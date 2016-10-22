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«Слышал, как Каррера скомандовал поменять схему». Ловчев о победе «Спартака»

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераИсточник: ФК «Спартак»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев разбирает победу «Спартака» над «Уралом» (1:0).

ВЫВОД ПЕРВЫЙ

«СПАРТАКУ» ТЯЖЕЛО ДАЕТСЯ ЛИДЕРСТВО»

- «Спартаку» тяжело дается лидерство. Бросилось в глаза, что команда физически очень устала. Тут добавляется и психологический груз. Вроде только 10 туров сыграно, да кто-то за сборные еще выступал. Но потом я понимаю, что мы в свое время в 10 числах ноября сезон заканчивали. И в это время в лучшем состоянии не были.

Например, я видел, что Зобнин действовал буквально на автопилоте. А Ещенко просто безобразный матч провел. Не понимаю, что случилось с этим парнем. Может, «передернули» его с Маурисио, который на этой позиции играл. Ещенко не отбирает, не отдает. Или отдает чужому. Какой-то мрак.

А отметил бы в «Спартаке» Кутепова. Да, ошибки и у него случаются. Но он прибавил, в этом нет сомнения. Сейчас это наиболее стабильный игрок «Спартака».

ВЫВОД ВТОРОЙ

«ЗАБОЛОТНОМУ НАДО БЫЛО ОТБИВАТЬ МЯЧ НОГОЙ»

- Как то после одной из игр, когда «Спартак» тоже отбивался, но в итоге выиграл, Каррера сказал, что такие матчи важны – они ментально хорошо влияют на команду. Вот про ЦСКА часто говорят, что команда вымучивает победы. Но они же находятся наверху. Вот так же сейчас и «Спартак».

С «Уралом» «Спартак» начал играть по схеме 4-5-1, вперед был выдвинут Попов. Но он с Ананидзе все время отскакивал назад, поэтому и не было остроты. Хотя подходы к воротам у «Спартака» были. Потом я услышал, как Каррера скомандовал, что расстановка меняется. И «Спартак» стал играть скорее по схеме 4-3-3. Мельгарехо выдвинулся вперед, а Попов перешел направо. И тут же парагваец забил. Принял мяч хорошо, обработал, но вратарь РФПЛ не должен пропускать такие голы. Можно же было отбить ногой! Так даже Маслаченко советовал в некоторых эпизодах действовать. Пока Заболотный складывался, мяч просто пролетел под ним...

ВЫВОД ТРЕТИЙ

«ПАВЛЮЧЕНКО НЕУДАЧНО ПОШУТИЛ»

- В первом тайме спартаковские фанаты начали кидать снежки во вратаря «Урала». Тогда вратарь и игроки ушли в центр поля, а просить фанатов не делать этого пришел даже Ребров. И это подействовало.

В перерыве, когда Павлюченко корреспондент спросил об этом эпизоде, Роман сказал, что судья должен был остановить матч и отдать три очка «Уралу». Это была шутка. Но, как мне показалось, неудачная. Надо понимать, против кого шутить и в каком случае. А когда после игры Павлюченко попросил у этого же корреспондента взять интервью у судьи, я удивился. Судья разве «Уралу» помешал? Наоборот чистый второй гол Мельгарехо не засчитал. Спартаковец отобрал мяч у игрока «Урала», который заводился, забил... А вот Павлюченко как раз ничем не запомнился.

ВЫВОД ЧЕТВЕРТЫЙ

«С ЦСКА УСТАЛОСЬ ЧУВСТВОВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ»

- Да, я сказал об усталости. Но впереди игра с ЦСКА – и в таких матчах как раз усталость не чувствуется. До этого у «Спартака» была полоса, когда команда потерпела три поражения. Это тоже наложило отпечаток. Отметил бы и то, что к сезону «Спартак» все-таки готовил не Каррера.

В следующем туре встретятся похожие команды. Но «Спартак» наверняка сможет рассчитывать на двух бегущих игроков – Луиша и Промеса. В этот раз таких игроков у «Спартака» не было.

Матч

Урал - Спартак - 0:1 (0:0)

Голы

Мельгарехо 48 (0:1).

Состав

Урал: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Подоксёнов (Павленко, 79), Динга, Ставпец (Конате, 85), Павлюченко, Лунгу

Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Попов (Тимофеев, 73), Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Фернандо

Предупреждения:

Кулаков, 85; Павлюченко, 87 - Кутепов, 73

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция


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