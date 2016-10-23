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Андрей Василевский: Бывают дни, когда люди ждут от меня чуда

Марк Цизис
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Андрей Василевский: Бывают дни, когда люди ждут от меня чуда
Источник: Associated Press

 Корреспондент «Советского спорта» в Оттаве взял интервью у голкипера «Тампы» Андрея Василевского.

- Тяжелым получился матч против «Оттавы»?

- Первый период мы провели очень хорошо и вообще не дали никаких шансов «сенаторам». Но после перерыва они вернулись в игру и начали много атаковать. Мы выдержали и третий период провели намного лучше, доведя дело до победы.

- Что за недопонимание произошло около ваших ворот, когда «Оттава» забила единственный гол?


- Там какой-то игрок «Оттавы» бросил, и шайба неудачно отскочила. Она лежала подо мной, а я ее не видел. Наш защитник пытался мне ее подкинуть, чтобы я ее прижал ко льду, а надо было просто выкинуть шайбу от ворот. И получилось так, можно сказать, что мы сами помогли Крису Нилу сыграть на добивании. Случайно все получилось, и не такое бывает в хоккее. Мы уже поговорили об этом раздевалке, разобрав эпизод.

- А еще во время матча произошел забавный момент, когда защитник «Сенс» Эрик Карлссон потерял клюшку и побежал на ваши ворота без нее. Что вы подумали в этот момент?

- «Не ошибиться бы самому, а то сможет как-нибудь без клюшки забить». Главное было – не допустить ляп, сыграть надежно. Ничего не выдумывать.

- Я слышал, вы какое-то время жили и тренировались в Оттаве. Это так?

- Приезжаю сюда летом на месяц, у меня тут проходит предсезонка. У меня уже тут все знакомые тренеры, даже есть друзья. Пару раз даже катался с «Оттавой». Это Канада, тут все сделано для хоккея. Все очень удобно.

- Насколько вам помогает опыт игры в плей-офф против «Питтсбурга»?

- Я получил глоток уверенности в себе. Чувствовал себя лучше после сезона, потому что начал понимать – я могу играть в плей-офф. Могу быть чем-то полезен «Тампе». Хоть мы не взяли ту серию, но остались хорошие впечатления.

- Трудно выходить на замену, когда вас бросают в бой в середине матча?

- Наверное, особой разницы нет. Но бывает так, что голкипер сыграл неудачно, команда горит со счетом 1:5. Тут выходишь ты, и здесь нет большого давления. А бывает, что ты начинаешь играть, когда счет 1:1, и это плей-офф. И люди ждут, что ты сотворишь чудо. Но в целом надо быть готовым ко всему. Главное – ловить шайбу. И все.

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