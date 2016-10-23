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Мозякин снова лучший! Новый рекорд и двойная победа в дуэли с Ковальчуком

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Мозякин снова лучший! Новый рекорд и двойная победа в дуэли с Ковальчуком
Источник: Sovsport.ru

Как капитан «Магнитки» Сергей Мозякин вернул себе звание лучшего снайпера и бомбардира лиги в поединке с «Куньлунем».

Для начала поздравим вожака магнитогорского «Металлурга» с очередным взятым рубежом.

Его гол на 29 секунде поединка в Шанхае стал 440-м, забитым в чемпионатах страны!

После того, как Сергей Мозякин побил казавшийся незыблемым рекорд Бориса Михайлова в 428 заброшенных шайб, страсти вокруг этого достижения начали утихать. Ну действительно – нельзя же теперь каждый гол Сергея праздновать, как новый исторический рекорд? Хотя, строго говоря, именно так оно и есть.

Но мы хотя бы будем отмечать наиболее круглые вехи на славном пути Мозякина-бомбардира.

Так вот сегодня он преодолел очередную планку на высоте 440. Наши поздравления! Верим, что и пик-450 уже не за горами.

Кроме того, этой заброшенной шайбой Сергей вернул себе единоличное лидерство в рейтинге снайперов нынешнего чемпионата КХЛ – 16 голов.

Напомним, что накануне лидер СКА Илья Ковальчук поразил мощным дальним броском ворота «Авангарда» и сравнялся с Мозякиным по этому показателю. Но двоевластие на снайперском троне продлилось меньше суток. Теперь капитан «Магнитки» вновь восседает на нем единолично.

Ну и сам гол удался на славу! Как вы понимаете, забит он был уже в первой же смене матча. Игроки китайского клуба упустили Сергея в центре своей зоны и позволили ему без помех бросить по воротам…

Как правило это приговор голкиперу. И на этот раз он четко был приведен в исполнение, открыв счет в поединке.

Ну а Мозякин записал на свой счет еще одно громкое достижение – он поражал ворота всех 29 клубов КХЛ. Да-да, именно так, включая и «Магнитку» за которую бьется ныне.

Впрочем, возвращения титула лучшего снайпера Сергею показалось мало. И он продолжил набирать очки на китайской арене. Ведь лидерство в списке лучших бомбардиров (по системе гол+пас) пока оставалось за Ковальчуком.

Но, как выяснилось, ненадолго!

Еще перовом периоде Мозякин в большинстве сделал голевую передачу на Коваржа. Ян опять спокойненько стоял у штанги и ждал от Сергея ювелирного паса. И дождался, чтоб замкнуть передачу в пустой угол ворот.

Уже не в первый раз наблюдаю эту комбинацию в исполнении ударного звена магнитогорцев. И удивляюсь – почему Коварж выпадает из поля зрения защитников и вратаря? Объяснение тут только одно – Мозякин, владея шайбой, «гипнотизирует» всю оборону соперника, оттягивая на себя внимание. Статус лидера КХЛ и рекордсмена бьет по психике. Ничего тут не поделаешь.

Во втором периоде разгром «Куньлуня» продолжился. Лидер «Магнитки» сделал дубль, реализовав еще одно большинство гостей и записав на свой счет 17-й гол в сезоне. Минуту уральцы не выпускали хозяев из зоны. А потом Сергей остался наедине с шайбой на чистом льду, рядом никого… Что происходит в этих случаях я уже подробно описал выше. Так счет стал 4:1 в пользу «Металлурга».

Благодаря этому голу Мозякин обошел Илью Ковальчука и в рейтинге лучших бомбардиров. Для этого ему хватило всего двух периодов шанхайского матча. А в третьем он записал на свой счет еще один результативный пас.

Теперь на счету Сергея – 34 (17+17) очков. У Ковальчука – 33 (15+18).

И заочная дуэль между двумя форвардами продолжается!

Следующий «выстрел» – за Ильей. Во вторник СКА принимает дома «Слован».

Матч

Куньлунь Ред Стар - Металлург Мг - 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы:

Мозякин (Зарипов), 0:29 (0:1). Коварж (Мозякин, Ли), 13:52 (0:2 - бол.). Бакош (Коллинс), 14:02 (1:2). Калетник (Осала, Береглазов), 22:04 (1:3). Мозякин (Зарипов, Антипин), 30:24 (1:4 - бол.). Коварж (Мозякин), 55:40 (1:5).

Место и дата

23 октября 12:30, Фэй Ян, Онлайн-трансляция


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