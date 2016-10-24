Победоносное возвращение Шлеменко в США и возможный реванш Федор — Бигфут

Победоносное возвращение Александра Шлеменко в октагон Bellator, турниры ACB 48 в Москве и M-1 Challenge 71 в Санкт-Петербурге, чемпионат Европы по ММА, допинг российского бойца и увольнение Бигфута из UFC: «Советский спорт» подводит итоги прошедшей недели в смешанных боевых единоборствах.

Бой недели

Жозе Мария Тоум (Бразилия) vs Аскар Аскаров (Россия)





Российский боец Аскар Аскаров в рамках турнира АСВ 48 одержал победу над соперником из Бразилии Жозе Марией Томе, который имеет опыт выступления в UFC (два поражения). Эта победа принесла Аскарову чемпионский пояс организации в наилегчайшем весе.

В пятом раунде боя Аскаров провел успешный удушающий прием, после чего бразилец сдался.

Боец недели

Павел Витрук

Промоутерская компания M-1 Global провела турнир в Санкт-Петербурге. На нем впервые организация разыграла чемпионский пояс в легчайшем весе.

Россиянин Павел Витрук из Москвы в четвертом раунде удушающим приемом победил представителя Украины Виталия Бранчука и стал обладателем титула.





Нокаут недели

Александр Шлеменко

Известный во всем мире боец Александр Шлеменко после допингового скандала вернулся в Bellator и провел поединок против высокого (198 см) американца Кендалла Гроува. Поединок завершился во втором раунде техническим нокаутом в исполнении россиянина.

В феврале 2015 года Шлеменко нокаутировал голландца Мелвина Манхуфа, однако бой был признан несостоявшимся после того, как стали известны результаты российского бойца на допинг: в его организме был обнаружен повышенный уровень тестостерона.





После победы Шлеменко рассказал, что переживал из-за тестирования на допинг.

- Нас с Андреем Корешковым сразу по прилету направили на внеплановое тестирование. Меня успокаивало, что тест проводила не Калифорнийская атлетическая комиссия, потому что после суда с ними — говорю об этом открыто — я опасаюсь у них тестироваться. Но все равно я волновался, ожидая результатов своего теста. Потому что если в феврале 2015 года тест человека, который не употреблял допинг, показал пятьдесят к одному, то почему этого не может случиться второй раз? Раньше я вообще не боялся допинг-тестов и относился к этому легко. Но жизнь научила.

Сабмишен недели

Мухамед Берхамов (Россия)

Бой между россиянином Мухамедом Берхамовым и американцем Джесси Тейлором не входил в список главных поединков турнира ACB 48, который прошел в Москве. Однако, эта схватка получилось очень зрелищной и Берхамов по версии «Советского спорта» побеждает в номинации «Сабмишен недели».





Кстати говоря



Американец Джефф Монсон провел очередной поединок. На этот раз Снеговик гостил в Белгороде, где во втором раунде своим любимым приемом «Север-Юг» победил известного ринг-анонсера и бойца ММА Алекса Кардо.





Цитата недели

Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Оливье Жиру в шутку бросил вызов чемпиону UFC в полулегком весе ирландцу Конору Макгрегору.

«Не знаю, сколько я продержусь в поединке с Макгрегором. Возможно, секунд 10. Честно говоря, я никогда раньше не бывал в клетке и не участвовал в боях, но это было бы интересно. Макгрегор, в любое удобное для тебя время», - сказал Жиру в интервью Лорану Косьелни.





Сенсация недели

Сергей Хандожко

Популярный в России боец Сергей Хандожко вновь не смог одержать победу в октагоне. На турнире ACB 48 он в третьем раунде сабмишеном проиграл Бену Алловею. Отметим, что в последних пяти поединках Сергей потерпел три поражения.





Тем временем



Россия — лучшая в европейском любительском ММА

Российская сборная положила в свою копилку семь наград высшей пробы из семи возможных чемпионата Европы ММА, прошедшего в Санкт-Петербурге. Второе место в общекомандном зачете досталось команде Украины, третье - Германии.

Чемпионами Европы стали:

Касум Касумов (весовая категория до 61 кг),

Наби Ашурлаев (до 66 кг),

Шамииль Мусаев (до 70кг),

Гаджимурад Хирамагомедов (до 77кг),

Шамиль Абдулаев (до 84кг),

Магомед Шахрудинов (до 93кг),

Ризван Куниев (свыше 93).

Скандал недели

Лучший боец ММА по версии читателей «Советского спорта» Абдул-Керим Эдилов получил дисквалификацию сроком на 15 месяцев за проваленный в январе допинг-тест. В организме спортсмена был обнаружен мельдоний. Теперь Эдилов, имеющий контракт с UFC, сможет вернуться в октагон не раньше апреля 2017 года.

Увольнение недели

Известный бразильский боец Антонио Силва по прозвищу Бигфут уволен из UFC после поражения от Роя Нельсона. За последние восемь поединков в организации он потерпел шесть поражений. Теперь, по словам его менеджера, Антонио собирается покорять Россию или Японию. Все мы помним, как в 2011 году Силва техническим нокаутом во втором раунде победил легендарного Федора Емельяненко. Теперь реванш стал реальней.

Анонсированные бои

Чемпион CFFC, 34-й номер мирового рейтинга, экс-боец UFC Леван Макашвили подписал контракт на бой с Расулом Мирзаевым. Поединок состоится 16 ноября в рамках турнира Fight Nights Global 54 в Ростове-на-Дону. Бойцу из США по прозвищу Шершень 27 лет. В профессиональном рекорде Макашвили значатся 12 поединков по ММА, из которых лишь два завершились для него поражением. На рубеже 2015-2016 годов Леван провел три боя в UFC, выиграв по очкам у Марка Эддивы, уступив раздельным решением Гакрану Диасу и отбившись вничью с Дэймоном Джексоном. Покинув октагон, Макашвили выиграл два боя кряду в американском промоушене CES MMA и сейчас готов к дебюту на Fight Nights Global. Для Левана бой с Черным Тигром Расулом Мирзаевым станет лишь вторым в карьере выступлением за пределами США.

Ровно через месяц Расул Мирзаев проведет поединок в Москве в рамках бойцовского шоу Fight Nights Global. Об этом сообщил президент промоушена Камил Гаджиев.

«Диего Брандао подписал контракт на бой с Расулом Мирзаевым 16 декабря в Москве. К этому времени он должен быть в полной боевой готовности, а Расул Мирзаев успеет провести еще один поединок, о котором мы расскажем позже!», - написал в своем инстаграме президент Гаджиев.

Бразилец Францриссо Сандро да Силва Безерра по прозвищу «Туши свет» станет соперником знаменитого российского тяжеловеса Сергея Харитонова. Бой состоится 3 декабря в Екатеринбурге под эгидой промоушена MixFace. 32-летний выходец из бразильской Форталезы начал профессиональную карьеру в 2013 году, в его послужном списке значится 8 побед, из них 4 нокаутом. Рост Франциссо составляет 190,5 см при 120,2 кг. В свою очередь 36-летний Сергей Харитонов имеет рост 193 см при весе 116 кг. В послужном списке Сергея - 23 победы, из них 13 нокаутом. «Русский десантник» знаменит своими громкими победами над такими титанами мирового ММА и К-1, как: Фабрисиу Вердумом, Сэмми Шилтом, Андреем Орловским, Педро Риззо, Алистаром Оверимом, Андерсоном Силвой, Жеромом ле Баннером и тд Все пять последних боев россиянина завершились победой. В двух крайних поединках он встречался с американским тяжеловесом Кенни Гарнером и в обоих встречах нокаутировал своего оппонента.

Промоутерская компания UFC официально подтвердила бой между американцем Кейном Веласкесом и бразильцем Фабрисио Вердумом. Поединок состоится в рамках шоу UFC 207 в Лас-Вегасе 30 декабря. Эта схватка станет второй между бойцами. Первая встреча состоялась в июне 2015 года и завершилась победой Вердума удушающим приемом в третьем раунде. Именно тогда бразилец стал чемпионом организации. В главном бою турнира состоится сражение чемпионки в легчайшей весовой категории Аманды Нуньес и экс-чемпионки Ронды Роузи.

Промоутерская организация Bellator анонсировала поединок между ветеранами смешанных единоборств Челом Сонненом и Тито Ортисом. Бой состоится 21 января.



Российский боец смешанного стиля Султан Алиев свой следующий поединок проведет на турнире UFC on Fox 22, который состоится 17 декабря. Его соперником станет сербский спортсмен Боян Великович. Напомним, что Алиев в UFC провел один поединок, проиграв нокаутом в первом раунде Кевину Робертсону. Великович в своем активе имеет два боя в UFC (победа и ничья).

18 ноября в Москве состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 72. В главном бою вечера экс-чемпион организации Мурад Абдулаев (Fighting Eagle, 14-2) бросит вызов действующему чемпиону M-1 Challenge в полусреднем весе Алексею Кунченко (Клуб Боец и команда Новый Поток, 14-0). В со-главном бою вечера встретятся два ударника – Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь, 21-10) сразится с любимцем столичной публики – Алексеем Махно (Industrials Team, 13-4).

Результаты турниров

Bellator 162

Стиви Гарсия победил Ронни Лоуренса единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27);

Рикки Рэйни победил Гилберта Смита единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Джулия Бадд победила Арлен Бленков решением большинства судей (29-29, 30-27, 29-27);

Вирджил Цвикер победил Дэна Чарльзу техническим нокаутом (удары руками), 4:31, раунд 2;

Чейз Комли победил Бобби Брентса раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

Хисаки Като победил Эйджей Мэттьюса техническим нокаутом (удары руками), 4:58, раунд 1;

Гоити Ямаучи победил Райана Кутюра сдачей соперника (рычаг локтя), 1:01, раунд 1;

Бобби Лэшли победил Джоша Эппелта сдачей соперника (удушение сзади), 1:43, раунд 2;

Александр Шлеменко победил Кендалла Гроува техническим нокаутом (удар рукой в корпус и добивание), 1:43, раунд 2.



M-1 Challenge 71

Касум Касумов (Россия) победил Владислава Навицкого (Беларусь) единогласным решением судей

Наби Ашурлаев (Россия) победил Владислава Затирка (Украина) единогласным решением судей

Шамиль Мусаев (Россия) победил Мишеля Овсянникова (Германия) единогласным решением судей

Гаджимурад Хирамагомедов (Россия) победил Гундуза Набиева (Азербайджан) — единогласным решением судей

Шамиль Абдулаев (Россия) победил Ивана Горлача (Украина) — единогласным решением судей

Магомед Шахрутдинов (Россия) победил Роберта Лау (Германия) — единогласным решением судей

Ризван Куниев (Россия) победил Евгения Болдырева (Украина) — нокаутом. Раунд 1

Штефан «T-800» Пютц (MMA Spirit) победил Маркуса Винициуса «Гора» Лопеса (Бразилия) удушающим приемом. Раунд 3

Александр Бутенко (Fightspirit) победил Рубенилтона Перейра (Бразилия), единогласным решением судей

Сергей Романов (Сечь PRO) победил Карлос Алешандре Перейра (Бразилия), единогласным решением судей

Павел Витрук (Москва) победил Виталия Бранчука (Украина) удушающим приемом. Раунд 4.

Виктор Немков (Александр Невский ОЭМК) победил Аттила Вей (MMA Spirit) единогласным решением судей

ACB 48