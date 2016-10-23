Валерий Рейнгольд: Рад за Мельгарехо, но лучший – Зобнин

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил красно-белых за победу над «Уралом» (1:0) в 11-м туре РФПЛ.

– Игрой «Спартака» я не очень доволен, а результатом – доволен очень. Если скорректировать все моменты, я готов поставить команде четверочку. И очень рад за Лоренсо Мельгарехо. Он показал, что ему стоит больше доверять. Мальчишка умеет играть в футбол. Видно, что мастер и пас отдать может и ударить.

– Какие претензии «Спартак» заслужил?

– Их много. В первую очередь к игрокам, которые не выполнили установку. Например, Андрей Ещенко. Я не понял, что с ним. Очень много ошибок. Либо недомогание, либо сказывается отсутствие игровой практики. Часто терял позицию, отдавал передачи сопернику. Выглядел неважно, поэтому Массимо Каррера вовремя сообразил и выпустил ему на подмогу Артема Тимофеева. Молодой парень помог ему.

Много ошибался Ивелин Попов. Он один мог решить исход игры.

– Кто был лучшим в составе команды?

– Несомненно, Роман Зобнин. Отработал за всех. Он перекрыл центральную зону. Отступал назад. Много, особенно в первом тайме, когда все висело на волоске, страховал крайних защитников. Старался вести атакующую игру. Он сам создал несколько моментов. Мне понравилось его мастерство, сообразительность и старание. Он заслужил жирную пятерку. И это притом, что во втором тайме он три передачи подряд запорол. Но это усталость. Ноги ватные. Не чувствуют мяч. Но он отдышался и дальше выглядел достойно.

– Что скажите про судейство?

– Оно в очередной раз не поддается объяснению. Второй мяч Мельгарехо был ну явно чистым. С чего это вдруг его не засчитал Александр Егоров? Хотелось, чтобы он это объяснил, потому что жаловаться на это надоело. И удивляет, почему этот крен идет не в пользу «Спартака». Будто какая-то шкала западает за воротник. Если Егоров считает, что было нарушение, пусть завтра объяснит – какое именно. Может, я что-то не увидел, но после трех повторов остаюсь полностью уверенным, что гол – чистый.

– Поясните тогда такой момент. Вы говорите, что недовольны игрой команды, а она забила три чистых мяча…

– Я говорю по факту. 1:0 – результат, который внесен в протокол. Но я согласен с вашей точкой зрения. Только в данном случае претензии не ко мне, как к эксперту, а к судье. В целом, на победу «Спартак» наиграл.

– Я бы добавил, что и Попов свой гол забил из правильного положения.

– Согласен. Все это наводит на мысль, что против «Спартака» идет война. Не ждали, что команда начнет так резво и будет на первом месте. Какое еще может быть объяснение?

– Не находите символичным, что гол организовали игроки, которые появились в составе из-за травм других футболистов?

– Ничего не нахожу. Я предполагал, что эти футболисты выйдут на поле и в частности, если свой шанс получит Мельгарехо – он его использует. Так и получилось. Он им воспользовался на все 100 процентов.

– Роман Павлюченко обещал забить «Спартаку» накануне матча…

– Павлюченко закрыли наглухо. Я бы ему посоветовал заканчивать карьеру по итогам сезона.

– Разберите эпизод с забитым мячом.

– Сумасшедший пас Ромуло. И выдающее открывание Мельгарехо. Это я говорю, как нападающий. Защитник даже не знал, как его перекрыть. Надо было только нарушать правила. Мельгарехо пробил не лучшим образом, но это уже проблемы Николая Заболотного.

– Та игра, которую «Спартак» показал в последних матчах, ее достаточно, чтобы побеждать ЦСКА?

– Нет. Это совсем другой уровень. Главный урок, который «Спартак» должен извлечь из этих игр – бережно относиться к своим моментам. Нужно доводить комбинации до конца. ЦСКА – не «Урал», ЦСКА накажет. И внимательнее нужно действовать в задней линии. Был момент, когда Сальваторе Боккетти что-то подсказывал Илье Кутепову, когда тот не достал мяч головой. Итальянец говорил о том, что позицию для встречи с мячом нужно искать самому, а не ждать, когда мяч к тебе прилетит. Не должен мяч летать по вратарской.

– Кстати, несмотря на ошибки того же Кутепова и Боккетти, меня радует, что Каррера продолжает им доверять и они продолжают сыгрываться.

– Я согласен. Это главное достоинство тренера, который разбирается в футболе. Он должен определить состав, особенно игроков в обороне и от них «плясать». Над ошибками надо работать, а не пороть горячку, меняя игроков. Есть тренировочный процесс. И радует, что есть игроки, которые прибавляют с каждой игрой – это Зобнин и Дмитрий Комбаров.