Пожарных вызывали? Пять главных событий 18-го тура ФНЛ

«Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура второго по силе футбольного дивизиона России.

Форс-мажор в Химках

Самое необычное событие тура произошло в Химках – матч «Динамо» - «Сокол» начался с 25-минутным опозданием! Причина – сломалась пожарная машина. По регламенту без нее начинать встречу нельзя. Вот и пришлось ждать, пока будет найдена замена – другая машина. Жаль тех зрителей, что пришли на игру – таких набралось 3 146. В то же время можно порадоваться, что такое недоразумение произошло с техникой при выезде на футбол, а не на настоящий пожар – там следствием подобного могло стать не только испорченное настроение людей.

Начав матч, команды долго не забивали. Лишь в концовке встречи футболисты подарили болельщикам голы – на мяч динамовца Панченко ответил Климов. Как результат – ничья 1:1. Матч Динамо - Сокол - 1:1 (0:0) Голы Панченко 79 (1:0). Климов 89 (1:1). Состав Динамо: Шунин, Темников (Бюттнер, 57), Козлов, Терехов С., Хольмен, Рыков, Зотов, Сапета (Луценко, 75), Катрич (Соснин, 46), Панченко, Бечирай Сокол: Фёдоров, Климов, Васянович, Пасько, Семёнов, Дудолев (Дергачёв, 72), Хрущёв (Перченок, 64), Мануковский (Паштов, 67), Романенко (Домшинский, 80), Платика, Галыш Предупреждения: нет - Перченок, 71 Судья: Андрей Фисенко (Россия) Место и дата 22 октября 19:25, Арена Химки, Онлайн-трансляция

Первые голы форварда «Кубани» Гогниева

«Зенит-2» на своем поле разгромно уступил «Кубани» - 0:4. По дублю на свой счет записал форвард Гогниев и полузащитник Гай. Самым важным был первый гол нападающего – он открыл счет ударом головой после подачи партнера со «стандарта». Для Гогниева это первые голы в этом сезоне.

Неизвестно, вышел ли бы на поле Гогниев, если бы матч из-за отравления не пропустил молодой Обухов. Играет он значительно чаще Спартака. Другое дело, что не забивает – два мяча в ФНЛ.

После игры наставник «Зенита-2» Владислав Радимов дал понять, что лучше бы против его команды играл Обухов: «Такие футболисты как Обухов – это даже не фамилия, а явление: мне мешает то, другое, третье, четвертое, тренер не отпускал меня в премьер-лигу. Где он сейчас? Вот пока он играл, «Кубань» была в зоне вылета». Матч Зенит-2 - Кубань - 0:4 (0:2) Голы Гогниев 13 (0:1). Гай 45 (0:2). Гай 83 (0:3). Гогниев 90 (0:4). Состав Зенит-2: Бабурин, Вяткин, Мустафин (Долгов, 75), Йованович, Зырянов (Проничев, 57), Бавин, Евсеев, Камышев (Саламатов, 46), Исаев (Зиньковский, 46), Ящук, Гасилин Кубань: Фролов, Бугаев, Смирнов, Марков (Зотов, 61), Бендзь, Алейник (Лобкарёв, 79), Хубулов (Маляров, 67), Гай, Якуба, Гогниев, Ильин (Щадин, 89) Предупреждения: нет - Хубулов, 22; Маляров, 69; Бугаев, 73 Судья: Антон Анопа (Россия) Место и дата 22 октября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

Очередной победный гол нападающего «Тюмени» Мамтова

«Нефтехимик» на своем поле с минимальным счетом уступил «Тюмени» - 0:1. Единственный гол забил нападающий Мамтов.

Интересно, что он не забивал с сентября, а «Тюмень» с сентября не побеждала. Последней обыгранной «Тюменью» командой была «Кубань» - 2:0. Победный гол тогда забил тоже Мамтов. Всего на его счету в этом сезоне семь мячей. Решающими являются четыре из них. Матч Нефтехимик - Тюмень - 0:1 (0:0) Голы Мамтов 79 (0:1). Состав Нефтехимик: Самохвалов, Погорельцев, Тараканов, Кобахидзе, Сурков, Духнов (Галиакберов, 58), Решетников (Соболев, 64), Замалиев, Бабырь (Чадов, 81), Муллин, Кортава (Кива, 72) Тюмень: Смирнов, Ахмедов, Гузь, Чудин, Шакуро, Павленко (Лешонок, 46), Шляпкин, Пустозеров (Таказов, 65), Кленкин (Рябокобыленко, 86), Мамтов (Локтионов, 90), Чуканов Предупреждения: Духнов, 45 - Гузь, 43; Шляпкин, 82 Судья: Сергей Куликов (Россия) Место и дата 22 октября 14:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция

Первое поражение «Тамбова» Талалаева

«Тосно» на своем поле обыграл «Тамбов» - 2:0

Казалось бы, ничего удивительного – один из лидеров выиграл у одного из аутсайдеров. Но так просто все выглядит лишь на первый взгляд. Дело в том, что под руководством Андрея Талалаева «Тамбов» в ФНЛ еще не проигрывал, несмотря на шесть проведенных игр – четыре победы и две ничьи. Пока это самая длительная беспроигрышная серия команды из Тамбова в этом сезоне.

Дубль в составе «Тосно» сделал нападающий… Нет, не Милевский. Прибыв в новую команду в начале сентября, он до сих пор так ни разу и не попал в стартовый состав. И сложно сказать, когда это произойдет, ведь два мяча в этот раз забил нападающий Заболотный. Тут нужно напомнить, что в прошлом туре дубль в матче с «Нефтехимиком» («Тосно» победил 4:0) сделал форвард Марков. Когда давно находящиеся в команде нападающие исправно забивают, нет смысла сажать их на лавку из-за одного только трансфера именитого игрока. Судя по всему, именно так считает главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов. Матч Тосно - Тамбов - 2:0 (1:0) Голы Заболотный 31 (1:0). Заболотный 47 (2:0). Состав Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Сухарев, Буйволов, Кашчелан, Палиенко (Чиркин, 86), Тетрашвили, Мухаметшин, Галиулин (Киреенко, 77), Заболотный (Милевский, 80), Кутьин (Богаев, 71) Тамбов: Смирнов, Запрудских, Михалёв, Трусевич, Столяренко, Рыбин (Чернышов, 76), Аверьянов (Каюмов, 61), Шабанов (Зюзинс, 54), Поярков (Дутов, 62), Шевчук, Алумона Предупреждения: Кашчелан, 17 - Шевчук, 29; Зюзинс, 79 Удаления: нет - Поярков, 43 Судья: Александр Борисов (Россия) Место и дата 22 октября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Вальяжность «Енисея»

К домашнему матчу с «Шинником» «Енисей подошел в отличном настроении – с общим счетом 5:0 были обыграны «Сокол» и «Факел». Хорошо в этих играх проявили себя молодые игроки – полузащитники Ланин и Ломакин. В общем, ничто не предвещало беды. Несмотря на это ярославцам команда из Красноярска уступила – 1:3.

Наставник «Енисея» Андрей Тихонов считает, что дело в настрое: «В перерыве состоялся основательный разговор с командой. Вроде бы тренировались, готовились к игре, настраивали их, но ребята, видимо, не смогли победить расслабленность, которая приходит после побед».