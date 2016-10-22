Девушка дня. Красавица «Эпицентра» Елена Урусова
Накануне
решающих матчей турнира EPICENTER: Moscow по
Counter-Strike: Global Offensive мы встретились с
Еленой «Meg»
Урусовой
— успешной киберспортсменкой, а ныне
комментатором, которой предстоит впервые
поработать в прямом эфире федерального
канала «Матч ТВ».
Елена Урусова (родилась 17 февраля 1987 года в Волгограде) - профессиональная киберспортсменка в дисциплине Counter-Strike. Более известна под никнеймом Meg. Неоднократная победительница международных соревнований. Долгое время занимала топовые позиции в рейтинге лучших игроков планеты. Сейчас работает комментатором в студии RuHub.
Красненько... Вообще, я раньше не обгорала, но здесь солнце радиоактивное какое - то! Помню, в садике и в школьном лагере после 12.00 нас загоняли в помещение, чтобы мы не сгорели на солнце и не получили Солнечного удара. Я тогда думала: " Жалкие людишки, вы не дооцениваете мою мощь", и постоянно сбегала на солнце. В Волгограде с его жуткой летней жарой целыми днями валялись на солнце, и хоть бы хны, загар ровненький, коричневый, как шоколадка;). Но тут... Тут красненько😼. Это мой первый опыт, когда сгорела. 😿
Елена - просто уникальная девушка. В ней сочетается красота, спортивная форма, начитанность и умение играть в Counter-Strike лучше практически любого парня. На ее инстаграм подписано более 17 тысяч человек, а каждый пост в среднем собирает две тысячи «лайков». Но разговор с Еленой мы начали о предстоящем турнире.
- Ты уже побывала на многих киберспортивных турнирах, вот чем выделяется «Эпицентр» из общего числа?
- Организаторы «Эпицентра», глядя на все крупные мероприятия подобного рода, пытаются сделать турнир максимально комфортным для игроков, угодить каждому киберспортсмену, чтобы он был вовлечен в игру и его какие-то косвенные вещи больше не волновали. Что касается шоу как такового, то в прошлый раз на «Эпицентре» по Dota 2 было очень красиво - я такого в жизни еще не видела. На турнире по Counter-Strike: Global Offensive, впрочем, тоже будет на что посмотреть.
- Нас ждет какой-то сюрприз на открытии и закрытии турнира?
- Безусловно, будет шоу.
- А в России раньше проводились турниры подобного уровня, на твой взгляд?
Подобного
по киберспортивным играм - нет. То есть, это первый турнир в России, который устраивает такое шоу - будет целый
стадион.
- На днях в фейсбуке Павел Занозин написал, что вы с ним в паре будете комментировать финал турнира на телеканале «Матч ТВ». Это правда?
-
Возможно, такое будет. Павел - известный
комментатор, я думаю, что Counter-Strike: Global
Offensive не такая сложная игра для
комментирования, и он справится.
Приспособиться к CS:GO
точно
гораздо
проще, чем к «Доте».
- Волнуешься ли ты перед дебютом на федеральном канале?
- Конечно. Это такое приятно волнение, потому что я никогда даже и не мечтала заниматься чем-то подобным. А когда попробовала, то поняла, что мне это очень нравится. А когда нравится, то ты получаешь от этого удовольствие. Поэтому я буду делать все, чтобы зрителю понравилось.
- Познания Павла в Counter-Strike уже удалось оценить? Он что-то знает об игре?
- Да. Мы с ним вчера разговаривали, и я показала много вещей, которые будут ему полезными.
- Во время репортажа ты будешь его как-то корректировать?
-
Я думаю, у нас будет некий симбиоз. Буду
направлять его в правильно русло, но
думаю, он сам справится.
- Возможно ли комментировать Counter-Strike так, чтобы это было понятно зрителям, которые не знакомы с игрой?
- Абсолютно. В игре много сленговых слов, которых простой зритель не поймет, но это можно изменить и адаптировать к зрителю, который не знаком с игрой. Это спокойно можно сделать, но здесь есть вопрос конфликта нашей целевой аудитории и не целевой, поэтому задача комментаторов будет угодить и тем и другим.
- У вас есть список стоп-слов, которые вы не можете говорить в эфире?
- Я думаю, что к этим словам относится нецензурная брань, какие-то политические моменты. Мы все это фильтруем. У каждой трансляции есть спонсоры. То есть, другие компании мы не называем - это единственные вещи, за которыми мы следим.
- Вам можно говорить слова в духе: убийство, «кил», выстрел в голову? Нужно ли их заменять?
- Для целевой аудитории мы называем эти слова, потому что их тяжело называть другими словами. Для нецелевой аудитории это может вызывать ассоциации с насилием. Мы варьируем эти слова и значения, но только в том случае, если есть такая необходимость.
- Ты практически все время задействована в разных активностях RuHub'а, время на что-нибудь еще остается?
- Да. Я успеваю заниматься собой: дома дела сделать и отдохнуть. У меня есть множество интересов помимо киберспорта и всегда были: я занималась музыкой, спортом и до сих пор не бросаю это дело. Я не могу сказать, что я устаю от своей работы, потому что я получаю от нее удовольствие и это самый большой плюс для меня в жизни. Я люблю читать и считаю, что это помогает в комментировании. Я все успеваю, даже есть время ничего не делать.
- Фитнесом занимаешься тоже? Видно, что в прекрасной физической форме находишься.
- Я всю жизнь занимаюсь спортом и не предрасположена к полноте. Чтобы выдерживать эти нагрузки нужно быть в хорошей физической форме, потому что хорошая физическая форма - это хорошая психологическая форма, которая очень важна на нашей работе, ведь иногда приходится спать по 2-3 часа. За эти три дня работы на групповой стадии EPICENTER: Moscow я успела поспать лишь 6 часов, поэтому тот багаж, который накапливаешь в спортзале, сильно помогает.
- Ты перечислила многие занятия, но игр там нет. Как так?
- Я играю, но в большой степени не в Counter-Strike, а в игры, где нужно просто походить, выполнять какие-нибудь задания и так далее. Сейчас играю в The Elder Scrolls Online, и мне безумно нравится эта игра, потому что я люблю книги фантастические, а это средиземье, эльфы и все такое. На «доту» и CS:GO тоже нахожу время, но в целом стараюсь тратить его на другие вещи, не связанные с играми.