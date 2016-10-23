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Гол, труд, Майкон. Как «Локо» победил ЦСКА в дерби

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Гол, труд, Майкон. Как «Локо» победил ЦСКА в дерби
Источник: Sovsport.ru

Майкон, едва выйдя на замену, забил гол, который помог «Локомотиву» одержать трудовую победу над ЦСКА.

Духовой оркестр, аппетитные запахи из кафе, сдача норм ГТО – «Локо» заманивал публику на дерби с ЦСКА, как мог. Разве что пони, на которых катали самых маленьких болельщиков, напоминали, что это – малое дерби. Вот через неделю ЦСКА играть со «Спартаком – там-то все будет по-крупному!..

Но прежде армейцам важно было не потерять очки в Черкизове, ведь «Спартак» выиграл накануне. «Локомотив» же не выигрывал с лета – и тут, казалось, у ЦСКА, который привык выжимать максимум из минимума, есть преимущество. Но вышло наоборот – «Локо» был активнее.

Самедов традиционно моторно действовал на фланге, наконец-то хорош был Миранчук, который несколько раз здорово накручивал соперника и убегал в отрыв, если его, конечно, не цепляли. Вот такой игры от талантливого полузащитника ждет Юрий Семин. За продление контракта с таким Миранчуком борется с агентами игрока клуб.

У ЦСКА же без Еременко и Дзагоева в центре было голо, как в октябрьском лесу. Потому и Траоре труднее доставлять мяч. Учитывая, что у ивуарийца и так проблемы с приемом мяча, без удобных пасов Романа и Алана все совсем грустно.

Вроде бы и скорости были, и моменты. Чего-то не хватало... Точно – ударов! За весь первый тайм на двоих команды сочинили один удар в створ. Сделал это Василий Березуцкий, подставив пятку под прострел с углового – и мяч попал в штангу.

Траоре попал только локтем по голове Игорю Денисову. Во всяком случае, именно об этом рассказывал полузащитник судье Сергею Карасеву, когда команды уходили на перерыв. Арбитр объяснил, почему не увидел фола. Но только Денисову. Фанаты «Локо» этого не слышали и еще до свистка на перерыв скандировали нехорошее про рефери.

Но Карасев, закаленный на этой неделе горячим лигачемпионским противостоянием «Наполи» и «Бешикташа», на крики внимания не обратил. И на критику некоторых специалистов – тоже. Они утверждали, что российские судьи ошиблись, засчитав третий, победный, гол «Бешикташа». Но, как выяснилось, ассистент Карасева Тихон Калугин сработал идеально, заметив, что офсайда не было.

В воскресном матче у российской судейской топ-бригады таких сложных моментов не было. Разве что уже после финального свистка Игорю Денисову Карасеву пришлось показать предупреждение. «За что? За что? Объясни, за что?», - напирал Игорь.

Другому Игорю – Акинфееву – проводившему 350 матч в чемпионатах России, уйти без гола в матче, где был дефицит не то, что на голы – на удары – не удалось. Майкон, едва выйдя на замену, сразу забил. «Локо» вцепился в победный счет, как волк Забивака в мяч. Эмоции порой захлетсывали – например, когда Чорлука пихал Виталия Денисова. Интересно, Ведран готов повторить то же с тезкой Виталия Игорем?

В общем, «Локомотиву» досталась победа, а Акинфееву – рекорд. Со своими 350 матчами он обошел Валерия Есипова, который с 1992 по 2004 год сыграл 349 матчей за волгоградский «Ротор».

Всего же за ЦСКА во всех турнирах Игорь провел 499 матчей. Красивая цифра будет будет в красивом матче – со «Спартаком». Удастся ли там Акинфееву сыграть на ноль?

А группа фанатов армейцев в конце матча развернула баннер, призывающий Леонида Слуцкого покинуть клуб. У него спросили после матча, чувствует ли он возросший негатив со стороны болельщиков. «Да нет», - после секундной паузы ответил Слуцкий.  

Матч

Локомотив - ЦСКА - 1:0 (0:0)

Голы

Майкон 65 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре

Предупреждения:

Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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