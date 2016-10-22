«Либо плачет она, либо плачешь ты»

Российская теннисистка Светлана Кузнецова во второй раз подряд стала чемпионкой московского Кубка Кремля. Благодаря этому Кузнецова завоевала право выступить в итоговом турнире года в Сингапуре.

У Гавриловой «сели батарейки»

В истории Кубка Кремля были такие финалы, что огонь. Можно забраться в далекое прошлое и вспомнить убойный поединок 1991 года между Андреем Черкасовым и Якобом Хласеком, в котором советский на тот момент теннисист в двух партиях отыгрывал у швейцарца совершенно безнадежное отставание. Можно далеко не забираться: два года назад россиянка Анастасия Павлюченкова и румынка Ирина-Камелия Бегу выдали вполне себе триллер, завершившийся для нашей публики хэппи-эндом.

Но, пожалуй, не меньше в летописи московского турнира решающих матчей, в которых не было ни интриги, ни игры. Причина такого «финального облома» всегда лежит на поверхности: просто у одного из участников на титульный поединок нет сил. Слишком долгий путь к финалу часто вызывает обострение старой травмы, появление новой — ну или просто моральное и физическое опустошение. И борьбы, за которую зрители платят самые большие за всю неделю деньги, не получается.

Именно так вот уже второй год происходит с финалами женской части Кубка Кремля. В 2015-м Светлана Кузнецова разгромила обессилевшую Павлюченкову, отдав всего три гейма в двух партиях. В решающей встрече нынешнего турнира Кузнецова вновь оказалась на голову выше своей соперницы — на сей раз это была Дарья Гаврилова. Интересно, что и счет оказался таким же — 6:2, 6:1, и суть игры та же. То бишь этой самой игры отсутствие.

Бывшая россиянка, выступающая с 2015 года за Австралию, несмотря на поражение в финале, стала открытием этого турнира. Чемпионка юношеской Олимпиады 2010 года раньше с Кубком Кремля не очень дружила, а вот в этот раз носилась по кортам четыре дня подряд как энерджайзер. Заводила свою подругу и тезку Дарью Касаткину — и завела в итоге в финал парных соревнований, где Дашам (это не панибратство, а название становящейся все популярней и популярней пары в болельщицкой среде) чуть-чуть не хватило удачи для того, чтобы обыграть серебряных медалисток Олимпиады-2012 Андреа Главачкову и Люси Градецку из Чехии. Дошла Гаврилова и до финала одиночного турнира, причем ее четвертьфинальный поединок с Павлюченковой запомнится всем очевидцам надолго — это был, возможно, один из самых зрелищных матчей за последние годы. Не только на Кубке Кремля — в женском теннисе в целом.

Но к финалу батарейки у Гавриловой сели. «Сил, если честно, не было, играла как могла», - призналась на пресс-конференции Дарья, и было заметно, что и говорить австралийской теннисистке тяжело - настолько она опустошена. И не только физически, но и эмоционально — незадолго до этого в один из моментов матча Гаврилова от неспособности что-либо изменить заплакала прямо на корте.

«Теннис — не прыжок в длину»

«Вам ее было жалко?» - спросили Кузнецову на пресс-конференции, и двукратная победительница Кубка Кремля честно ответила, что было. «Я командный игрок, и в таких ситуациях я действительно сочувствую людям, - призналась Светлана. - Но жалость надо убирать, потому что это спорт. Либо плачет она, либо плачешь ты. Я должна была выиграть этот турнир — а у Даши впереди еще много лет. Она успеет стать чемпионкой».

Кузнецова действительно должна была победить на этом Кубке Кремля — хотя бы для того, чтобы впервые с 2009 года войти в число участниц итогового турнира года. Конечно, если бы Светлана не попала в восьмерку лучших в мире — а она бы туда не попала, если бы с финального турнира WTA не снялась Серена Уильямс — то ничего бы в оценке ее достижений последнего времени не изменилось. За последние семь лет Кузнецова не поднималась так высоко в рейтинге. Все это время она получала травмы и лечила их, нанимала тренеров и расставалась с ними — но только не сдавалась. Хотя спрашивали Светлану о том, не пора ли зачехлить ракетку, довольно часто.

Кузнецова заслуживает громадного уважения за свою преданность теннису — и возвращение на топ-уровень, как и возможность выступить в Сингапуре в концовке нынешнего сезона, достойная ей за это награда. В 2007 году она была второй ракеткой мира. Сейчас, когда Серена Уильямс все-таки отправилась по дороге с вершины, Кузнецова вполне может стать первой.

- Как вы считаете, насколько вы близки к возвращению на свой топ-уровень, - спросил я Кузнецову и получил философский ответ.

- Трудно рассуждать такими категориями, - заметила Светлана. - Теннис - не прыжок в длину, где я знаю, на сколько метров прыгаю. Когда-то я думала - что мне надо сделать, чтобы вернуться на тот уровень, на котором была в прошлом? А сейчас я о прошлом не думаю и себя нынешнюю с собой прошлой не сравниваю. Работаю над психологической уверенностью, над способностью играть стабильно на протяжении многих недель. И считаю, в этом я прибавила.