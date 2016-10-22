«Шаверма у метро не отличается от ресторанной». Откровения Александра Кержакова

Кержаков-форвард ответил на вопросы простых болельщиков «Зенита» в одном из петербургских торговых центров. Spb.Sovsport.ru записал все самое интересное.



О талисмане ЧМ-2018

Меня немного удивило, что не было медведя, Россия у всего мира ассоциируется с ним. С волком все нормально, только непонятны его оранжевые очки.

О «Дандолке»

Не только нас, а всех болельщиков удивило, что такая экзотическая команда, о которой никто не слышал до жеребьевки, на деле довольно-таки неплохая, физически мощная, играла с огромным желанием. У них была обалденная поддержка, несмотря на то, что стадион вмещает всего 5000 человек. Эта победа была на классе, мы практически обеспечили выход в плей-офф.

Об ошибках вратарей «Зенита»

У нас есть два тренера, которые говорят об этом. Думаю, голкипер понимает свои ошибки лучше всех нас и болельщиков вместе взятых, и в очередной раз напоминать ему о том, что случился такой казус, наверное, не стоит. Не знаю, совпадение или нет, но когда серьезно ошибается наш вратарь, мы эти матчи выигрываем – неплохая традиция.

О работе Луческу

Он создает именно команду, не зависящую от одного-двух футболистов. Хочет создать боеспособный коллектив, в котором все будут и защищаться, и атаковать.

Об уходе Халка и Гарая

И болельщики, и специалисты выделяли в большей степени Халка, даже был штамп «халкозависимость». Он забил очень много мячей, сделал массу голевых передач. К сожалению, для всех нас, «Зенит» при нем завоевал не так много титулов. Гарай был более необходим команде, его считали лучшим защитником РФПЛ. Сейчас команда строится, оборонительные и атакующие функции возлагаются на плечи всех игроков.

О карьере в Испании

Я получал столько удовольствия, выходя на поле с такими футболистами как Дани Алвес, Сейду Кейта, Сесар Навас, играя против Месси, Бэкхема, ван Нистелроя. «Севилья» растит футболистов и продает их в сильные команды, но меня это не коснулось, я ушел в московское «Динамо».

Когда у «Барселоны» в нападении играли Рональдиньо, Это’О и Месси, не понимал, почему Лионель отдает мяч. Он ведь обыгрывает всех без проблем и забивает.

О спортивном директоре «Севильи» Рамоне Мончи

В «Севилье» главную роль играет Мончи. Человек, за которым охотятся многие топ-клубы, они хотят его переманить. Футбол сейчас это немного еще и то, что происходит вне поля. Мончи настолько чувствует игроков, которых приглашает из не очень известных команд, и потом продает их за огромные деньги. Это главное оружие «Севильи».

О стадионе на Крестовском острове

Надеюсь, что его достроят. Верю ли я в это? Я верю в то, что мне удастся выйти в качестве профессионального футболиста на стадион и сыграть официальный матч.

О поддержке болельщиков

Многое зависит от энергии. Может собираться полный стадион и болельщики будут, как в театре, аплодировать только голам. Лучше играть на пятитысячнике, но когда болельщики заряжают эмоциями.

Раньше, когда мне было 10-12 лет, не понимал, почему так отличаются игры дома от выездных. Ответ очевиден – поддержка. Ноги бегут быстрее, когда тебя гонят вперед, появляются силы, если ты перестал верить, что можешь совершить дополнительный рывок. Эта поддержка дает импульс футболисту покрыть это расстояние и забить нужный гол.

О Юрии Морозове

Если бы не его терпение и не то в хорошем смысле упрямство относительно меня, я бы, наверно, не достиг тех высот, которые удалось достичь и, надеюсь, что еще достигну. Ему я обязан всем, что имею сейчас. Очень счастлив, что на протяжении стольких лет не только я, но и болельщики рассказывают своим детям, что был такой человек, и его имя живет по сей день. Надеюсь, что все его будут помнить, и на новом стадионе ему воздвигнут памятник.

О том, почему веселая команда Петржелы не выиграла золото

Из-за того, что было весело, и не выиграли. Не хватало опыта, концентрации – это пришло позже. Не было грамотного сплава опыта и молодости. Только опыт в конце 2004 года позволил выиграть серебро.

Об учебе в школе

До 5 класса я учился в Кингисеппе и у меня не было четверок, я был под надзором мамы. После каждого года меня вызывали на линейку, вручали грамоту. С пятого класса я переехал в Петербурге, жил в интернате. Было сложнее, потому что нужно было преодолевать огромные расстояние от того места, где я учился и где тренировался. В 5-6 классе более-менее тянул на уровне выше среднего, потом пошло ниже. Но школу закончил, слава богу.