Сорокин сменил Фаста и спас ЦСКА от позора в поединке с «Кузней»

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин вступил в игру на 24-й минуте встречи, вдохнул в москвичей уверенность и помог им вырвать победу в Новокузнецке.

Вот вам очередной фактор Фаста. В поединке с новокузнецким «Металлургом» главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов вновь доверил ворота известному шведскому вратарю. И едва очень дорого не поплатился за свою упрямую доверчивость.

Фаст уже не раз подводил ЦСКА в этом сезоне. Но в Новокузнецке, казалось бы, риска никакого. Соперник – записной аутсайдер, который от разгрома со СКА еще отойти не успел…

Но не тут то было! Уже в начале второго периода на табло горело 2:0 в пользу хозяев.

Первую шайбу Фаст пропустил на 13-й минуте, не успев среагировать на бросок Игната Земченко.

Вторую – в большинстве на 24-й минуте, когда неудачно выбрав позицию, отбил шайбу прямо на клюшку сопернику и позволил Андрею Первышину расстрелять уже пустые ворота за своей спиной.

Отдадим должное Квартальнову. В критической ситуации он медлить не стал и тут же произвел рокировку вратарей. Ввел в игру молодого Сорокина.

Но тут же я позволю себе и упрекнуть главного тренера. Почему Сорокина не было в воротах с самого начала? Ведь Новокузнецк – родной город для Ильи. Своего звездного воспитанника, защищающего с 20 лет ворота сборной России на чемпионате мира наверняка ждала местная публика.

Ведь своими талантливыми пацанами сибиряки только и гордятся. Результаты команды гордо смотреть на соперников в КХЛ не позволяют. Но вот за мастеров, выросших в Новокузнецке, городу низкий поклон. И в первую очередь – за вратарей нашей национальной команды Илью Сорокина и Сергея Бобровского.

Дело ведь даже не в ошибках Фаста. Ошибаются все вратари. Дело в том, что в последнее время, меня преследует ощущение, что ЦСКА в целом действует неуверенно, когда швед защищает армейские ворота.

На днях мы как раз обсуждали это с двукратным олимпийским чемпионом Борисом Майоровым.

- В команде должен быть один основной вратарь, - подчеркнул эксперт «Советского спорта». – Это должен знать и он сам, и вся команда. Не понимаю, зачем тренеры меняют голкипера через матч.

Так вот есть у меня ощущение, что игроки ЦСКА уже знают – кто у них основной вратарь. А тренеры до сих пор не уверены и продолжают доверять место в стартовом составе Фасту.

Как бы там ни было, но стоило Сорокину занять место в воротах на 24-й минуте поединка, как преобразился и сам ЦСКА, и игра на площадке. Менее, чем за восемь минут после появления Ильи на льду армейцы забросили три шайбы и повели в счете – 3:2.

Первый, очень важный гол, забил Валерий Ничушкин, завершив великолепную комбинацию, начатую Яном Муршаком. Отметим, что 21-летний форвард забрасывает шайбы уже в третьем поединке сибирского турне армейцев. До этого он огорчал голами «Авангард» и «Сибирь».

Затем так называемый трудовой гол затолкал в ворота «Кузни» с пятачка сын главного тренера ЦСКА Никита Квартальнов. А победную в итоге шайбу уложил в сетку хозяев точным кистевым броском Александр Кутузов. В третьем периоде москвичи упрочили победу голом Андрея Светлакова – 4:2.

Ну а Сорокин? Илья отыграл на «ноль» почти два периода. И позволил армейцам вырвать победу с минимальным счетом.

Что еще нужно, чтобы в ЦСКА поняли – кто в команде основной вратарь?