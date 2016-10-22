Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Томь0 : 3Анжи
Футбол  Уфа0 : 0Ростов
Футбол  Терек0 : 0Рубин
Хоккей  Авангард2 : 3 БСКА
Футбол  Урал0 : 1Спартак
Футбол  Милан- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Либо плачет она, либо плачешь ты»

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Светлана Кузнецова
Светлана КузнецоваИсточник: Associated Press

Российская теннисистка Светлана Кузнецова во второй раз подряд стала чемпионкой московского Кубка Кремля. Благодаря этому Кузнецова завоевала право выступить в итоговом турнире года в Сингапуре.

У Гавриловой «сели батарейки»

В истории Кубка Кремля были такие финалы, что огонь. Можно забраться в далекое прошлое и вспомнить убойный поединок 1991 года между Андреем Черкасовым и Якобом Хласеком, в котором советский на тот момент теннисист в двух партиях отыгрывал у швейцарца совершенно безнадежное отставание. Можно далеко не забираться: два года назад россиянка Анастасия Павлюченкова и румынка Ирина-Камелия Бегу выдали вполне себе триллер, завершившийся для нашей публики хэппи-эндом.

Но, пожалуй, не меньше в летописи московского турнира решающих матчей, в которых не было ни интриги, ни игры. Причина такого «финального облома» всегда лежит на поверхности: просто у одного из участников на титульный поединок нет сил. Слишком долгий путь к финалу часто вызывает обострение старой травмы, появление новой — ну или просто моральное и физическое опустошение. И борьбы, за которую зрители платят самые большие за всю неделю деньги, не получается.

Именно так вот уже второй год происходит с финалами женской части Кубка Кремля. В 2015-м Светлана Кузнецова разгромила обессилевшую Павлюченкову, отдав всего три гейма в двух партиях. В решающей встрече нынешнего турнира Кузнецова вновь оказалась на голову выше своей соперницы — на сей раз это была Дарья Гаврилова. Интересно, что и счет оказался таким же — 6:2, 6:1, и суть игры та же. То бишь этой самой игры отсутствие.

Бывшая россиянка, выступающая с 2015 года за Австралию, несмотря на поражение в финале, стала открытием этого турнира. Чемпионка юношеской Олимпиады 2010 года раньше с Кубком Кремля не очень дружила, а вот в этот раз носилась по кортам четыре дня подряд как энерджайзер. Заводила свою подругу и тезку Дарью Касаткину — и завела в итоге в финал парных соревнований, где Дашам (это не панибратство, а название становящейся все популярней и популярней пары в болельщицкой среде) чуть-чуть не хватило удачи для того, чтобы обыграть серебряных медалисток Олимпиады-2012 Андреа Главачкову и Люси Градецку из Чехии. Дошла Гаврилова и до финала одиночного турнира, причем ее четвертьфинальный поединок с Павлюченковой запомнится всем очевидцам надолго — это был, возможно, один из самых зрелищных матчей за последние годы. Не только на Кубке Кремля — в женском теннисе в целом.

Но к финалу батарейки у Гавриловой сели. «Сил, если честно, не было, играла как могла», - призналась на пресс-конференции Дарья, и было заметно, что и говорить австралийской теннисистке тяжело - настолько она опустошена. И не только физически, но и эмоционально — незадолго до этого в один из моментов матча Гаврилова от неспособности что-либо изменить заплакала прямо на корте.

«Теннис — не прыжок в длину»

«Вам ее было жалко?» - спросили Кузнецову на пресс-конференции, и двукратная победительница Кубка Кремля честно ответила, что было. «Я командный игрок, и в таких ситуациях я действительно сочувствую людям, - призналась Светлана. - Но жалость надо убирать, потому что это спорт. Либо плачет она, либо плачешь ты. Я должна была выиграть этот турнир — а у Даши впереди еще много лет. Она успеет стать чемпионкой».

Кузнецова действительно должна была победить на этом Кубке Кремля — хотя бы для того, чтобы впервые с 2009 года войти в число участниц итогового турнира года. Конечно, если бы Светлана не попала в восьмерку лучших в мире — а она бы туда не попала, если бы с финального турнира WTA не снялась Серена Уильямс — то ничего бы в оценке ее достижений последнего времени не изменилось. За последние семь лет Кузнецова не поднималась так высоко в рейтинге. Все это время она получала травмы и лечила их, нанимала тренеров и расставалась с ними — но только не сдавалась. Хотя спрашивали Светлану о том, не пора ли зачехлить ракетку, довольно часто.

Кузнецова заслуживает громадного уважения за свою преданность теннису — и возвращение на топ-уровень, как и возможность выступить в Сингапуре в концовке нынешнего сезона, достойная ей за это награда. В 2007 году она была второй ракеткой мира. Сейчас, когда Серена Уильямс все-таки отправилась по дороге с вершины, Кузнецова вполне может стать первой.

- Как вы считаете, насколько вы близки к возвращению на свой топ-уровень, - спросил я Кузнецову и получил философский ответ.

- Трудно рассуждать такими категориями, - заметила Светлана. - Теннис - не прыжок в длину, где я знаю, на сколько метров прыгаю. Когда-то я думала - что мне надо сделать, чтобы вернуться на тот уровень, на котором была в прошлом? А сейчас я о прошлом не думаю и себя нынешнюю с собой прошлой не сравниваю. Работаю над психологической уверенностью, над способностью играть стабильно на протяжении многих недель. И считаю, в этом я прибавила.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Светлана Кузнецова: Не рассчитывала, что поеду на итоговый турнир года в СингапурРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова, выигравшая в субботу Кубок Кремля, призналась, что не рассчитывала отобраться на итоговый турнир года в Сингапуре.Павел Колобков: Кузнецова может выиграть Итоговый чемпионат WTA в СингапуреМинистр спорта РФ Павел Колобков отметил, что первая ракетка России Светлана Кузнецова находится в хорошей форме в преддверии Итогового чемпионата WTA.Светлана Кузнецова: Договорилась с собой, нашла свою игру — и выиграла Кубок КремляРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что психологическая устойчивость и уверенность в собственных силах стала залогом ее победы на Кубке Кремля.Дарья Гаврилова: Сил на финал Кубка Кремля не былоАвстралийка Дарья Гаврилова, уступившая в финале Кубка Кремля россиянке Светлане Кузнецовой, заявила, что выходила на решающий матч без сил.Кузнецова победила на «Кубке Кремля»Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу на «Кубке Кремля».«Они написали, что знают, где я живу». Кто угрожал украинке Элине Свитолиной?«Они написали, что знают, где я живу». Кто угрожал украинке Элине Свитолиной?Обозреватель Sovsport.ru – о событиях пятницы на московском Кубке Кремля, среди которых, увы, был и скандал.Светлана Кузнецова: Могла бы выиграть матч в двух сетах, но потеряла свою нить игрыРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу в полуфинале Кубка Кремля над украинкой Элиной Свитолиной (6:1, 6:7, 6:4 ).Кузнецова обыграла Свитолину и вышла в финал Кубка КремляРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла Элину Свитолину в полуфинале Кубка Кремля.Кузнецова в двух шагах от СингапураКузнецова в двух шагах от СингапураСветлана Кузнецова вышла в полуфинал Кубка Кремля. Еще две победы — и россиянка завоюет последнюю путевку на итоговый турнир года.Кузнецова вышла в полуфинал Кубка Кремля и повысила свои шансы попасть на итоговый турнир WTAРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова победой в четвертьфинале Кубка Кремля повысила свои шансы на попадание в итоговый турнир WTA.Бублик и новый Сафин. Чем запомнился третий день московского турнира?Бублик и новый Сафин. Чем запомнился третий день московского турнира?Победа Кузнецовых, успешный дебют Александра Бублика и обидное поражение Карена Хачанова. Чем запомнился третий день московского турнира?Светлана Кузнецова: Сегоня проснулась в пять утраСветлана Кузнецова: Сегоня проснулась в пять утраЧемпионка Кубка Кремля – о выходе в четвертьфинал турнира, особенностях кортов в «Олимпийском».Светлана Кузнецова: Очень не хотела играть вечеромДействующая чемпионка Кубка Кремля Светлана Кузнецова рассказала, как проходит акклиматизацию после возвращения в Москву из турне по азиатским турнирам.Светлана Кузнецова: Больше боролась с собой, чем с соперницейСветлана Кузнецова прокомментировала свою победу над француженкой Ализе Корне во втором круге Кубка Кремля (6:4, 7:5).Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал Кубка КремляРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в 1/4 финала Кубка Кремля-2016.Александр Медведев: В Петербурге сыграют Кузнецова и одна из сестер Уильямс!Александр Медведев: В Петербурге сыграют Кузнецова и одна из сестер Уильямс!Гендиректор теннисных SpbOpen и St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев – об успехах мужского турнира и звездах будущего женского.Кузнецова вернулась в Топ-10 Чемпионской гонки WTAАмериканская теннисистка Серена Уильямс исключена из Чемпионской гонки WTA. Спортсменка снялась с итогового турнира в Сингапуре из-за травмы плеча.Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Кузнецова не смогла выйти в финал турнира в ТяньцзинеРоссиянка Светлана Кузнецова (2) не смогла пробиться в финал турнира в Тяньцзине, проиграв американской теннисистке Элисон Риске в трех партиях.Кузнецова получила wild-card на «Кубок Кремля»Российской теннисистке Светлане Кузнецовой была предоставлена wild-card для участия в теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдет с 15 по 23 октября.
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецовавсе новости

Cпецпредложение