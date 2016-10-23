Равнение на Знарка, шквал «Локо», липучка Разина… Обзор субботних матчей КХЛ
Обозреватель «Советского спорта» - о самых ярких событиях в прошедших 22 октября поединках нашей лиги.
1. Еременко выводит «Динамо» из штопора
Югра - Динамо М – 0:1.
Москвичам, наконец-то, удалось перервать неудачную серию – до визита в Ханты-Мансийск они проиграли три матча кряду. Но благодарить за это они могут только своего вратаря Александра Еременко.
Голкипер «Динамо» отразил 21 бросок и позволил бело-голубым победить с минимальным счетом.
Кстати, его визави из «Югры» Владислав Фокин сыграл еще лучше – отразил 23 броска. Но при этом один и пропустил – от Максима Карпова.
Три очка, как говорится, не пахнут. Но к игре диновмовцев по-прежнему много вопросов. Три матча на выезде и всего три гола. Маловато, но…
- Понемногу начинаем выходить из ямы, - подвел итог выездному турне главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин.
2. Шквал от ярославского бронепоезда
Барыс – Локомотив – 1:8.
Ярославцы одержали свою самую крупную победу в сезоне, разгромив в Астане «Барыс».
Казахстанцы открыли счет – голом традиционно отметились североамериканск
Первые четыре гола пропустил за первую же половину матча Хенрик Карлссон. И ровно столько же за последующие 30 минут – Виталий Колесник.
- Мы играли просто. Но не прямолинейно, а интересно, - объяснил успех своей команды главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов. – Интересные голы забивали.
3. «Ак Барс» вернулся домой и победил
Ак Барс – Нефтехимик – 3:1
В родной Казани к команде Зинэтулы Билялятдинова сразу вернулась уверенность, которой «барсам» не доставало в выездных матчах против «Слована» и «Медвешчака».
Дубль Владимира Ткачева позволил одержать уверенную победу над «Нефтехимиком». Правда, нижнекамцы в этом поединке явно не выглядели достойным соперником. Потери шайбы в средней зоне, грубые позиционные ошибки защитников, слабая игра вратаря… При таких ляпах счет мог быть и более крупным.
- У нас есть моменты, но их немного, - посетовал после победы главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. – Хотелось бы больше.
4. Девятая победа СКА
Авангард – СКА – 2:3 бул.
Питерские армейцы продолжают свой победный марш по КХЛ – девятая победа кряду. На этот раз они с боем взяли Омск.
Питерцы вели в счете 2:0, «ястребы» его сравняли в самом конце матча. И все решил точный буллит Павла Дацюка.
Отмечу и очередной гол Ильи Ковальчука. Лучший бомбардир КХЛ – 33 (15+18) очков теперь сравнялся по заброшенным шайбам с лучшим снайпером лиги Сергеем Мозякиным.
- СКА сейчас не просто лидер, а флагман нашего хоккея, - заявил после матча главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин. – Но мы боролись в этом матче за очки. И рады, что одно все же добыли.
5. Сорокин вытащил матч в Новокузнецке
Металлург Нк – ЦСКА – 2:4
Игрокам ЦСКА неожиданно пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться успеха во встрече с главным аутсайдером Восточной конференции.
В начале второго периода, при счете 2:0 в пользу «Кузни», они были вынуждены поменять Виктора Фаста на Илью Сорокина.
Сделав рокировку вратарей, команда Дмитрия Квартальнова словно проснулась и через восемь минут уже вела в счете.
- Потрепать ЦСКА нервишки нам удалось, - признал главный тренер «Кузни» Сергей Бердников. – Сделать больше пока не смогли.
6. Неудачный дебют Тэйлора в «Сибири»
Сибирь – Северсталь – 2:4
После абсолютно равных битв «Сибири» со СКА и ЦСКА новосибирские болельщики были вправе ожидать от своей команды уверенной домашней победы над «Северсталью».
Но надежды обернулись обидным поражением. В этом матче ворота сибиряков впервые защищал канадец Дэнни Тэйлор, перебравшийся в Новосибирск из Загреба после того, как основной голкипер «Сибири» Александр Салак выбыл из строя до конца сезона.
- Как я могу оценивать дебют вратаря, если команда проиграла, - заявил расстроенный главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка после поражения. – Тем более, зачем сравнивать Тэйлора с Салаком? Они не похожи не внешне, не по игре… Мы вообще не искали клона Салака.
7. К «Автомобилисту» очки сами липнут
Автомобилист – Витязь – 2:1
После того, как амбициозный уральский клуб скатился на предпоследнее место в Восточной конференции, удача вновь повернулась к «Автомобилисту» своим румяным лицом и многообещающе подмигнула.
Сперва победа над «Динамо», теперь вот над «Витязем». И до заветной зоны плей-офф снова рукой подать! Словно и не было позади психологической ямы и желания кинуться с вышки всей командой.
- Провалы у нас и сегодня были страшные, - честно признался главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин. – Но при посредственной игре, три очка сами прилипли. Пусть всегда так везет.