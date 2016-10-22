Александр Мостовой: Победа «Спартака»? Ничья стала бы справедливым итогом матча

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выездную победу столичного клуба над «Уралом» в матче 11-го тура РФПЛ (1:0).



– Какие сюрпризы преподнес Массимо Каррера, выставив такой состав?

– На мой взгляд, ничего особенного, поскольку подобное развитие событий читалось из-за травм Квинси Промеса и Зе Луиша. Да и Денис Глушаков пропустил эту встречу по известным причинам.

– Что скажете об игре Лоренсо Мельгарехо?

– Парагваец забил гол, который принес победу команде, поэтому к этому футболисту нет никаких вопросов. Другое дело, что центральный защитник «Урала» дал Мельгарехо принять мяч, не пошел в отбор. В общем, стоял и смотрел. Это грубейшая ошибка, однако, стоит отметить, что Лоренсо шикарно обработал мяч, и отлично ударил. Конечно, голкипер «Урала» немножко под собой пустил, ведь мяч летел именно в него. Скажем так: целая связь ошибочек. Честно говоря, ничья стала бы справедливым результатом этой игры.



– Было ли нарушение со стороны Мельгарехо в эпизоде со вторым голом, который отменил главный арбитр?

– Думаю, в данном случае все было сыграно по правилам, и никакого нарушения не было. Он мог оформить дубль, это чистый гол. Почему? Потому что защитник «Урала» сам начудил и упал.

– В начале игры у Ивелина Попова была хорошая возможность отличиться, но он принял решение отдать пас...

– Можно было, конечно, пробить. Возможно, он просто не увидел кого-то в штрафной площади или вовсе не поднимал головы. Позже ведь мы ведь увидели, что там никого из партнеров не было.

– Попов сегодня тоже забил мяч, но его отменили из-за офсайд...

– Не могу ничего сказать по этому поводу, поскольку я не видел повтора.

– Что скажете об игре Романа Зобнина? Он ведь играет уже второй матч не на своей позиции…

– Зобнин – молодой парень, который обладает многими качествами хорошего полузащитника. Он способен сыграть и на других позициях, что он и делает. Роман может сыграть не только в центре. На мой взгляд, он неплохо смотрится и слева, да и справа у него все получится. У Романа хорошие физические данные. Конечно, в некоторых эпизодах ему не хватает паса, но у него другие качества.

– В конце первого и второго таймов «Урал» создавал моменты у ворот «Спартака». Это заслуга атакующих футболистов или защитники москвичей сыграли плохо?

– Как я говорил ранее, ничейный результат стал бы справедливым исходом этой встречи. Красно-белые просто воспользовалась ошибкой защитника «Урала».

– Каррера недавно заявил, что хотел бы приобрести в команду российского футболиста. Какая позиция, на ваш взгляд, нуждается в усилении?

– На данный момент команде явно не хватает центрального нападающего. На замену Зе Луишу. Все-таки, Мельгарехо может играть на других позициях. В середине поля у команды перебор, а в защите – все нормально. Поэтому на данный момент нужен именно центральный нападающий, – сказал Мостовой.



