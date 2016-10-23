Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Локомотив1 : 0ЦСКА
Футбол  Краснодар1 : 0Амкар
Футбол  Реал- : -Атлетик
Футбол  Челси4 : 0Манчестер Юнайтед
Футбол  ПСЖ- : -Марсель
Формула-1  Гран-при США. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Леша Сапогов, ау! Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Леша Сапогов, ау! Колонка Юрия Цыбанева
Источник: Sovsport.ru

Семин, говорите, уже не тот? Да бросьте вы. Вон как Юрий Палыч блеснул острым тренерским чутьем! Снарядил на замену Майкона, и тот буквально через минуту выполнил все, что было поручено.

Не удивлюсь, если семинское напутствие бразильцу звучало примерно так: «Ты мяч-то возьми, протащи к воротам – и забей». - «Все понял, коуч. Будет сделано». Наметанный глаз тренера-практика вкупе с неимоверным опытом всецело убеждали Юрия Палыча в том, что других способов взятия ворот Акинфеева в этот день и в этот час просто нет в природе железнодорожного состава. Самедов и Миранчук могли как угодно козырять тонусом и изгаляться в маневре, но алгоритм их действий ни в какую не мог выйти за рамки формулы «сманеврировал – отдал». Но отдавать-то было и некому. А вот давно не игравший Майкон, на свежих ногах и под свежим тренерским наставлением, сумел исполнить атакующую фразу в ее полноте.

У противоположных ворот силились извлечь из своего футбольного нутра форвардские навыки, загибаем пальцы: а) Миланов, б) Фернандес, в) Тошич. А еще, был момент, Василий Березуцкий, во искупление дозволенного Майкону прорыва, двинулся весомо, грубо, зримо по направлению к передовой, да не добрался чуток. Зато Траоре, штатный форвард, обретался вокруг да около – но категорически в обход линии огня. Что шансы соперничавших сторон уравнивало.

Уважаемые соперники могли исполнять любую тактику, производить впечатление более или менее сильное – все это не имело никакого значения. Ибо играть без форварда – профи своего дела – все равно что садиться за пышущий ароматами стол без зубов. Ну да, одно сплошное мучение.

Тур-то получается жутковатый, господа… Покуда не вышел на поле «Зенит», сконцентрировавший в себе Дзюбу и Кокорина (впрочем, считает ли себя сам Кокорин игроком передовой?), мы не увидели в полноценном действии ни одного проверенного голевых дел мастера. Да, удача для «Анжи», что Иличевич с истинной южнославянской дерзостью отметил дуплетом свой полновесный дебют. Да, молодец Каррера, что вытащил какими-то апеннинскими щипцами голевой импульс из вконец, казалось, закисшего Мельгарехо.

Но я, знаете, глубже задумался. Все же видят: дефицит на настоящих нападающих в премьер-лиге острейший, страшенный. Дзюба да Смолов – пожалуй,только двое таковых из наших родимых и осталось. Но – и здесь моя задумчивость добирается до форменного ужаса – вот ведь не пользуется открытыми вакансиями и соответственно многообещающими шансами ни один российский парень. Ни в одной команде. Нет, получается, большого такого российского парня – типа Алексея Сапогова хотя бы.

Неужели недоглядели умные люди, уверявшие, что природа не терпит пустоты? Футбольная наша природа, выходит, терпит все. Даже то, чего и быть-то не может во всем окружающем ее мироздании…

Они что, все вдруг повывелись – себялюбцы, гордецы, наглецы, охотники? Ведь почти каждый из нас норовил в шаловливом детстве выдвинуться в своих футбольных попытках к вражеским воротам – и знай тянул одело на себя: вы только дайте мне – я забью!

Если перевелись желающие отведать главного футбольного лакомства - вырасти в умелого и грозного нападающего, то, наверное, отчизна наша и впрямь от футбола отвернулась…


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Гутор: «Зенит» может добавить по ходу встречи и и ничего соперник с этим не поделаетВратарь «Оренбурга» Александр Гутор ответил на вопрос, может ли «Зенит», как и во встрече Лиги Европы с «Дандолком» (2:1), недооценить дебютанта РФПЛ.Борис Игнатьев: Семин подготовился к этому матчу лучше СлуцкогоБывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча «железнодорожников» с ЦСКА.Майкон: Заплакал, когда забил голМайкон: Заплакал, когда забил голНападающий «Локомотива» Майкон стал героем матча с ЦСКА и рассказал, как забивал гол, и почему ему очень важная поддержка Юрия Семина.Майкон: «Локомотив» показал, что не заслуживает находиться на таком низком местеПолузащитник «Локомотива» Майкон — о победе над ЦСКА (1:0) в матче 11-го тура РФПЛ.Юрий Семин: Гвозди в крышку гроба «Локомотива» еще не забиты. Команду можно и похвалитьГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над ЦСКА (1:0).Владимир Эштреков: Победа на ЦСКА даст «Локомотиву» заряд уверенностиЭкс-тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился впечатлениями от матча «железнодорожников» с ЦСКА.Анатолий Мещеряков: Добыта трудовая победа над одним из лидеров чемпионатаПредседатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу «железнодорожников» над ЦСКА.Андрей Червиченко: Не думаю, что матч с «Оренбургом» будет для «Зенита» проходнымБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал «Советскому спорту» прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Зенит» - «Оренбург».«Краснодар» - «Амкар». ОнлайнВ воскресенье в матче 11-го тура чемпионата России сыграют «Краснодар» и пермский «Амкар».Леонид Слуцкий: Не чувствую возросшего негатива со стороны болельщиковГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал матч с «Локомотивом» (0:1) и ответил на вопросы.Гол, труд, Майкон. Как «Локо» победил ЦСКА в дербиГол, труд, Майкон. Как «Локо» победил ЦСКА в дербиМайкон, едва выйдя на замену, забил гол, который помог «Локомотиву» одержать трудовую победу над ЦСКА.РФПЛ. 11-й тур. «Локомотив» обыграл ЦСКА, «Краснодар» принимает «Амкар» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 11-го тура чемпионата России по футболу.Гол Майкона принес «Локомотиву» победу в матче с ЦСКАВ воскресенье в матче 11-го тура чемпионата России «Локомотива» переиграл ЦСКА со счетом 1:0.Гендиректор «Томи»: Зимой в «Томи» могут произойти «зачистки»Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал о возможных кадровых переменах в команде.«Локомотив» - ЦСКА. ОнлайнВ воскресенье в матче 11-го тура чемпионата России сыграют московские клубы «Локомотива» и ЦСКА.Игорь Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов РоссииИгорь Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов РоссииГолкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов России, сыграв 350 матчей за один клуб в первенствах страны.«Локомотив» - ЦСКА. Стартовые составы командСтали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» - ЦСКА.Владимир Эштреков: Надеюсь, что победив ЦСКА, «Локомотив» воспрянет духомБывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков рассказал об ожиданиях от матча 11-го тура РФПЛ между «железнодорожников» и ЦСКА.Роман Павлюченко: Я не понимаю российских судейНападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился своим мнением о российских футбольных арбитрах.«Локомотив» не может обыграть ЦСКА 9 матчейБезвыигрышная серия «Локомотива» в матчах с ЦСКА в чемпионатах России насчитывает 9 матчей.

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение