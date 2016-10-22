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Андрей Червиченко: Удручает, что с такой игрой «Спартак» лидирует в чемпионате

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Андрей Червиченко: Удручает, что с такой игрой «Спартак» лидирует в чемпионате
Источник: ФК «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Советскому спорту» гостевую победу красно-белых над «Уралом» (1:0) в 11-м туре чемпионата России.

Столичный клуб набрал 25 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице.

- Вам понравилась сегодняшняя игра «Спартака»?

- Мне вообще матч не понравился: серый, скучный, абсолютно неинтересный. «Спартак» выиграл только за счет того, что у него много индивидуально сильных игроков, в «Урале» такой игрок один - возрастной Павлюченко. Но ему даже не с кем было отыграться. Разница в мастерстве уральских и спартаковских футболистов налицо.

- То есть зря спартаковские болельщики беспокоились по поводу отсутствия Глушакова, Зе Луиша и Промеса?

- Ну конечно, даже те, кто остались, на две-три головы выше соперника. Повторюсь, у «Урала» только Павлюченко пытался как-то грамотно искать мяч, отдавать... Еще выделю африканца Лунгу, который старался, но позитив в его действиях раз за разом менялся на негатив. Остальные же игроки «Урала» - общая масса.

- Оцените игру Мельгарехо, который забил гол и еще один мяч которого в спорной ситуации был отменен?

Честно говоря, ничего особенного он не показал. Ошиблась защита «Урала» и он использовал свой момент. Игрок забил один мяч, а стоит шесть миллионов. Дороговато будет, даже если этот гол стал для команды победным. Три очка за такие деньги - мне кажется, «Спартак» за Мельгарехо» переплатил.

- Как вам работа главного арбитра Александра Егорова?

- Было несколько спорных моментов, но Егоров - не Безбородов, а Попов - не Навас. Попов в первом тайме мог, конечно, получить карточку и, если бы на его месте был Навас, точно бы показали. Потом во втором тайме я не понял, когда игрок «Спартака» бросил нападающего «Урала» через бедро или вместе с ним завалился, абсолютно в борцовской позе они упали, но как-то этот момент прошел мимо арбитра. И, конечно, когда Мельгарехо забил второй мяч, тоже не понял, где там было нарушение. А в принципе Егоров отсудил ровненько: любой эпизод можно трактовать в зависимости от того, за кого ты болеешь.

- С момента назначения Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака» прошел уже достаточный срок. «Спартак» угадал с ним?

- Каррера симпатичный, приятный человек, но его работа меня не впечатляет. Меня вообще удручает, что игра, показанная «Спартаком» сегодня и с «Ростовом», является достаточной, чтобы лидировать в чемпионате России. Это говорит о том, что наш футбол падает все ниже и ниже.

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