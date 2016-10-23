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Майкон: Заплакал, когда забил гол

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Майкон: Заплакал, когда забил гол
Источник: Sovsport.ru

Нападающий «Локомотива» Майкон стал героем матча с ЦСКА и рассказал, как забивал гол, и почему ему очень важная поддержка Юрия Семина.

- Вы не играли больше месяца, а тут не успели выйти на замену, и сразу забили в важнейшем для «Локо» матче. Какие ощущения?
- Очень счастлив, что так произошло. И что команда победила в дерби! «Локомотив» показал, что не заслуживает находиться на таком низком месте, почти в конце турнирной таблицы. Мы должны бороться за самые высокие места. Против ЦСКА сыграли с большим желанием и твердым намерением победить. И показали, что выиграть у нас на домашнем стадионе непросто. Вот такие мысли у футболистов «Локомотива» должны быть всегда: если будем выступать так, как против ЦСКА, сумеем быстро подняться в таблице.

- Показалось, что вы заплакали, когда забили гол.
- Да, так и есть. Это потому, что прошел через много трудностей в последнее время, перенес операцию после матча с «Фенербахче», не играл полгода. Но тут появился Семин. Этот человек приглашал меня в клуб, очень сильно помог в 2010 году. В последнее время я тренировался, но постоянно чувствовал боли. И не мог играть в таком состоянии, не хотел подводить команду. А Семин все это время меня поддерживал, говорил, что верит в меня, что ему нужен такой игрок. И вот, наконец, я смог выйти на поле и отплатил за доверие голом. Но еще больше рад за то, как здорово сыграла команда.

- Вы забили красивый гол. Когда получили мяч, сразу решили прорываться в воротам самостоятельно?
- Да, все твердят, что я очень быстр, и могу один в один обыгрывать соперника. Вот я и поверил в себя, и сделал, как показалось правильным. Перед выходом на поле, Семин сказал: «Когда получишь мяч в атаке, сразу обыгрывай соперника». Так и случилось. Брат - произносит по-русски Майкон, имея в виду Алексея Миранчука – отдал пас, а я смог пройти двух защитников. Сначала Фернандеса, потом Березуцкого, и хорошо пробил.

- Кажется, Акинфеев вам упростил задачу?
- Ну да, но в таких моментах голкиперу приходится гадать, в какой угол прыгать.

- Вас частенько критикуют болельщики за то, что мало забиваете. Этот гол в дерби стоит двух-трех?
- Конечно, нет! Гол есть гол. Но он очень важен, так как я вернулся в игру, смог помочь команде. Болельщики имеют право быть недовольными. Но я всегда говорю, лучше не забить гол, но увидеть, как команда побеждает. На этот раз удалось и то и другое.

- «Локомотив» давно не играл так уверенно. Что помогло? Семин как-то мотивировал на неделе, может, командная игра в пейнтбол вдохновила?
- Не знаю, наверное, все вместе. Просто наша команда находится не на своем месте и не заслуживает быть так низко. Внутри коллектива все спокойно, никто не ругается друг с другом, нет скандалов. Остается только бороться на поле, показывать, что умеем. Думаю, эта победа придаст дополнительную уверенность.

Матч

Локомотив - ЦСКА - 1:0 (0:0)

Голы

Майкон 65 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре

Предупреждения:

Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция


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