Риск или здравый смысл? Российские фавориты «Скейт Америка» остались без золота

Российские фигуристы не смогли показать лучшего катания в первых двух завершившихся на турнире «Скейт Америка» видах. Бронза Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в парном катании — это неудача, если учесть, что они были фаворитами соревнований. Пятое место Кристины Астаховой и Алексея Рогонова в этой же дисциплине и седьмой результат Серафимы Саханович в женском одиночном катании — тоже, мягко говоря, не прорыв.

Представить, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов не выиграют первый этап «Гран-при», было совершенно невозможно — настолько уверенно они смотрелись на контрольных прокатах в Сочи и на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Двукратные бронзовые медалисты чемпионатов Европы его и выиграли бы — если бы спокойно и без всякого риска исполнили произвольную программу со стандартным набором элементов.

Но Тарасова и Морозов замахнулись на четверную подкрутку — и потерпели неудачу: партнерша на приземлении упала. И это напрочь сбило фигуристов с настроя на прыжки, которые оказались сорваны. В итоге лидерство после короткой программы с преимуществом аж в восемь баллов превратилось в третье место позади канадцев Жюлианн Сеген/Чарли Билодо и Хейвен Денни/Брэндона Фрейзера из США.

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Теория о том, что надо пробовать исполнять четверные элементы на таких турнирах, как «Гран-при», если ставишь перед собой высокие задачи, на самом деле, является палкой о двух концах. С одной стороны, не поспоришь — опыт необходим, и получать его где-то надо. С другой — о здравом смысле тоже не надо забывать. Что-то сомневаюсь, что Тарасова и Морозов пошли бы на четверную подкрутку, например, на чемпионате мира в ситуации, если бы опережали всех конкурентов на восемь баллов и знали бы, что могут удержать этот перевес, не прыгая выше головы.

Ну и, наконец, не скажешь, что на «Скейт Америка» Евгении и Владимиру было так уж нечего терять. Они, например, не то чтобы потеряли, но сильно уменьшили свои шансы на попадание в финал «Гран-при», который является мини-чемпионатом мира и отличной возможностью заявить о себе на фоне всех основных конкурентов. Теперь Тарасовой и Морозову на своем втором этапе, которым станет турнир в Париже, надо обыгрывать бронзовых призеров последнего чемпионата мира немцев Алену Савченко и Брюно Массо, поскольку второе место стопроцентного выхода в финал уже не гарантирует. Ну и, в любом случае, права на второй такой же срыв у них уже нет.

Состязания в женском одиночном катании на первом этапе «Гран-при», кажется, открыли миру новую звезду. Знакомьтесь: Мэрайя Белл — лучшее исполнение произвольной программы позволило ей подняться с промежуточного шестого места на итоговое второе. На самом деле, и в коротком прокате Белл была хороша, но там судьи чуть-чуть сдержанно оценили ее артистические способности. Во второй день соревнований сдерживаться уже не стали. Похоже, Рафаэл Арутюнян вслед за Эшли Вагнер, ставшей чемпионкой «Скейт Америка»-2016, вывел в элиту еще одну американскую спортсменку, с которой предстоит считаться.

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Что касается остальных участниц первого этапа «Гран-при», то каждая из них в чем-то недоработала. Единственная российская представительница на этом турнире Серафима Саханович, например, недоработала флип — он не получился ни в короткой, ни в произвольной программе. Впрочем, в целом двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров оставила приятное впечатление. Скользила красиво и экспрессивно, с подавляющим большинством остальных элементов справилась. Седьмое место, конечно, не самый убедительный результат, но с учетом того, что на шестом трехкратная чемпионка мира из Японии Мао Асада, а на пятом американская «золотая девочка» Грейси Голд — достойно.

Статистика

«Скейт Америка». Чикаго

Итоговые результаты

Женщины

1. Эшли Вагнер (США) - 196,44

2. Мэрайя Белл (США) - 191,59

3. Маи Михара (Япония) - 189,28

...7. Серафима Саханович (Россия) - 163,84



Спортивные пары

1. Жюлианн Сеген/Чарли Билодо (Канада) - 197,31

2. Хэйвен Денни/Брендон Фрэйзер (США) - 192,65

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 185,94

...5. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия) - 174,52

