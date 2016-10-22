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«Давайте представим, что сегодня аншлаг». Как «Ростов» едва не проиграл «Уфе»

Геннадий Никитов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Давайте представим, что сегодня аншлаг». Как «Ростов» едва не проиграл «Уфе»
Источник: ФК «Ростов»

 «Советский спорт» - о матче «Уфа» - «Ростов» (0:0).

ПОЧЕСТИ

Уфимцев на матч с «Ростовом» зазывали рекламой на радио.

- Вице-чемпион России, участник Лиги чемпионов! Не упустите шанс увидеть одну из лучших команд страны, - каждый час ведущий местной развлекательной программы повторял один и тот же текст.

Полтора года назад такое объявление можно было услышать только в параллельном мире, а сейчас желто-синие вылетели в столицу Башкирии сразу после матча с «Атлетико». График настолько плотный, что восстановительные тренировки приходится совмещать с подготовкой к матчам и теоретическими занятиями.

В Уфе «Ростов» встречали с почестями. В отеле, где жила команда, специально к приезду приготовили местное национальное блюдо чак-чак и сыграли несколько национальных мелодий. Футболистам и тренерскому штабу такой прием понравился, но восточную сладость попробовали не все – с недавних пор у желто-синих стали жестко контролировать вес.

НОВЫЙ СОСТАВ

С составом у гостей вновь проблемы. Продолжает восстанавливаться Бухаров, болит задняя поверхность бедра у капитана Гацкана. Лечится и Калачев, без которого у «Ростова» появились проблемы в организации игры в атаке. Дисквалифицированный Навас отправился к супруге Лауре, которая недавно родила футболисту дочку, а еще один штрафник Кудряшов остался дома.

В стартовом протоколе сразу шесть изменений по сравнению с игрой с «Атлетико». Наиболее интересны перестановки в нападении, где место Азмуна и Полоза заняли реактивный бесстрашный Думбия и Григорьев, в последний раз выходивший на поле практически год назад. Виной всему постоянные травмы. Но сейчас форвард полностью здоров и получил свой шанс.

У «Уфы» забот меньше. Вне заявки только дисквалифицированный Безденежных.

ЗАПАХ НЕФТИ

Если с составом у хозяев все в порядке, то с посещаемостью домашних игр беда. На матчи команды Игоря Гочаренко зрителей ходит меньше, чем на встречи местного хоккейного «Салавата Юлаева». В среднем по 6500, что практически в два с половиной раза меньше вместимости местного «Нефтяника».

Стадион, кстати, свое название полностью оправдал. Во время предыгровой тренировки и разминки в районе арены пахло отходами переработки «черного золота». Местные к такому привыкли, а вот футболистам гостей аромат не понравился.

- Давайте представим, что сегодня аншлаг! – начала заводить болельщиков местная затейница минут за 20 до начала.

Трибуны гудели и со смехом смотрели на девушек-танцовщиц, которые устроили праздник движения перед стартовым свистком.

НЕРВЫ

«Ростов» без особого сопротивления отдал мяч сопернику, но играть на любимых быстрых атаках не получилось. Уж слишком цепко действовали уфимцы. Прессинг, тактика мелкого фола, – команда Виктора Гончаренко использовала весь свой арсенал, но никак не могла открыть счет.

Гости же практически не думали о том, чтобы атаковать. После первого тайма «Ростов» нанес ноль ударов по воротам «Уфы».

После перерыва на поле появились Полоз, Ерохин и Азмун, но главным героем матча стал Джанаев, который «тащил» мячи в практически безнадежных ситуациях. После одного из подобных эпизодов Гончаренко от души ударил кресло, на котором практически не сидел.

«Уфа» вновь не смогла выиграть дома, а «Ростов» первый раз в сезоне не проиграл в гостях.

Матч

Уфа - Ростов - 0:0

Состав

Уфа: Шелия, Васин, Сухов, Аликин, Живоглядов, Обляков (Марсиньо, 81), Засеев, Стоцкий, Ванек (Игбун, 69), Абдулавов (Кротов, 20), Фатай

Ростов: Джанаев, Гуйе, Гранат, Мевля, Григорьев (Ерохин, 63), Эззатоллахи (Азмун, 78), Препелицэ, Думбия (Полоз, 59), Байрамян, Нобоа, Киреев

Предупреждения:

Фатай, 41; Стоцкий, 45; Ванек, 46 - Гуйе, 72

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

22 октября 14:30, Нефтяник, Текстовая трансляция

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