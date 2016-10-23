Судейский скандал в Грозном. Правильно ли Лапочкин удалил игроков «Рубина»?
«Советский спорт» разбирает эпизоды с удалениями игроков «Рубина» Мийо Цакташа и Карлоса Самбрано в матче с «Тереком».
60-я минута
Цакташ прямой ногой врезается Кузяеву куда-то в колено. Так кажется на первый взгляд. В том числе и судье Сергею Лапочкину, который находится в нескольких метрах от столкновения. Он тут же показывает Цакташу красную карточку.
Но в отличие от Лапочкина, у нас есть повторы. Хотя даже повторов не нужно, чтобы понять: ничего особо криминального не произошло. При акцентированном ударе ногу Кузяева собирали бы по частям. Он упал бы намного раньше и по-другому и совершенно точно самостоятельно бы не поднялся.
На повторах видно, что в самый последний момент Цакташ убирал ногу, и в худшем случае слегка задел оппонента. Лапочкин, будь у него возможность посмотреть повтор, наверняка ограничился бы желтой карточкой за срыв атаки. Но в динамике это выглядело так, будто Кузяеву отрывают ногу.
Вывод – ошибка судьи в очень сложном эпизоде.
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70-я минута
Самбрано, у которого уже была желтая карточка, играет рукой в своей штрафной площади. За это получает второе предупреждение и покидает поле.
Формально Лапочкин прав: за игру рукой в своей штрафной площади полагается карточка. Конечно, он мог пожалеть Самбрано. Но не стал. К слову, первую желтую карточку, минутой ранее, Самбрано тоже получил за дело.
Вывод – судья прав.
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Какого-то «убийства» «Рубина» со стороны рефери не было. Удаление Цакташа – наверное, ошибка. Но в динамике это нарушение действительно тянуло на прямую красную карточку. Плохо то, что решения Лапочкина отразились на результате матча – гости проиграли 1:3. И реакцию «Рубина», конечно, можно понять. Но говорить о предвзятости арбитра мы не можем.
Матч
Голы
Балай 18 (1:0). Жонатас 34 (1:1). Грозав 71 (2:1 - пен.). Роши 90 (3:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Брызгалов (Родолфо, 90), Кузяев, Грозав (Роши, 79), Мохаммади, Иванов, Митришев (Лебеденко, 58), Балай
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Набиуллин, Бауэр, Самбрано, Ткачук (Жемалетдинов, 90), Цакташ, Мвила, Рочина (Сонг, 72), Жонатас, Канунников (Гарсия, 82)
Предупреждения:
Иванов, 63; Семёнов, 64; Мохаммади, 78; Балай, 86; Роши, 90 - Самбрано, 69
Удаления:
нет - Цакташ, 60; Самбрано, 70
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
22 октября 19:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция