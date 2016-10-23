Андрей Василевский: Бывают дни, когда люди ждут от меня чуда
Корреспондент «Советского спорта» в
Оттаве взял интервью у голкипера «Тампы» Андрея Василевского.
- Тяжелым получился матч против «Оттавы»?
- Первый период мы провели очень хорошо и вообще не дали никаких
шансов «сенаторам». Но после перерыва они вернулись в игру и начали много
атаковать. Мы выдержали и третий период провели намного лучше, доведя дело до
победы.
- Что за недопонимание произошло около ваших ворот, когда «Оттава»
забила единственный гол?
- Там какой-то игрок «Оттавы» бросил, и шайба неудачно отскочила.
Она лежала подо мной, а я ее не видел. Наш защитник пытался мне ее подкинуть,
чтобы я ее прижал ко льду, а надо было просто выкинуть шайбу от ворот. И
получилось так, можно сказать, что мы сами помогли Крису Нилу сыграть на
добивании. Случайно все получилось, и не такое бывает в хоккее. Мы уже
поговорили об этом раздевалке, разобрав эпизод.
- А еще во время матча произошел забавный момент, когда защитник
«Сенс» Эрик Карлссон потерял клюшку и побежал на ваши ворота без нее. Что вы
подумали в этот момент?
- «Не ошибиться бы самому, а то сможет как-нибудь без клюшки
забить». Главное было – не допустить ляп, сыграть надежно. Ничего не
выдумывать.
- Я слышал, вы какое-то время жили и тренировались в Оттаве. Это
так?
- Приезжаю сюда летом на месяц, у меня тут проходит предсезонка. У
меня уже тут все знакомые тренеры, даже есть друзья. Пару раз даже катался с
«Оттавой». Это Канада, тут все сделано для хоккея. Все очень удобно.
- Насколько вам помогает опыт игры в плей-офф против «Питтсбурга»?
- Я получил глоток уверенности в себе. Чувствовал себя лучше после
сезона, потому что начал понимать – я могу играть в плей-офф. Могу быть чем-то
полезен «Тампе». Хоть мы не взяли ту серию, но остались хорошие впечатления.
- Трудно выходить на замену, когда вас бросают в бой в середине
матча?
- Наверное, особой разницы нет. Но бывает так, что голкипер сыграл
неудачно, команда горит со счетом 1:5. Тут выходишь ты, и здесь нет большого
давления. А бывает, что ты начинаешь играть, когда счет 1:1, и это плей-офф. И
люди ждут, что ты сотворишь чудо. Но в целом надо быть готовым ко всему.
Главное – ловить шайбу. И все.