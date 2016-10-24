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Алексей Марченко: Я не согласен с мнением Вячеслава Быкова

Дмитрий Малиновский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Алексей Марченко: Я не согласен с мнением Вячеслава Быкова
Источник: Reuters

Корреспондент «Советского спорта» в Детройте взял интервью у защитника «Ред Уингз» Алексея Марченко.

- Пару лет назад вы как-то в разговоре сказали: «Чтобы расти как хоккеисту, нужно играть против более сильного соперника. Для этого надо попасть в НХЛ». В прошлом сезоне вы ставили для себя задачу закрепиться в составе. Обе цели достигнуты, вы в «Ред Уингз», подписан контракт. Что дальше?
- Главная цель, как у всех - выиграть Кубок Стэнли. Нужно лучше играть. Попасть в первые две пары защитников – тоже классная цель. Выходить против лучших игроков соперника. Иметь хорошие показатели по полезности, самому создавать моменты. Многого еще надо достичь.

- Волшебник ушел. Все сходятся во мнении, что «Детройту» после Павла Дацюка надо основательно перестраивать игру. Что именно пришлось менять?
- Нам всем надо брать на себя больше ответственности. Тот фронт работы, что делал Паша, теперь делим на всех. Пришли новые ребята - Ванек отлично играет, Нильсен здорово вписался в команду. В раздевалке появились новые лидеры. Абделкадер стал ассистентом капитана. Может сказать важное слово, когда возникает необходимость. Команда сплотилась.

- Самое расхожая характеристика «Ред Уингз» - плюшевые медвежата, которых валяли все, кому не лень. Но из шести игр в этом сезоне «Детройт» в пяти подрался. Даже Дилан Ларкин отметился штрафом за драку. Это что-то новое?
- Я не вижу в этом ничего нового. Так сложилась ситуация в игре, что пришлось выяснять отношения таким способом. Думаю, это говорит о командном духе. Постоять за своего, когда против него сыграли грязно.

- В межсезонье в команду пришли два новых ассистента – Даг Худа из «Бостона» и Джон Торчетти из «Миннесоты». Вы почувствовали смену власти на скамейке?
- По игре в большинстве я ничего не могу сказать, пока что не участвую. А вот игру в меньшинстве мы изменили. Да и в общем, теперь от защитников требуют более агрессивно играть у входа в свою зону. Соперника надо останавливать еще до синей линии. 

- Вы с Торчетти почти земляки. Вы - москвич, он тренировал ваш родной ЦСКА. Вы с ним ругаетесь по-русски?
- Нет, у него не такой большой словарный запас - выучил лишь пару слов. Знает «Доброе утро». Хорошо выучил слово «работа!» Не устает повторять, как меня увидит. 

- Вы сыграли практически на всех аренах НХЛ. Где вам нравится, кроме Детройта?
- Очень понравился «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Историческое место, потрясающая энергетика. Недаром все хотят там сыграть – и спортсмены, и музыканты.

- Вы уже были на новой арене «Ред Уингз»? Строительство там идет очень быстро.
- Вот как раз в понедельник у нас туда будет экскурсия, потом расскажу. 

- Для свободных агентов при подписании контракта это имеет роль – играть на новом стадионе или на таком старом как «Джо Луис Арена»?
- Я думаю, что в первую очередь думают о хоккее. В какую команду идешь, какие цели ставятся, твое место и роль в клубе. Даже место жительства имеет какую-то роль. Арена - уже дело десятое. Хотя, наверное, я не специалист в этом вопросе – ни разу не был свободным агентом.

- Какой опыт вы получили в игре за сборную России на Кубке мира?
- Опыт бесценный. Для меня было здорово сыграть на таком высоком уровне против лучших хоккеистов мира. Отличная подготовка к сезону. Игра за национальную сборную для меня - не пустой звук. Свои, русские ребята в раздевалке, родная речь, установка на игру по-русски. На скамейке всё по-русски - это очень здорово. 

- На днях Вячеслав Быков в интервью «Советскому спорту» сказал, что у канадцев на Кубке мира все было подчинено одной цели - победить. Без разницы, в каком звене играть, сколько игрового времени получать, с какими партнерами выходить на лед. О сборной России сложилось впечатление, что ребята тянули одеяло на себя. Пытались играть так, как в своих клубах. Вы видели все изнутри, можете поделиться мнением?
- Мне так не показалось. Может в первых играх не все получалось. Где-то не дорабатывали в игровых моментах. Потом собрались в раздевалке и вместе поговорили. Я думаю все увидели прогресс по ходу турнира. И в нападении, и в защите мы стали играть лучше. Поверьте, в сборной нет тех, кто отбывает номер. Для нас это не пустой звук.

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