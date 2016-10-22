Как стать «железным человеком» за несколько недель
Перед стартом очередной Ironman 70.3 (половина классического триатлона: 1,9 км плавание, 90 км велосипед, 21 км бег) в турецком Белеке корреспондент «Советского спорта» попытался узнать, может ли начинающий спортсмен за короткое время стать «железным человеком».
- Трудно
выдержать
«половинку»
(так знатные
триатлонисты
называют Ironman
70.3)? – спрашиваю
Елену Меркину.
Она приехала
в Белек из Казахстана
вместе с мужем
и дочкой Полиной.
- Это – легко. Я его сделала с первого раза. Вот классический Ironman – серьезное испытание.
- Сколько
раз вы плавали-ехали-бе
- Один. В Казани. Там я не очень удачно пробежала из-за травмы ноги. Сейчас, надеюсь, будет по-другому.
- И
хватило, чтобы
так рассуждать?
- Да, а чему вы удивляетесь?
- Вашей
смелости и
отваге. А классику
3,8+180+42,195 покоряли?
- Не успела еще. В этом году я зарегистрировала
- Как
спортсмены
настоящие и
бывшие переключаются
на триатлон
или «половинки»?
- Я люблю бегать. Пару лет назад дошла до марафона. Еще один пробежала, в Амстердаме. А потом как-то стало скучно и начала искать новый вызов. И вот он – триатлон! Здесь очень много сильных личностей. Знакомство с ними мощно мотивирует.
- Тренируетесь
много?
- Много и с отличным тренером. С нами согласился работать Александр Жуков, один из лучших наставников в триатлоне. У него очень сильные спортсмены, а со мной Александр работает ради эксперимента. Я понимаю, что такого тренера подвести нельзя.
- Он
тоже живет в
Алма-Ате?
- Нет, в Москве. Работаем отдаленно, по интернету и телефону. Так поступают почти все.
- Какие
цели у вас на
Ironman 70.3 в Белеке? За
победу поборетесь?
- Это вряд ли. А цель – отшлифовать стыковки-переоде
- Может
ли начинающий
спортсмен
дойти, хотя бы
до Ironman 70.3?
- Может. Было бы желание. Еще желательно быть финансово обеспеченным. Если бег – это совсем просто: надел кроссовки и побежал. То для плавания в море нужен гидрокостюм, а для велоотрезка – современный велосипед, цены на который начинаются с 1000 долларов. Конечно, можно обойтись без них, но вы потратите гораздо больше сил и времени. Для новичков это очень важно. Еще желательно качественно и правильно питаться. В отеле «Глория», кстати, великолепный выбор блюд. Для нас, спортсменов, всегда можно выбрать необходимые: и мясо, и паста, и орехи.
- Вот
если я, допустим,
могу пробежать
5 км, Получится
у меня одолеть
Ironman 70.3 и стать наполовину
железным человеком?
- Желание есть?
- Да.
- С «пятерки» сначала нужно дойти до полумарафона. Без него, как вы понимаете, Ironman 70.3 не бывает (смеется). Для этого необходимо либо иметь железный характер, чтобы заставлять себя, либо, как минимум, поискать программу в интернете. Их множество. Для начала необходимо понять философию, суть, найти правильную технику и научиться получать кайф от бега. Знаю такую программу, которая готовит к полумарафону за 7 недель. С нуля! Проверено моими друзьями. Один из них полумарафон пробежал быстрее меня, опытной марафонки. Но он гораздо легче и аэродинамика у него получше (смеется).
Со мной работают коллеги, которые за короткое время с 10 км дошли до марафона. Потом начали плавать не 20 минут, а 100-120. Следующим летом они купят велосипеды и – добро пожаловать в клуб «железных людей»!
- Ваша
дочь Полина
со спортом
дружит?
- Занимается балетом и плаванием.
- С вами
на тренировках
бегает?
- В Алма-Ате горная местность. Когда я бегаю в парке, нужно сразу преодолевать подъем. Это ей пока тяжело. А на стадион я ее еще не брала.
- Возьмете?
- Конечно.
- Будете
привлекать
к Ironmankids?
- Постараюсь. Она пока не хочет. Думаю, посмотри соревнования, антураж, на следующей «половинке» сама попросится побегать со сверстниками.