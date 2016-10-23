Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -Металлург
Футбол  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Баскетбол  Химки- : -Локомотив
Футбол  Челси- : -Манчестер Юнайтед
Формула-1  Гран-при США. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Рейнгольд: Рад за Мельгарехо, но лучший – Зобнин

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Валерий Рейнгольд: Рад за Мельгарехо, но лучший – Зобнин
Источник: ФК «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил красно-белых за победу над «Уралом» (1:0) в 11-м туре РФПЛ.

– Игрой «Спартака» я не очень доволен, а результатом – доволен очень. Если скорректировать все моменты, я готов поставить команде четверочку. И очень рад за Лоренсо Мельгарехо. Он показал, что ему стоит больше доверять. Мальчишка умеет играть в футбол. Видно, что мастер и пас отдать может и ударить.

– Какие претензии «Спартак» заслужил?
– Их много. В первую очередь к игрокам, которые не выполнили установку. Например, Андрей Ещенко. Я не понял, что с ним. Очень много ошибок. Либо недомогание, либо сказывается отсутствие игровой практики. Часто терял позицию, отдавал передачи сопернику. Выглядел неважно, поэтому Массимо Каррера вовремя сообразил и выпустил ему на подмогу Артема Тимофеева. Молодой парень помог ему.

Много ошибался Ивелин Попов. Он один мог решить исход игры.

– Кто был лучшим в составе команды?
– Несомненно, Роман Зобнин. Отработал за всех. Он перекрыл центральную зону. Отступал назад. Много, особенно в первом тайме, когда все висело на волоске, страховал крайних защитников. Старался вести атакующую игру. Он сам создал несколько моментов. Мне понравилось его мастерство, сообразительность и старание. Он заслужил жирную пятерку. И это притом, что во втором тайме он три передачи подряд запорол. Но это усталость. Ноги ватные. Не чувствуют мяч. Но он отдышался и дальше выглядел достойно.

– Что скажите про судейство?
– Оно в очередной раз не поддается объяснению. Второй мяч Мельгарехо был ну явно чистым. С чего это вдруг его не засчитал Александр Егоров? Хотелось, чтобы он это объяснил, потому что жаловаться на это надоело. И удивляет, почему этот крен идет не в пользу «Спартака». Будто какая-то шкала западает за воротник. Если Егоров считает, что было нарушение, пусть завтра объяснит – какое именно. Может, я что-то не увидел, но после трех повторов остаюсь полностью уверенным, что гол – чистый.

– Поясните тогда такой момент. Вы говорите, что недовольны игрой команды, а она забила три чистых мяча…
– Я говорю по факту. 1:0 – результат, который внесен в протокол. Но я согласен с вашей точкой зрения. Только в данном случае претензии не ко мне, как к эксперту, а к судье. В целом, на победу «Спартак» наиграл.

– Я бы добавил, что и Попов свой гол забил из правильного положения.
– Согласен. Все это наводит на мысль, что против «Спартака» идет война. Не ждали, что команда начнет так резво и будет на первом месте. Какое еще может быть объяснение?

– Не находите символичным, что гол организовали игроки, которые появились в составе из-за травм других футболистов?
– Ничего не нахожу. Я предполагал, что эти футболисты выйдут на поле и в частности, если свой шанс получит Мельгарехо – он его использует. Так и получилось. Он им воспользовался на все 100 процентов.

– Роман Павлюченко обещал забить «Спартаку» накануне матча…
– Павлюченко закрыли наглухо. Я бы ему посоветовал заканчивать карьеру по итогам сезона.

– Разберите эпизод с забитым мячом.
– Сумасшедший пас Ромуло. И выдающее открывание Мельгарехо. Это я говорю, как нападающий. Защитник даже не знал, как его перекрыть.  Надо было только нарушать правила. Мельгарехо пробил не лучшим образом, но это уже проблемы Николая Заболотного.

– Та игра, которую «Спартак» показал в последних матчах, ее достаточно, чтобы побеждать ЦСКА?
– Нет. Это совсем другой уровень. Главный урок, который «Спартак» должен извлечь из этих игр – бережно относиться к своим моментам. Нужно доводить комбинации до конца. ЦСКА – не «Урал», ЦСКА накажет. И внимательнее нужно действовать в задней линии. Был момент, когда Сальваторе Боккетти что-то подсказывал Илье Кутепову, когда тот не достал мяч головой. Итальянец говорил о том, что позицию для встречи с мячом нужно искать самому, а не ждать, когда мяч к тебе прилетит. Не должен мяч летать по вратарской.

– Кстати, несмотря на ошибки того же Кутепова и Боккетти, меня радует, что Каррера продолжает им доверять и они продолжают сыгрываться.
– Я согласен. Это главное достоинство тренера, который разбирается  в футболе. Он должен определить состав, особенно игроков в обороне и от них «плясать».  Над ошибками надо работать, а не пороть горячку, меняя игроков. Есть тренировочный процесс. И радует, что есть игроки, которые прибавляют с каждой игрой – это Зобнин и Дмитрий Комбаров.

Матч

Урал - Спартак - 0:1 (0:0)

Голы

Мельгарехо 48 (0:1).

Состав

Урал: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Подоксёнов (Павленко, 79), Динга, Ставпец (Конате, 85), Павлюченко, Лунгу

Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Попов (Тимофеев, 73), Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Фернандо

Предупреждения:

Кулаков, 85; Павлюченко, 87 - Кутепов, 73

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Слышал, как Каррера скомандовал поменять схему». Ловчев о победе «Спартака»«Слышал, как Каррера скомандовал поменять схему». Ловчев о победе «Спартака»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев разбирает победу «Спартака» над «Уралом» (1:0).Павлюченко предложил журналистам взять интервью у судьи матча «Урал» - «Спартак»Форвард «Урала» Роман Павлюченко выразил недовольство судейством матча 11-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1). Напомним, что главным арбитром был Александр Егоров.Андрей Червиченко: Егоров - не Безбородов, а Попов - не НавасБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Советскому спорту» работу Александра Егорова, главного арбитра матча 11-го тура РФПЛ, в котором красно-белые обыграли «Урал» (1:0).Андрей Червиченко: Гол Мельгарехо? Три очка за шесть миллионов - дороговато будетБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Советскому спорту» игру полузащитника красно-белых Лоренсо Мельгарехо в матче 11-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0).Андрей Червиченко: Удручает, что с такой игрой «Спартак» лидирует в чемпионатеАндрей Червиченко: Удручает, что с такой игрой «Спартак» лидирует в чемпионатеЭкс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Советскому спорту» победу красно-белых над «Уралом» (1:0) в 11-м туре РФПЛ.Александр Мостовой: Второй гол Мельгарехо был забит по правилам, никакого нарушения не былоБывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил игру полузащитника красно-белых Лоренсо Мельгарехо в гостевом матче с «Уралом», который состоялся в рамках 11-го тура РФПЛ (1:0).Александр Мостовой: Победа «Спартака»? Ничья стала бы справедливым итогом матчаАлександр Мостовой: Победа «Спартака»? Ничья стала бы справедливым итогом матчаБывший полузащитник московского «Спартака» прокомментировал выездную победу столичного клуба над «Уралом» в матче 11-го тура РФПЛ.Массимо Каррера: Мельгарехо был нужен в середине штрафной и сыграл неплохоГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Уралом» (1:0) на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге.Плюс три в минус пять. Как «Спартак» в морозную погоду взял три очка у «Урала»Плюс три в минус пять. Как «Спартак» в морозную погоду взял три очка у «Урала»Как «Спартак» в морозную погоду взял три очка у «Урала»Гол Мельгарехо принес «Спартаку» победу над «Уралом»«Урал» дома уступил «Спартаку» (0:1) в 11-м туре чемпионата России.Массимо Каррера: После нескольких травм Мельгарехо открыт путь на полеГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился своими мыслями по поводу стартового состава команды на матч с «Уралом». Он рассказал, почему в состав попал Лоренсо Мельгарехо.Роман Зобнин: Переход в «Спартак» - это успехПолузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что сделал правильный выбор, перейдя в стан красно-белых.Роман Зобнин: Каррера на тренировке может подойти, взять за руку и показать, что нужно делатьПолузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Массимо Каррерой. Он отметил эмоциональность итальянского специалиста.Роман Павлюченко: Люблю «Спартак». И хочу ему забитьРоман Павлюченко: Люблю «Спартак». И хочу ему забитьНападающий «Урала» Роман Павлюченко, который пять лет отыграл за «Спартак», дал интервью «Советскому спорту» перед встречей с красно-белыми.Валерий Рейнгольд: Не хотелось бы, чтобы Павлюченко провел лучший матч в сезоне против «Спартака»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре нападающего «Урала» Романа Павлюченко перед матчем команд в 11-м туре РФПЛ.Валерий Рейнгольд: У «Спартака» мало шансов на победу в матче с «Уралом»Валерий Рейнгольд: У «Спартака» мало шансов на победу в матче с «Уралом»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Уралом».Роман Павлюченко: Рано говорить, что у «Спартака» «поперло». Две-три неудачных игры – и будут пятыми-шестымиНападающий «Урала» Роман Павлюченко, ранее игравший за «Спартак», считает, что рано говорить об успехах красно-белых.Николас Ломбертс: У Павлюченко нет такого дриблинга, как у ДзюбыЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс сравнил уровень Романа Павлюченко и Артема Дзюбы.Олег Романцев: Фол Кудряшова на Зобнине больше чем на предупреждение не тянулСамый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев прокомментировал один из ключевых эпизодов в матче десятого тура чемпионата России, в котором красно-белые дома обыграли «Ростов» (1:0).Валерий Рейнгольд: «Спартак» подтвердил, что будет бороться за чемпионствоВалерий Рейнгольд: «Спартак» подтвердил, что будет бороться за чемпионствоБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил недовольство игрой красно-белых в матче 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0).

Роман Зобнин
Роман Зобнинвсе новости
Сальваторе Боккетти
Сальваторе Боккеттивсе новости
Илья Кутепов
Илья Кутеповвсе новости
Александр Егоров
Александр Егороввсе новости
Роман Павлюченко
Роман Павлюченковсе новости
Андрей Ещенко
Андрей Ещенковсе новости
Лоренсо Мельгарехо
Лоренсо Мельгареховсе новости

Cпецпредложение