Майкон: Заплакал, когда забил гол

Нападающий «Локомотива» Майкон стал героем матча с ЦСКА и рассказал, как забивал гол, и почему ему очень важная поддержка Юрия Семина.

- Вы не играли больше месяца, а тут не успели выйти на замену, и сразу забили в важнейшем для «Локо» матче. Какие ощущения?

- Очень счастлив, что так произошло. И что команда победила в дерби! «Локомотив» показал, что не заслуживает находиться на таком низком месте, почти в конце турнирной таблицы. Мы должны бороться за самые высокие места. Против ЦСКА сыграли с большим желанием и твердым намерением победить. И показали, что выиграть у нас на домашнем стадионе непросто. Вот такие мысли у футболистов «Локомотива» должны быть всегда: если будем выступать так, как против ЦСКА, сумеем быстро подняться в таблице.

- Показалось, что вы заплакали, когда забили гол.

- Да, так и есть. Это потому, что прошел через много трудностей в последнее время, перенес операцию после матча с «Фенербахче», не играл полгода. Но тут появился Семин. Этот человек приглашал меня в клуб, очень сильно помог в 2010 году. В последнее время я тренировался, но постоянно чувствовал боли. И не мог играть в таком состоянии, не хотел подводить команду. А Семин все это время меня поддерживал, говорил, что верит в меня, что ему нужен такой игрок. И вот, наконец, я смог выйти на поле и отплатил за доверие голом. Но еще больше рад за то, как здорово сыграла команда.

- Вы забили красивый гол. Когда получили мяч, сразу решили прорываться в воротам самостоятельно?

- Да, все твердят, что я очень быстр, и могу один в один обыгрывать соперника. Вот я и поверил в себя, и сделал, как показалось правильным. Перед выходом на поле, Семин сказал: «Когда получишь мяч в атаке, сразу обыгрывай соперника». Так и случилось. Брат - произносит по-русски Майкон, имея в виду Алексея Миранчука – отдал пас, а я смог пройти двух защитников. Сначала Фернандеса, потом Березуцкого, и хорошо пробил.

- Кажется, Акинфеев вам упростил задачу?

- Ну да, но в таких моментах голкиперу приходится гадать, в какой угол прыгать.

- Вас частенько критикуют болельщики за то, что мало забиваете. Этот гол в дерби стоит двух-трех?

- Конечно, нет! Гол есть гол. Но он очень важен, так как я вернулся в игру, смог помочь команде. Болельщики имеют право быть недовольными. Но я всегда говорю, лучше не забить гол, но увидеть, как команда побеждает. На этот раз удалось и то и другое.

- «Локомотив» давно не играл так уверенно. Что помогло? Семин как-то мотивировал на неделе, может, командная игра в пейнтбол вдохновила?

- Не знаю, наверное, все вместе. Просто наша команда находится не на своем месте и не заслуживает быть так низко. Внутри коллектива все спокойно, никто не ругается друг с другом, нет скандалов. Остается только бороться на поле, показывать, что умеем. Думаю, эта победа придаст дополнительную уверенность.



