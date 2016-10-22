«Давайте представим, что сегодня аншлаг». Как «Ростов» едва не проиграл «Уфе»
«Советский спорт» - о матче «Уфа» - «Ростов» (0:0).
ПОЧЕСТИ
Уфимцев на матч с «Ростовом» зазывали рекламой на радио.
- Вице-чемпион России, участник Лиги чемпионов! Не упустите шанс увидеть одну из лучших команд страны, - каждый час ведущий местной развлекательной программы повторял один и тот же текст.
Полтора
года назад такое объявление можно было услышать только в параллельном мире, а
сейчас желто-синие вылетели в столицу Башкирии сразу после матча с «Атлетико».
График настолько плотный, что восстановительны
В Уфе «Ростов» встречали с почестями. В отеле, где жила команда, специально к приезду приготовили местное национальное блюдо чак-чак и сыграли несколько национальных мелодий. Футболистам и тренерскому штабу такой прием понравился, но восточную сладость попробовали не все – с недавних пор у желто-синих стали жестко контролировать вес.
НОВЫЙ СОСТАВ
С составом
у гостей вновь проблемы. Продолжает восстанавливатьс
В стартовом протоколе сразу шесть изменений по сравнению с игрой с «Атлетико». Наиболее интересны перестановки в нападении, где место Азмуна и Полоза заняли реактивный бесстрашный Думбия и Григорьев, в последний раз выходивший на поле практически год назад. Виной всему постоянные травмы. Но сейчас форвард полностью здоров и получил свой шанс.
У «Уфы» забот меньше. Вне заявки
только дисквалифицирова
ЗАПАХ НЕФТИ
Если с составом у хозяев все в порядке, то с посещаемостью домашних игр беда. На матчи команды Игоря Гочаренко зрителей ходит меньше, чем на встречи местного хоккейного «Салавата Юлаева». В среднем по 6500, что практически в два с половиной раза меньше вместимости местного «Нефтяника».
Стадион, кстати, свое название полностью оправдал. Во время предыгровой тренировки и разминки в районе арены пахло отходами переработки «черного золота». Местные к такому привыкли, а вот футболистам гостей аромат не понравился.
- Давайте представим, что сегодня аншлаг! – начала заводить болельщиков местная затейница минут за 20 до начала.
Трибуны гудели и со смехом
смотрели на девушек-танцовщи
НЕРВЫ
«Ростов» без особого сопротивления отдал мяч сопернику, но играть на любимых быстрых атаках не получилось. Уж слишком цепко действовали уфимцы. Прессинг, тактика мелкого фола, – команда Виктора Гончаренко использовала весь свой арсенал, но никак не могла открыть счет.
Гости же практически не думали о том, чтобы атаковать. После первого тайма «Ростов» нанес ноль ударов по воротам «Уфы».
После перерыва на поле появились Полоз, Ерохин и Азмун, но главным героем матча стал Джанаев, который «тащил» мячи в практически безнадежных ситуациях. После одного из подобных эпизодов Гончаренко от души ударил кресло, на котором практически не сидел.
«Уфа» вновь не смогла выиграть дома, а «Ростов» первый раз в сезоне не проиграл в гостях.
Матч
Состав
Уфа: Шелия, Васин, Сухов, Аликин, Живоглядов, Обляков (Марсиньо, 81), Засеев, Стоцкий, Ванек (Игбун, 69), Абдулавов (Кротов, 20), Фатай
Ростов: Джанаев, Гуйе, Гранат, Мевля, Григорьев (Ерохин, 63), Эззатоллахи (Азмун, 78), Препелицэ, Думбия (Полоз, 59), Байрамян, Нобоа, Киреев
Предупреждения:
Фатай, 41; Стоцкий, 45; Ванек, 46 - Гуйе, 72
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
22 октября 14:30, Нефтяник, Текстовая трансляция