о силе соперника.Все хоккеисты московского «Динамо» голосовали за Волка при выборе талисмана ЧМ-2018 по футболуВсе хоккеисты московского «Динамо» проголосовали за Волка во время выбора талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года и рады, что именно он будет представлен на турнире.КХЛ. «Амур» уступил «Металлургу» (Мг), «Йокерит» обыграл «Спартак» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Слован» дома обыграл «Ладу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 3:2.Рижское «Динамо» по буллитам уступило ХК «Сочи»Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и ХК «Сочи» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 2:3 Б.Минское «Динамо» дома по буллитам обыграло «Торпедо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и нижегородским «Торпедо» завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча – 3:2 Б в пользу «Динамо».

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Илья Сорокин
Илья Сорокинвсе новости
Виктор Фаст
Виктор Фаствсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение