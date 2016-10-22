Кость в кость. Как «Спартак-2» отомстил СКА

«Спартак-2» не побоялся сыграть с хабаровским СКА в жесткий футбол. И отомстил за поражение главной команды в Кубке России – 2:0.

В Сокольниках, где встречались СКА и «Спартак-2», удивили две вещи. Первое: из Хабаровска приехало около десятка человек - поболеть за своих. Согласитесь, такая поддержка вызывает уважение. Второе: СКА смотрелся не так грозно, как в недавнем матче в 1/16 финала Кубка России против «Спартака».

В том кубковом матче хозяева играли довольно жестко. Главный тренер хабаровчан Александр Григорян не скрывал, что футбол на грани фола – часть плана по запугиванию вышедшей в старте спартаковской молодежи. О том, что план удался, можно было судить по результату и действительно пугающему фотоснимку, на котором игрок СКА проверял на прочность голеностоп Александра Зуева. Голеностоп, слава Богу, оказался прочней. А вот спартаковская молодежь в лице Давыдова, Зуева и Мелкадзе – нет.

В субботу на поле в Сокольниках из главных дарований «Спартака-2» появился только Мелкадзе. Георгий не феерил, как он умеет и как делал в прошлом сезоне. Но в борьбу вступал без боязни, как и другие спартаковцы. Если поначалу доставалось в основном красно-белым, то ко второму тайму правила игры кость в кость освоили и молодые хозяева.

- Удивило, что спартаковцы превзошли нас и в единоборствах, - сказал после матча Григорян. – Думаю, мои игроки были не готовы к тому, что молодые пацаны так могут вести единоборства.

А то, что «Спартак-2» футбольно сильнее СКА, понятно и без статистики. Именно так, по-футбольному, команда Бушманова и победила. Особенно красивым получился второй мяч, когда Самсонов пульнул из-за пределов штрафной в дальний угол.

Самый экстравагантный тренер ФНЛ Григорян вел себя спокойно. И запомнился разве что заменой на 35-й минуте матча. Но подобное он не стесняется делать чуть ли не в каждой второй игре.

Все, что удалось СКА, это подобие штурма в концовке. Но без остроты. В итоге «Спартак» прервал серию неудач, а у СКА, наоборот, началась своя серия – ничья и два поражения в трех последних матчах.