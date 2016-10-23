Судейский скандал в Грозном. Правильно ли Лапочкин удалил игроков «Рубина»?

«Советский спорт» разбирает эпизоды с удалениями игроков «Рубина» Мийо Цакташа и Карлоса Самбрано в матче с «Тереком».

60-я минута

Цакташ прямой ногой врезается Кузяеву куда-то в колено. Так кажется на первый взгляд. В том числе и судье Сергею Лапочкину, который находится в нескольких метрах от столкновения. Он тут же показывает Цакташу красную карточку.

Но в отличие от Лапочкина, у нас есть повторы. Хотя даже повторов не нужно, чтобы понять: ничего особо криминального не произошло. При акцентированном ударе ногу Кузяева собирали бы по частям. Он упал бы намного раньше и по-другому и совершенно точно самостоятельно бы не поднялся.





На повторах видно, что в самый последний момент Цакташ убирал ногу, и в худшем случае слегка задел оппонента. Лапочкин, будь у него возможность посмотреть повтор, наверняка ограничился бы желтой карточкой за срыв атаки. Но в динамике это выглядело так, будто Кузяеву отрывают ногу.

Вывод – ошибка судьи в очень сложном эпизоде.

***

70-я минута

Самбрано, у которого уже была желтая карточка, играет рукой в своей штрафной площади. За это получает второе предупреждение и покидает поле.

Формально Лапочкин прав: за игру рукой в своей штрафной площади полагается карточка. Конечно, он мог пожалеть Самбрано. Но не стал. К слову, первую желтую карточку, минутой ранее, Самбрано тоже получил за дело.

Вывод – судья прав.

***

Какого-то «убийства» «Рубина» со стороны рефери не было. Удаление Цакташа – наверное, ошибка. Но в динамике это нарушение действительно тянуло на прямую красную карточку. Плохо то, что решения Лапочкина отразились на результате матча – гости проиграли 1:3. И реакцию «Рубина», конечно, можно понять. Но говорить о предвзятости арбитра мы не можем.