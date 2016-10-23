Леша Сапогов, ау! Колонка Юрия Цыбанева

Семин, говорите, уже не тот? Да бросьте вы. Вон как Юрий Палыч блеснул острым тренерским чутьем! Снарядил на замену Майкона, и тот буквально через минуту выполнил все, что было поручено.



Не удивлюсь, если семинское напутствие бразильцу звучало примерно так: «Ты мяч-то возьми, протащи к воротам – и забей». - «Все понял, коуч. Будет сделано». Наметанный глаз тренера-практика вкупе с неимоверным опытом всецело убеждали Юрия Палыча в том, что других способов взятия ворот Акинфеева в этот день и в этот час просто нет в природе железнодорожного состава. Самедов и Миранчук могли как угодно козырять тонусом и изгаляться в маневре, но алгоритм их действий ни в какую не мог выйти за рамки формулы «сманеврировал – отдал». Но отдавать-то было и некому. А вот давно не игравший Майкон, на свежих ногах и под свежим тренерским наставлением, сумел исполнить атакующую фразу в ее полноте.

У противоположных ворот силились извлечь из своего футбольного нутра форвардские навыки, загибаем пальцы: а) Миланов, б) Фернандес, в) Тошич. А еще, был момент, Василий Березуцкий, во искупление дозволенного Майкону прорыва, двинулся весомо, грубо, зримо по направлению к передовой, да не добрался чуток. Зато Траоре, штатный форвард, обретался вокруг да около – но категорически в обход линии огня. Что шансы соперничавших сторон уравнивало.

Уважаемые соперники могли исполнять любую тактику, производить впечатление более или менее сильное – все это не имело никакого значения. Ибо играть без форварда – профи своего дела – все равно что садиться за пышущий ароматами стол без зубов. Ну да, одно сплошное мучение.

Тур-то получается жутковатый, господа… Покуда не вышел на поле «Зенит», сконцентрировавш ий в себе Дзюбу и Кокорина (впрочем, считает ли себя сам Кокорин игроком передовой?), мы не увидели в полноценном действии ни одного проверенного голевых дел мастера. Да, удача для «Анжи», что Иличевич с истинной южнославянской дерзостью отметил дуплетом свой полновесный дебют. Да, молодец Каррера, что вытащил какими-то апеннинскими щипцами голевой импульс из вконец, казалось, закисшего Мельгарехо.

Но я, знаете, глубже задумался. Все же видят: дефицит на настоящих нападающих в премьер-лиге острейший, страшенный. Дзюба да Смолов – пожалуй,только двое таковых из наших родимых и осталось. Но – и здесь моя задумчивость добирается до форменного ужаса – вот ведь не пользуется открытыми вакансиями и соответственно многообещающими шансами ни один российский парень. Ни в одной команде. Нет, получается, большого такого российского парня – типа Алексея Сапогова хотя бы.

Неужели недоглядели умные люди, уверявшие, что природа не терпит пустоты? Футбольная наша природа, выходит, терпит все. Даже то, чего и быть-то не может во всем окружающем ее мироздании…

Они что, все вдруг повывелись – себялюбцы, гордецы, наглецы, охотники? Ведь почти каждый из нас норовил в шаловливом детстве выдвинуться в своих футбольных попытках к вражеским воротам – и знай тянул одело на себя: вы только дайте мне – я забью!

Если перевелись желающие отведать главного футбольного лакомства - вырасти в умелого и грозного нападающего, то, наверное, отчизна наша и впрямь от футбола отвернулась…



