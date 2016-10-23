«Кузня» пойдет с молотка? Как команда Бобровского расплатится с долгами

Новокузнецкий клуб должен обслуживающим команду компаниям почти 40 миллионов рублей. И уже на ближайший выезд денег у сибиряков нет.

Сейчас «Кузня» должна фактически всем, кроме собственных игроков. Руководство клуба заявило, что с выплатами хоккеистам проблем нет. Иначе команду просто не допустили бы к чемпионату КХЛ.

Зато всем остальным компаниям, занимающимся жизнедеятельност ью хоккейной команды, новокузнечане должны. И должны уже очень много.

По информации «Р-Спорта» в настоящий момент долги «Металлурга» можно разделить на три большие части.

1. Долг по оплате гостиниц для проживания команды – 12 миллионов рублей

- Мы пытаемся решить вопрос, ведем переговоры, периодически клуб выплачивает какие-то деньги, - заявляет представитель «Городского центра бронирования и туризма» Станислав Николенко, компании, которая занимается питанием и проживанием команды. - Но эти средства несоизмеримы с суммой долга. Поэтому есть вероятность, что игроки могут остаться без гостиниц в ближайший выезд.

В «ближайший выезд» новокузнечане должны отправиться, как минимум в среду. В этот день их ждет поединок в Магнитогорске. Затем игры в Уфе и Тракторе. А зима уже близка. И ночевать на улице в парке после матча несподручно.

Впрочем, скорее всего, «Кузня» в Магнитогорск просто не вылетит, так как…

2. Долг по авиаперевозкам «Металлурга» - 5,5 миллионов рублей

- Перед компанией «Сибджет» образовалась задолженность в сумме более 5 миллионов рублей, - заявили представители компании. - График платежей и гарантии по погашению задолженности, подписанные руководством хоккейного клуба, не выдерживаются.

Можно, конечно, рвануть в Магнитогорск на автобусе, да в нем и переночевать. Если деньги на бензин найдутся. Ну а что там – всего 2200 километров.

Но что толку? Ведь через неделю «Кузня» все равно вернется домой. И тогда…

3. «Металлург» уже получил уведомление о скором обесточивании арены, так как общий долг по электроэнергии составляет 21 миллион рублей.

- У клуба всегда были финансовые проблемы, просрочка составляла 5-6 миллионов, - сообщил сотрудник компании «Энергосбыт» Антон Кузнецов.- Но до этого года мы находили пути решения. От нового руководства «Металлурга» ответа нет с августа. Пришлось отправить уведомление об отключении…

Впрочем, и это решаемая проблема. Прогноз обещает, что в конце следующей недели дневная температура в Новокузнецке упадет до «минус десяти». Можно залить площадку на улице. Да там и принимать гостей. Дешево и сердито! Гоняли же предки нынешних хоккеистов на улице 50 лет назад! И зрители были довольны, и на международной арене мы всех побеждали. Будет вот такая своеобразная «классика» в честь 70-летия нашего хоккея.

Впрочем, сам «Металлург» уже заявил на своем официальном сайте, что не считает ситуацию критичной:

- В ответ на сообщение некоторых СМИ, что новокузнецкий хоккейный клуб имеет долги перед контрагентами, из-за которых «может раньше времени завершить чемпионат КХЛ», сообщаем, «Металлург» в штатном режиме ведет подготовку к предстоящим выездным матчам и все нюансы финансовых взаимоотношений клуба с контрагентами находятся под контролем. На сегодня нет никаких причин, которые ставили бы под сомнение дальнейшее участие нашей команды в сезоне КХЛ 2016/17.

Тон этого заявления очень уверенный, но…

Как «Кузне» рассчитаться с долгами?

Самый простой способ – взять денег у КХЛ. В год 70-летия нашего хоккея лиге скандалы со снятием команды с чемпионата явно не нужны. К тому же КХЛ и ФХР должны «Кузне». В первую очередь - за игроков сборной России – Сергея Бобровского, Илью Сорокина, Ивана Телегина, Дмитрия Орлова.

Кстати, ни за Бобровского, ни за Орлова новокузнецкий клуб не получил компенсацию после отъезда своих воспитанников в НХЛ. А ведь этих денег в сумме как раз бы и хватило почти на покрытие всего нынешнего долга.

Второй проверенный способ – продавать своих игроков.

Но тут есть проблема – выставлять на рынок «Кузне» уже практически некого. Самый ходкий товар – легионеров – клуб спустил еще в прошлых сезонах. Ныне в составе «Металлурга» нет ни одного иностранца.

Лучший из своих собственных воспитанников – Кирилл Капризов – летом уже перебрался в «Салават».

Можно попробовать втюхать кому-нибудь 31-летнего голкипера Михаила Бирюкова, если желающие найдутся.

В защите у «Кузни» единственная известная личность – Андрей Первышин, обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», также выступавший в КХЛ за СКА, ЦСКА, «Авангард»…

Хуже всего дело обстоит с атакой. Тут самый известный форвард – Михаил Анисин. Но боюсь, что после недавнего инцидента в Сочи, за форварда еще и приплатить придется – чтоб забрали.

А так лучший бомбардир новокузнечан – 21-летний Кирилл Семенов. На его счету 12 (5+7) очков. И впечатлить такими показателями менеджеров более зажиточных клубов нашей лиги непросто…

Поэтому лучше «шантажировать» КХЛ снятием с чемпионата. Для нашей лиги 38 миллионов – тьфу! Найдутся.

Ну а если серьезно?

Сколько можно мучиться…