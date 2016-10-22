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«Миранчук? Ни пас отдать, ни гол забить. Ну, подписывайте с ним контракт»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Миранчук? Ни пас отдать, ни гол забить. Ну, подписывайте с ним контракт»
Источник: ФК «Локомотив»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о встрече с  главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным и предстоящем матче «железнодорожников» с ЦСКА.

– ЦСКА остался без центральной зоны. Трудно играть без таких сильных полузащитников, как Роман Еременко и Алан Дзагоев. Без них уровень ЦСКА весьма средний.

«Локомотиву» же, чтобы воскреснуть, нужно ЦСКА обыгрывать. Эти слова я сказал на неделе Юрию Палычу Семину. Он пожаловался, что в команде некому играть впереди – не хватает силенок влезать в штрафную. Я его поддержал. Добавил, что все наши футболисты боятся штрафной, будто там находится Змей Горыныч. Именно поэтому единственный вариант для «Локомотива» – победа за счет настроя. Все-таки без Еременко и Дзагоева – это не тот ЦСКА, а «Локомотив» играет на своем поле.

– Что ответил Юрий Палыч?
– Спросил меня: Кто выиграет? Я ответил, что «Локомотив». Он сказал, что если это произойдет – накроет мне «поляну».

– Горячая тема из «Локомотива» – это переговоры между клубом и Миранчуком. Стороны не могут договориться. Нужен ли этот футболист клубу?
– А ты мне расскажи про его результативность.

– Ноль голов и передач.
– Это и есть ответ. Уровень первого дивизиона. Я бы не стал подписывать с ним контракт. Ведь это же сумасшедшая картина. У нас постоянно какому-нибудь футболисту предлагают большой контракт, а потом жалуются, что по игре он его не отрабатывает. Миранчук даже сейчас не заслуживает места в составе. Я в нем ничего не вижу. У него есть каике-то попытки, но они настолько неуклюжие, что моментально забываешь, что такой футболист вышел на поле. Промес пришел и видно – это игрок. Дзагоев начал играть – сразу голы. Миранчук что? Ни пас отдать, ни гол забить, ни от защитника убежать. Ну, подписывайте с ним контракт, Господи.

У Месси денег хватит, чтобы мою квартиру полностью обклеить несколько раз. Но он выходит и забивает «Манчестер Сити». Потому что человек – профессионал. Он знает, что от него ждут и знает, чему нужно уделять внимание. И тут мы ставим Миранчука – молодой парень, много сил и здоровья. Не может убежать от защитника на рывке. Какие контракты?

– А есть ли в «Локомотиве» футболисты, которые могут блеснуть?
– Я сказал Семину, что удивительно, но в сборной как бы она ни играла, а играет она все-таки плохо, но там Самедов и передачи отдает и активен. В «Локомотиве» же до штрафной не доходит. Избавляется от мяча. Семин сказал, что он боится в обводку идти.

– Других игроков с Семиным не обсуждали?
– Обсуждали Игоря Денисова. Юрий Палыч сказал, что его брали потому что Тарасов болен. Опорная зона открыта и сквозит будь здоров. Семин, конечно, понимал, что это уже не тот Денисов, но своей фигурой может доказать, что на что-то способен. И еще Семин добавил, что больших претензий к Денисову у него нет, потому что впереди отдать мяч некому.

– С нападением понятно, но почему в защите беспорядок?
– Чорлука. То болен, то не в порядке. Играет сейчас безобразно. Не знаю с чем это связано. Уверен, что Семин сам разберется. И если он продолжит работать, «Локомотив» вместе с ним выйдет на новые позиции.

– У Юрия Палыча такие планы есть. Он чувствует доверие руководства клуба?
– Да. Но на сто процентов не уверен. Люди, которые его привели – не вмешиваются в его работу. Но какое влияние они могут оказать на совет директоров, если там захотят с Семиным расстаться? Там есть люди, которые были против возвращения Семина. Пока они не вмешиваются, но могут собраться и освободить от работы. Все зависит от результата, а у «Локомотива» его нет.

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