Как стать «железным человеком» за несколько недель

Фото: ironman.com

Перед стартом очередной Ironman 70.3 (половина классического триатлона: 1,9 км плавание, 90 км велосипед, 21 км бег) в турецком Белеке корреспондент «Советского спорта» попытался узнать, может ли начинающий спортсмен за короткое время стать «железным человеком».

- Трудно выдержать «половинку» (так знатные триатлонисты называют Ironman 70.3)? – спрашиваю Елену Меркину. Она приехала в Белек из Казахстана вместе с мужем и дочкой Полиной.

- Это – легко. Я его сделала с первого раза. Вот классический Ironman – серьезное испытание.

- Сколько раз вы плавали-ехали-бе жали Ironman 70.3?

- Один. В Казани. Там я не очень удачно пробежала из-за травмы ноги. Сейчас, надеюсь, будет по-другому.

- И хватило, чтобы так рассуждать?

- Да, а чему вы удивляетесь?

- Вашей смелости и отваге. А классику 3,8+180+42,195 покоряли?

- Не успела еще. В этом году я зарегистрировала сь на полный классический триатлон в Барселоне, но в последний момент отозвала свою заявку. Решила еще несколько «половинок» поделать.

- Как спортсмены настоящие и бывшие переключаются на триатлон или «половинки»?

- Я люблю бегать. Пару лет назад дошла до марафона. Еще один пробежала, в Амстердаме. А потом как-то стало скучно и начала искать новый вызов. И вот он – триатлон! Здесь очень много сильных личностей. Знакомство с ними мощно мотивирует.

- Тренируетесь много?

- Много и с отличным тренером. С нами согласился работать Александр Жуков, один из лучших наставников в триатлоне. У него очень сильные спортсмены, а со мной Александр работает ради эксперимента. Я понимаю, что такого тренера подвести нельзя.

- Он тоже живет в Алма-Ате?

- Нет, в Москве. Работаем отдаленно, по интернету и телефону. Так поступают почти все.

- Какие цели у вас на Ironman 70.3 в Белеке? За победу поборетесь?

- Это вряд ли. А цель – отшлифовать стыковки-переоде вания: с плавания – на велосипед, с велосипеда – на бег. На них много времени теряется. Особенно у новичков.

- Может ли начинающий спортсмен дойти, хотя бы до Ironman 70.3?

- Может. Было бы желание. Еще желательно быть финансово обеспеченным. Если бег – это совсем просто: надел кроссовки и побежал. То для плавания в море нужен гидрокостюм, а для велоотрезка – современный велосипед, цены на который начинаются с 1000 долларов. Конечно, можно обойтись без них, но вы потратите гораздо больше сил и времени. Для новичков это очень важно. Еще желательно качественно и правильно питаться. В отеле «Глория», кстати, великолепный выбор блюд. Для нас, спортсменов, всегда можно выбрать необходимые: и мясо, и паста, и орехи.

- Вот если я, допустим, могу пробежать 5 км, Получится у меня одолеть Ironman 70.3 и стать наполовину железным человеком?

- Желание есть?

- Да.

- С «пятерки» сначала нужно дойти до полумарафона. Без него, как вы понимаете, Ironman 70.3 не бывает (смеется). Для этого необходимо либо иметь железный характер, чтобы заставлять себя, либо, как минимум, поискать программу в интернете. Их множество. Для начала необходимо понять философию, суть, найти правильную технику и научиться получать кайф от бега. Знаю такую программу, которая готовит к полумарафону за 7 недель. С нуля! Проверено моими друзьями. Один из них полумарафон пробежал быстрее меня, опытной марафонки. Но он гораздо легче и аэродинамика у него получше (смеется).

Со мной работают коллеги, которые за короткое время с 10 км дошли до марафона. Потом начали плавать не 20 минут, а 100-120. Следующим летом они купят велосипеды и – добро пожаловать в клуб «железных людей»!

- Ваша дочь Полина со спортом дружит?

- Занимается балетом и плаванием.

- С вами на тренировках бегает?

- В Алма-Ате горная местность. Когда я бегаю в парке, нужно сразу преодолевать подъем. Это ей пока тяжело. А на стадион я ее еще не брала.

- Возьмете?

- Конечно.

- Будете привлекать к Ironmankids?

- Постараюсь. Она пока не хочет. Думаю, посмотри соревнования, антураж, на следующей «половинке» сама попросится побегать со сверстниками.