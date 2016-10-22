Массимо Каррера: Слова Попова? Это не моя проблема

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Уралом» прокомментировал ход игры и пообщался с журналистами.

- Рад, что победили. Было тяжело в начале матча, затем поменяли свою игру и смогли одержать победу.

- Как оцените игру в атаке без ключевых нападающих?

- Ребята выполнили свою работу, очень старались. Я доволен.

- Когда Ивелин Попов уходил с поля в трансляцию попала его фраза: «Все ошибаются, а меняют почему-то меня». Как можете ее прокомментировать?

- Это не моя проблема. Я делаю замены ради результата, а не для того, чтобы кого-то обидеть.

- Жано лучше контролировал мяч, Попову было сложнее. Именно поэтому я принял такое решение. Вообще, я не должен это никому объяснять. Но я ответил на вопрос.

- В Екатеринбурге очень холодно, но Вы вышли на матч в пиджаке...

- Да, я думал, что не так холодно. Потом все-таки надел пальто.

- Ожидали, что будет столько московских фанатов?

- Да, для меня это не новость. Я знаю, как они любят команду и благодарен за это.

- На Вас сегодня был тот же пиджак, который Вы обещали сжечь?

- Нет. Тот я действительно сжег.