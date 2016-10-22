Пушка Ковальчука и уже неприличное превосходство СКА

Лидер КХЛ Илья Ковальчук вновь забивает, а питерский клуб одерживает уже девятую победу кряду в регулярном чемпионате.

Ковальчук опять забил. СКА опять победил. Эти короткие сообщения уже становятся привычными сводками с полей сражений в КХЛ.

Сегодня команда Олега Знарка давала представление в Омске. И шоу удалось на славу! Один из мощных лидеров Восточной конференции смог оказать очень достойное сопротивление западному фавориту. Но не победить.

Хотя, казалось бы, СКА должен был прибыть на матч «Авангарда» в несколько расслабленном состоянии, после крупной и легкой победы в Новокузнецке – 6:0.

Тогда как «ястребы» совсем недавно дома уступили ЦСКА. И проиграв армейцам московским, наверняка хотели взять своеобразный реванш (для утешения своих болельщиков) у армейцев питерских.

Не получилось.

То есть сам матч по интриге получился потрясающим. СКА открыл счет, благодаря усилиям Николая Прохоркина и Евгения Кетова, отчаянно сражавшихся на чужом пятачке. Затем удвоил преимущество после мощнейшего броска лучшего бомбардира КХЛ Ильи Ковальчука от синей линии…

Кстати, Ковальчук уже не только лучший бомбардир, но и лучший снайпер нашей лиги. 15-й гол в сезоне позволил ему сравняться с капитаном «Магнитки» Сергеем Мозякиным.

Но если по голам у двух форвардов равенство, то по результативным передачам армеец магнитогорца опережает. У Ковальчук – 18 пасов, у Мозякина – 15.

И вся борьба у двух голеадоров в личном зачете еще впереди. При том, что подход к добыванию очков у них совершенно разный.

Илья – это мощная пушка с великолепным прицелом, прошивающая голкипера «насквозь». Сергей – точнейший бросок с кистей после которого шайба протискивается в самую узенькую щелку, предоставленную вратарем соперников.

Но вернемся к матчу в Омске.

Проигрывая 0:2 после двух периодов хозяева вовсе не пали духом. «Ястребы» реализовали первое, а затем и второе удаление в составе гостей.

Уже на 50-й минуте счет вновь стал равным. А сибиряки, кроме того, получили и психологический перевес. Спасли, казалось бы, вчистую проигранный матч.

Увы, наградой за самоотверженност ь и умение бороться до конца им стало всего одно очко.

А СКА увез с омской арены очередную победу. На этот раз добытую только в серии буллитов. Но зато уже девятую кряду! Утешением для местных любителей хоккея стал победный штрафной бросок в исполнении знаменитого Павла Дацюка. Что ж, ради того зрелища тоже стоило прийти на арену…

На счету СКА уже 20 побед. СКА забросил 106 шайб в чемпионате. Идущий на втором месте по голам ЦСКА – только 77.

СКА – лидер и по пропущенным шайбам – 42 в 25 матчах.

Разница забитых/заброшен ных шайб – плюс 64, просто катастрофическая .

Ну и еще раз о победной девятиматчевой серии армейцев. По ее ходу были повержены такие соперники, как ЦСКА, «Йокерит», «Сибирь», теперь вот «Авангард». Ранее СКА праздновал успех в поединках с «Салаватом Юлаевым» и «Магниткой».

Что команде Олега Знарка еще доказывать в КХЛ. И главное – кому? Победитель регулярного чемпионата с каждым днем становится все более предсказуемым. А ведь до его конца еще четыре месяца!

Что ж, есть в турнирной таблице места и позади СКА. И есть плей-офф.

Ну а пока остается заключать пари – кто остановит победную серию питерцев. Следующая попытка – во вторник у «Слована». Правда словацкую команду армейцы будут принимать уже дома. А в Братиславе они ее разгромили 6:0…