«Шаверма у метро не отличается от ресторанной». Откровения Александра Кержакова
Кержаков-форвард ответил
на вопросы простых болельщиков «Зенита» в одном из петербургских торговых
центров. Spb.Sovsport.ru записал все самое интересное.
О талисмане ЧМ-2018
Меня немного удивило, что не было медведя, Россия у всего мира
ассоциируется с ним. С волком все нормально, только непонятны его оранжевые
очки.
О «Дандолке»
Не только нас, а всех болельщиков удивило, что такая
экзотическая команда, о которой никто не слышал до жеребьевки, на деле довольно-таки
неплохая, физически мощная, играла с огромным желанием. У них была обалденная поддержка,
несмотря на то, что стадион вмещает всего 5000 человек. Эта победа была на
классе, мы практически обеспечили выход в плей-офф.
Об ошибках вратарей «Зенита»
У нас есть два тренера, которые говорят об этом.
Думаю, голкипер понимает свои ошибки лучше всех нас и болельщиков вместе
взятых, и в очередной раз напоминать ему о том, что случился
такой казус, наверное, не стоит. Не знаю, совпадение или нет,
но когда серьезно ошибается наш вратарь, мы эти матчи выигрываем –
неплохая традиция.
О работе Луческу
Он создает именно команду, не зависящую
от одного-двух футболистов. Хочет создать боеспособный коллектив,
в котором все будут и защищаться, и атаковать.
Об уходе Халка и Гарая
И болельщики, и специалисты выделяли
в большей степени Халка, даже был штамп «халкозависимость». Он забил очень
много мячей, сделал массу голевых передач. К сожалению, для всех нас,
«Зенит» при нем завоевал не так много титулов. Гарай был более необходим
команде, его считали лучшим защитником РФПЛ. Сейчас команда строится,
оборонительные и атакующие функции возлагаются на плечи всех игроков.
О карьере в Испании
Я получал столько удовольствия, выходя на поле с такими
футболистами как Дани Алвес, Сейду Кейта, Сесар Навас, играя против Месси,
Бэкхема, ван Нистелроя. «Севилья» растит футболистов и продает их в сильные
команды, но меня это не коснулось, я ушел в московское «Динамо».
Когда у «Барселоны» в нападении играли Рональдиньо, Это’О и
Месси, не понимал, почему Лионель отдает мяч. Он ведь обыгрывает всех без проблем
и забивает.
О спортивном директоре «Севильи» Рамоне Мончи
В «Севилье» главную роль играет Мончи. Человек, за которым
охотятся многие топ-клубы, они хотят его переманить. Футбол сейчас это немного
еще и то, что происходит вне поля. Мончи настолько чувствует игроков, которых
приглашает из не очень известных команд, и потом продает их за огромные деньги.
Это главное оружие «Севильи».
О стадионе на Крестовском острове
Надеюсь, что его достроят. Верю ли я в это? Я верю в то, что
мне удастся выйти в качестве профессионального футболиста на стадион и сыграть
официальный матч.
О поддержке болельщиков
Многое зависит от энергии. Может собираться полный стадион и
болельщики будут, как в театре, аплодировать только голам. Лучше играть на
пятитысячнике, но когда болельщики заряжают эмоциями.
Раньше, когда мне было 10-12 лет, не понимал, почему так отличаются
игры дома от выездных. Ответ очевиден – поддержка. Ноги бегут быстрее, когда
тебя гонят вперед, появляются силы, если ты перестал верить, что можешь
совершить дополнительный рывок. Эта поддержка дает импульс футболисту покрыть
это расстояние и забить нужный гол.
О Юрии Морозове
Если бы не его терпение и не то в хорошем смысле упрямство относительно
меня, я бы, наверно, не достиг тех высот, которые удалось достичь и, надеюсь,
что еще достигну. Ему я обязан всем, что имею сейчас. Очень счастлив, что на
протяжении стольких лет не только я, но и болельщики рассказывают своим детям,
что был такой человек, и его имя живет по сей день. Надеюсь, что все его будут
помнить, и на новом стадионе ему воздвигнут памятник.
О том, почему веселая команда Петржелы не выиграла золото
Из-за того, что было весело, и не выиграли. Не хватало
опыта, концентрации – это пришло позже. Не было грамотного сплава опыта и молодости.
Только опыт в конце 2004 года позволил выиграть серебро.
Об учебе в школе
До 5 класса я учился в Кингисеппе и у меня не было четверок,
я был под надзором мамы. После каждого года меня вызывали на линейку, вручали
грамоту. С пятого класса я переехал в Петербурге, жил в интернате. Было сложнее,
потому что нужно было преодолевать огромные расстояние от того места, где я
учился и где тренировался. В 5-6 классе более-менее тянул на уровне выше
среднего, потом пошло ниже. Но школу закончил, слава богу.
О чувствах, когда фанатский вираж поет о нем
Я слышу это во время игры, очень приятно. Очень благодарен
болельщикам за это и было приятно в 2010 году впервые услышать ламбаду.
О шаверме
Честно, давно не ел шаверму, но по вкусовым ощущениям та,
что продается около метро, не отличается от той, что в ресторане.
О хоккее
Я в детстве очень любил изображать хоккейного вратаря. Зимой
в валенках выходил во двор и вставал в ворота, кататься не нужно было. Кататься
и до сих пор не умею. Несколько раз мне разбивали нос теннисным шариком. Когда
играли шайбой – я на лед не выходил.
О первых бутсах
Первый раз надел их в Кингисеппе, мне было 9-10 лет, мы
играли на песочном поле. Было несколько пар бутс, все – на шесть размеров
больше. Для того чтобы быть в бутсах, я запихал вату в них. Помню кайф от того,
что ты бежишь, и след шипов остается на поле. Это непередаваемо.
О своей футбольной школе в Кингисеппе
С учетом того, сколько строится стадион, не расстраиваюсь и верю,
что это произойдет. Здорово, что ты стараешься дать родному городу то, чего у
него нет. Олег Шатов в Нижнем Тагиле делал первые шаги и помог постелить хорошее
поле, ребята там тренируются.
О лидерстве «Спартака» в таблице
Почему они на первом месте? У них больше побед. Уверен, что
в конце чемпионата таблица поменяется и лидер в ней тоже.
О Лиге Европы
Никто не ставит задачу победить. Все идет по мере
выступления. Сейчас задача – выйти из группы. Однажды удалось выиграть, почему
не сделать это во второй раз?
О молодых игроках
Кто близок к основе «Зенита»? Практически все, кто были на сборах, появлялись в официальных
матчах. Сложно судить, ведь понятно, что сейчас все молодых ждут не только в
«Зените», но и в стране. Такой ажиотаж, когда появляется молодой игрок. Вот Шейдаев. Он забивал в «Зените-2» и ушел в турецкий клуб,
поменял гражданство. Никто никому не враг. Прежде чем что-то сделать, все
обсуждалось с руководством, главным тренером. Он принял такое решение, его
осуждать мы не можем. Кто-то воспользуется своим шансом, кто-то – нет.