Пушка Ковальчука и уже неприличное превосходство СКА
Лидер КХЛ Илья Ковальчук вновь забивает, а питерский клуб одерживает уже девятую победу кряду в регулярном чемпионате.
Ковальчук опять забил. СКА опять победил. Эти короткие сообщения уже становятся привычными сводками с полей сражений в КХЛ.
Сегодня команда Олега Знарка давала представление в Омске. И шоу удалось на славу! Один из мощных лидеров Восточной конференции смог оказать очень достойное сопротивление западному фавориту. Но не победить.
Хотя, казалось бы, СКА должен был прибыть на матч «Авангарда» в несколько расслабленном состоянии, после крупной и легкой победы в Новокузнецке – 6:0.
Тогда как «ястребы» совсем недавно дома уступили ЦСКА. И проиграв армейцам московским, наверняка хотели взять своеобразный реванш (для утешения своих болельщиков) у армейцев питерских.
Не получилось.
То есть сам матч по интриге получился потрясающим. СКА открыл счет, благодаря усилиям Николая Прохоркина и Евгения Кетова, отчаянно сражавшихся на чужом пятачке. Затем удвоил преимущество после мощнейшего броска лучшего бомбардира КХЛ Ильи Ковальчука от синей линии…
Кстати, Ковальчук уже не только лучший бомбардир, но и лучший снайпер нашей лиги. 15-й гол в сезоне позволил ему сравняться с капитаном «Магнитки» Сергеем Мозякиным.
Но если по голам у двух форвардов равенство, то по результативным передачам армеец магнитогорца опережает. У Ковальчук – 18 пасов, у Мозякина – 15.
И вся борьба у двух голеадоров в личном зачете еще впереди. При том, что подход к добыванию очков у них совершенно разный.
Илья – это мощная пушка с великолепным прицелом, прошивающая голкипера «насквозь». Сергей – точнейший бросок с кистей после которого шайба протискивается в самую узенькую щелку, предоставленную вратарем соперников.
Но вернемся к матчу в Омске.
Проигрывая 0:2 после двух периодов хозяева вовсе не пали духом. «Ястребы» реализовали первое, а затем и второе удаление в составе гостей.
Уже на 50-й минуте счет вновь стал равным. А сибиряки, кроме того, получили и психологический перевес. Спасли, казалось бы, вчистую проигранный матч.
Увы,
наградой за
самоотверженност
А СКА увез с омской арены очередную победу. На этот раз добытую только в серии буллитов. Но зато уже девятую кряду! Утешением для местных любителей хоккея стал победный штрафной бросок в исполнении знаменитого Павла Дацюка. Что ж, ради того зрелища тоже стоило прийти на арену…
На счету СКА уже 20 побед. СКА забросил 106 шайб в чемпионате. Идущий на втором месте по голам ЦСКА – только 77.
СКА – лидер и по пропущенным шайбам – 42 в 25 матчах.
Разница
забитых/заброшен
Ну и еще раз о победной девятиматчевой серии армейцев. По ее ходу были повержены такие соперники, как ЦСКА, «Йокерит», «Сибирь», теперь вот «Авангард». Ранее СКА праздновал успех в поединках с «Салаватом Юлаевым» и «Магниткой».
Что команде Олега Знарка еще доказывать в КХЛ. И главное – кому? Победитель регулярного чемпионата с каждым днем становится все более предсказуемым. А ведь до его конца еще четыре месяца!
Что ж, есть в турнирной таблице места и позади СКА. И есть плей-офф.
Ну а пока остается заключать пари – кто остановит победную серию питерцев. Следующая попытка – во вторник у «Слована». Правда словацкую команду армейцы будут принимать уже дома. А в Братиславе они ее разгромили 6:0…
Матч
Авангард - СКА - 2:3 Б. (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Кетов (Херсли, Прохоркин), 8:24 (0:1). Ковальчук (Плотников, Дацюк), 38:48 (0:2 - бол.). Пьянов (Пестушко, Мартынов), 41:12 (1:2 - бол.). Никитин (Медведев), 49:09 (2:2 - бол.).
Победный буллит:
Дацюк - 2:3.
Место и дата
22 октября 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция