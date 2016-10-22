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«Спартак-2» думает на сутки быстрее основной команды». Победитель «Спартака» хва

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Спартак-2» думает на сутки быстрее основной команды». Победитель «Спартака» хва
Источник: ФК «Спартак»

Главный тренер СКА из Хабаровска Александр Григорян не умеет давать скучные пресс-конференции.

- У «Спартака-2» костяк команды составляют молодые ребята, средний возраст которых 21 год, - начинает Григорян. - Но сегодня они были во всех компонентах лучше нас - быстрее принимали решения, как в оборонительных, так и в атакующих действиях. И, что удивительно, превзошли нас даже в единоборствах. Отсюда и закономерный итог.

- После игры с первым «Спартаком» в Кубке вы сказали, что старались играть жестко, чтобы запугать молодых спартаковцев. Сегодня старались действовать также?

- У нас опытная команда, игрокам 28-30 лет, и не думаю, что мужики должным образом смогли настроиться на игру против молодых ребят. Другой вопрос, что если ты уступаешь в каких-то футбольных компонентах, то нужно уметь это отставание нивелировать, в том числе и за счет жестких единоборств. Думаю, мои игроки были сегодня не готовы к тому, как молодые пацаны могут вести единоборства. «Спартак-2» силен не только качеством и быстротой взаимодействия.

- У СКА в трех последних матчах ничья и два поражения. Спад?

- Против «Луча» мы провели неплохую по качеству игру. Создали пять голевых моментов только в первом тайме, но потом пропустили контратаку. Наверное, это сказывается в плане психологии, когда соперник редко переходит середину поля, а потом выигрывает на последних минутах. Возможно, мотивация ребятами утрачена. И мы пресытились немного – зарплату вовремя платят, комфорта больше. И смотрю я на тот же «Шинник», у которого не все в порядке, и у них-то мотивации хватает. «Енисей» вот обыграли. Непонятно, как их сейчас остановить. Это я вроде как шучу. Но кто знает? Может, футболисты СКА уже настраиваются на ближайшую игру Кубка – с «Рубином».

- Вы для себя большую разницу увидели между «Спартаком» и «Спартаком-2»?

- Послушайте, этот «Спартак», с которым мы сегодня играли, на сутки быстрее думает. Они взаимодействуют и принимают решения гораздо быстрее, чем тот «Спартак», с которым я столкнулся в Хабаровске. Но мы не знаем, в каком состоянии была основа в том матче. Все-таки не может команда все время быть на пике. Но мне все равно не понятно, почему «Спартаку» уготовили роль ярко выраженного фаворита РФПЛ? Это раз. И почему из года в год все с таким удивлением воспринимают вылет команда РФПЛ от клубов ФНЛ в Кубке. Хотя это происходит на постоянной основе каждый год. Два или три года назад «Зенит» основным составом проиграл в Тюмени, кажется. Так что, в этом нет ничего удивительного.

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