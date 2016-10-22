Квят остается в «Торо Россо». Карьера россиянина пошла на взлет?

Motorsport сообщает – Даниил Квят продолжит карьеру в «Торо Россо» в сезоне-2017. «Советский спорт» задумался о трех главных вопросах о будущем российского пилота в «Формуле-1».

БЫЛА ЛИ ЭТА НОВОСТЬ ОЖИДАЕМОЙ?

Однозначно – да! Уже месяц назад стало понятно - «Ред Булл» не горит желанием расставаться с Квятом. Да, его перевели из главной «формульной» команды в младшую по выдуманному поводу. Да, россиянин угодил в психологическую яму, долгое время продолжая оставаться в тени нового-старого напарника Карлоса Сайнса. Но летний перерыв пошел Квяту не пользу. Придя в себя и отдохнув, уфимец постепенно начал опережать испанца и в квалификациях, и в гонках. Он этим отличался изначально – умением быстро прогрессировать в самых тяжелых ситуациях. Что, собственно, сыграло в пользу Квята, когда его три года назад позвали в «Формулу-1». Ведь тот же Сайнс в одну калитку «слил» россиянину в сезоне-2013 в GP3. Учиться на своих ошибках – среди пилотов мирового уровня мало кто может поспорить с Даниилом в этом качестве.

Кроме того, «Ред Буллу» элементарно некем менять Квята. Из всей своей программы «молодежки» у «Быков» на подхвате всего один француз, способный в ближайшем будущем попасть в Королеву автоспорта – Пьер Гали. Но результаты протеже Хельмута Марко в серии GP2 не впечатляют. Конечно, он борется за титул, но пока уступает в этой гонке напарнику по Prema Антонио Джовинацци – малоизвестному широкой публике парню из Италии, о котором толком никто не слышал до нынешнего года. А интервью испанскому каналу Movistar, когда Гали признался, что может сменить Квята уже на «Гран-при Сингапура», только подпортило и без того небольшие шансы француза действительно сесть в кокпит «Торо Россо» - гневу доктора Марко от такой самоуверенности не было предела! И в любом случае в «Ред Булле» понимают – нужной стабильности для выступления в «Формуле-1» у Гали нет. При этом Квяту – всего 22 года. В него вложили десятки миллионов долларов, и отпускать все еще молодого, при этом – опытного, быстрого пилота за просто так никто не хочет! Как только появились слухи, что Даниила могут сманить в «Форс Индию» (сам россиянин их опровергать не стал), в австрийской компании подсуетились и предложили Квяту очередной контракт.

БЫЛИ ЛИ У КВЯТА ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ?

Конечно, были. По тем же пунктам, что косвенно озвучены и выше. Он очень молод по меркам «Формулы-1». По тем же меркам Квят очень быстр. И вполне опытен – как ни крути, а три сезона за плечами! Руководители команд смотрят на общую картину гораздо шире, чем простые зрители. И они видят куда больше, чем места в протоколах квалификации и гонок. В таланте Даниила сомнений нет, и в его перспективах – тоже. Возможно, Квят - не Макс Ферстаппен, но он и не Шинджи Накано. А за рулем нормального болида наш парень способен бороться за высокий результат. Два подиума в составе «Ред Булла», далекого от нынешней хорошей формы, все это только подтверждают.

Поэтому как только Квята отправили обратно в «Торо Россо» (и налицо вскрылся конфликт между россиянином и его начальством), в паддоке пошли слухи, что россиянина хочет забрать «Уильямс». Затем подключились и «Рено» - им интересен российский рынок, а лучшего пилота из России в мире нет. Наконец, появился вариант с «Форс Индией», которая теряет Нико Хюлькенберга – немец как раз отправится в «Рено» на следующий год. Все крепкие команды середины пелотона (а в случае с французами – потенциально претенденты на борьбу за титул) имели интерес к услугам Квята. Так что и без «Ред Булла» уфимец вряд ли бы покинул «Формулу-1». По крайней мере, не дольше, чем на год.

ХОРОШО ЛИ ЭТО ДЛЯ КВЯТА?

Вот это – вопрос сложный. Но ответ – скорее да, чем нет. Конечно, в «Торо Россо», мягко говоря, сложно бороться за победы. За подиумы – тоже. Однако нынешняя форма младшей «Скудерии» - не приговор. В новом сезоне команда вернется к двигателям «Рено», которые заметно прогрессируют. Плюс перемены в техническом регламенте могут сыграть на руку коллективу из Фаэнцы. Никто не обещает, что «Торо Россо» совершит значительный скачок вперед. Но прозябать в конце пелотона, как сейчас, точно не будет. Так что и результаты Квята должны улучшиться. Особенно с поправкой на тот факт, что он, в отличие от нынешнего года, будет заранее знаком с машиной, а не станет к ней привыкать по ходу сложного чемпионата.

Во-вторых, контракт с Квятом продлен на год. Это вполне логично. Никто не ездит за «Торо Россо» больше трех сезонов. И если Даниил провалится (что вряд ли), смысла оставлять его не будет. Если проявит себя во всей красе (будьте уверены!) – вполне заслужит повышение. В «Ред Булл» пока не понимают, сохранят они свою пару пилотов, или нет. Межсезонье перед чемпионатом-2018 обещает стать самым интересным за последние пять лет! Контракты истекают у обоих гонщиков «Феррари», у Дэна Риккиардо, у Льюиса Хэмилтона. Перестановки в топ-командах не просто ожидаемы – они, считайте, неизбежны. И если Квят - спокойный, отдохнувший, окончательно забывший о майских событиях этого года – продемонстрирует то, на что способен, то мы вполне сможем увидеть его в числе фаворитов сезона-2019.

Запаситесь терпением. Ждать не так уж долго!