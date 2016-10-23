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Равнение на Знарка, шквал «Локо», липучка Разина… Обзор субботних матчей КХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Олег Знарок
Олег ЗнарокИсточник: Sovsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» - о самых ярких событиях в прошедших 22 октября поединках нашей лиги.

1. Еременко выводит «Динамо» из штопора

Югра - Динамо М – 0:1.

Москвичам, наконец-то, удалось перервать неудачную серию – до визита в Ханты-Мансийск они проиграли три матча кряду. Но благодарить за это они могут только своего вратаря Александра Еременко.

Голкипер «Динамо» отразил 21 бросок и позволил бело-голубым победить с минимальным счетом.

Кстати, его визави из «Югры» Владислав Фокин сыграл еще лучше – отразил 23 броска. Но при этом один и пропустил – от Максима Карпова.

Три очка, как говорится, не пахнут. Но к игре диновмовцев по-прежнему много вопросов. Три матча на выезде и всего три гола. Маловато, но…

- Понемногу начинаем выходить из ямы, - подвел итог выездному турне главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин.

2. Шквал от ярославского бронепоезда

Барыс – Локомотив – 1:8.

Ярославцы одержали свою самую крупную победу в сезоне, разгромив в Астане «Барыс».

Казахстанцы открыли счет – голом традиционно отметились североамериканские легионеры. Но вот потом они только пропускали. Причем, железнодорожники четыре раза реализовали численный перевес! Дубль на счету Брэндона Козуна.

Первые четыре гола пропустил за первую же половину матча Хенрик Карлссон. И ровно столько же за последующие 30 минут – Виталий Колесник.

- Мы играли просто. Но не прямолинейно, а интересно, - объяснил успех своей команды главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов. – Интересные голы забивали.

3. «Ак Барс» вернулся домой и победил

Ак Барс – Нефтехимик – 3:1

В родной Казани к команде Зинэтулы Билялятдинова сразу вернулась уверенность, которой «барсам» не доставало в выездных матчах против «Слована» и «Медвешчака».

Дубль Владимира Ткачева позволил одержать уверенную победу над «Нефтехимиком». Правда, нижнекамцы в этом поединке явно не выглядели достойным соперником. Потери шайбы в средней зоне, грубые позиционные ошибки защитников, слабая игра вратаря… При таких ляпах счет мог быть и более крупным.

- У нас есть моменты, но их немного, - посетовал после победы главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. – Хотелось бы больше.

4. Девятая победа СКА

Авангард – СКА – 2:3 бул.

Питерские армейцы продолжают свой победный марш по КХЛ – девятая победа кряду. На этот раз они с боем взяли Омск.

Питерцы вели в счете 2:0, «ястребы» его сравняли в самом конце матча. И все решил точный буллит Павла Дацюка.

Отмечу и очередной гол Ильи Ковальчука. Лучший бомбардир КХЛ – 33 (15+18) очков теперь сравнялся по заброшенным шайбам с лучшим снайпером лиги Сергеем Мозякиным.

- СКА сейчас не просто лидер, а флагман нашего хоккея, - заявил после матча главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин. – Но мы боролись в этом матче за очки. И рады, что одно все же добыли.

5. Сорокин вытащил матч в Новокузнецке

Металлург Нк – ЦСКА – 2:4

Игрокам ЦСКА неожиданно пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться успеха во встрече с главным аутсайдером Восточной конференции.

В начале второго периода, при счете 2:0 в пользу «Кузни», они были вынуждены поменять Виктора Фаста на Илью Сорокина.

Сделав рокировку вратарей, команда Дмитрия Квартальнова словно проснулась и через восемь минут уже вела в счете.

- Потрепать ЦСКА нервишки нам удалось, - признал главный тренер «Кузни» Сергей Бердников. – Сделать больше пока не смогли.

6. Неудачный дебют Тэйлора в «Сибири»

Сибирь – Северсталь – 2:4

После абсолютно равных битв «Сибири» со СКА и ЦСКА новосибирские болельщики были вправе ожидать от своей команды уверенной домашней победы над «Северсталью».

Но надежды обернулись обидным поражением. В этом матче ворота сибиряков впервые защищал канадец Дэнни Тэйлор, перебравшийся в Новосибирск из Загреба после того, как основной голкипер «Сибири» Александр Салак выбыл из строя до конца сезона.

- Как я могу оценивать дебют вратаря, если команда проиграла, - заявил расстроенный главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка после поражения. – Тем более, зачем сравнивать Тэйлора с Салаком? Они не похожи не внешне, не по игре… Мы вообще не искали клона Салака.

7. К «Автомобилисту» очки сами липнут

Автомобилист – Витязь – 2:1

После того, как амбициозный уральский клуб скатился на предпоследнее место в Восточной конференции, удача вновь повернулась к «Автомобилисту» своим румяным лицом и многообещающе подмигнула.

Сперва победа над «Динамо», теперь вот над «Витязем». И до заветной зоны плей-офф снова рукой подать! Словно и не было позади психологической ямы и желания кинуться с вышки всей командой.

- Провалы у нас и сегодня были страшные, - честно признался главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин. – Но при посредственной игре, три очка сами прилипли. Пусть всегда так везет.

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