Массимо Каррера: Слова Попова? Это не моя проблема
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Уралом» прокомментировал ход игры и пообщался с журналистами.
- Рад, что победили. Было тяжело в начале матча, затем поменяли свою игру и смогли одержать победу.
- Как оцените игру в атаке без
ключевых нападающих?
- Ребята выполнили свою работу, очень старались. Я доволен.
- Когда Ивелин Попов уходил с поля в
трансляцию попала его фраза: «Все ошибаются, а меняют почему-то
меня». Как можете ее прокомментировать?
- Это не моя проблема. Я делаю замены ради результата, а не для того, чтобы кого-то обидеть.
- Жано лучше контролировал мяч, Попову было сложнее. Именно поэтому я принял такое решение. Вообще, я не должен это никому объяснять. Но я ответил на вопрос.
- В Екатеринбурге очень холодно, но Вы
вышли на матч в пиджаке...
- Да, я думал, что не так холодно. Потом все-таки надел пальто.
- Ожидали, что будет столько
московских фанатов?
- Да, для меня это не новость. Я знаю, как они любят команду и благодарен за это.
- На Вас сегодня был тот же пиджак,
который Вы обещали сжечь?
- Нет. Тот я действительно сжег.