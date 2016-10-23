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Жозе Моуринью: Пусть вас не касается то, что я сказал Антонио Конте

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sky SportsКомментарии
Жозе Моуринью и Антонио Конте
Жозе Моуринью и Антонио КонтеИсточник: Reuters

Представители «Манчестер Юнайтед» и «Челси» ответили на вопросы журналистов после окончания встречи в рамках 9-го тура АПЛ (4:0). 

Эден Азар: Сегодня отличный день для болельщиков «Челси»

«Победа над «Манчестер Юнайтед» придаст нам уверенности. Мы очень хорошо начали матч, и я думаю, что команда заслуженно заработала три очка. Это отличный день не только для нас, но и для болельщиков «Челси».

Сегодня мы провели большую игру. Очень хотели победить, поскольку предыдущие матчи, особенно с сильными командами, закончились для нас плачевно. Повторюсь, победа над «Юнайтед» очень многое значит для команды», – сказал игрок сборной Бельгии.

Жозе Моуринью: То, что я сказал Конте, вас не касается 

«Мои игроки начали матч очень плохо, поскольку уже на первой минуте мы пропустили гол. «Юнайтед» был близок к тому, чтобы восстановить равновесие, но не получилось. Сегодня наша команда допустила много ошибок в обороне, а за это всегда приходится платить.

Можно разработать гениальный план на игру, но нельзя выиграть встречу, если вы допускаете глупые ошибки. Несмотря на все это, игроки старались создать моменты у ворот соперника. Они показали, что умеют контратаковать. Если бы нам удалось забить хотя бы при счете 2:0, все бы сложилось иначе. Сегодня тот день, когда соперник был сильнее в несколько раз.

Если рассуждать с точки зрения турнирной таблицы, то конечно мы не смогли заработать хотя бы очко. Моя команда отстает от лидеров на шесть баллов. Теперь «МЮ» обязан выиграть следующие встречи. Нужно включиться и понять, что пока еще есть время, однако, побеждать нужно в каждом матче.

Болельщики «Челси»? Ничего особенного. Они вели себя, как всегда. А то, что я сказал Конте останется между нами. Пусть вас это не касается», – сказал экс-наставник лондонского клуба.

Хуан Мата: После каждого момента «Юнайтед», «Чесли» удавалось забить 

«Это очень болезненное поражение. С первых минут мы начали игру очень плохо. Чувствовал, что мы способны забить, однако, после каждого голевого момента нашей команды, «Челси» умудрялся забить. Конечно, нам очень нужны были три очка, но у нас еще есть матчи в запасе. Сейчас самое главное – проанализировать свои ошибки», – отметил экс-футболист «Челси».

Антонио Конте: Фол Луиза? Он провел фантастический матч 

«Мы должны продолжать в том же духе и упорно работать на каждой тренировке. Только так можно добиться поставленных целей. Фол Давида Луиза? Не видел эпизода, но должен сказать, что он сегодня провел фантастический матч.

Нам было очень важно сегодня победить, ведь после поражений от «Арсенала» и «Ливерпуля» команде пришлось тяжело с психологической точки зрения. Сейчас следует сконцентрироваться на игре с «Вест Хэмом.

Очень уважаю Моуринью. Он один из лучших тренеров мира, который выиграл не мало трофеев. Наша беседа после матча? Это останется между нами, поэтому я не буду раскрывать подробностей», – сказал итальянский специалист.

Матч

Челси - Манчестер Юнайтед - 4:0 (2:0)

Голы

Педро 2 (1:0). Кэйхилл 21 (2:0). Азар 61 (3:0). Канте 70 (4:0).

Состав

Челси: Куртуа, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Луиз, Азар (Виллиан, 77), Мозес, Канте, Матич, Коста (Батшуайи, 78), Педро (Чалоба, 72)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи (Рохо, 52), Смоллинг, Блинд, Феллайни (Мата, 46), Валенсия, Лингард (Марсьяль, 65), Эррера, Погба, Рэшфорд, Ибрагимович

Предупреждения:

Педро, 2; Луиз, 41; Алонсо, 66 - Байи, 29; Погба, 75

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

23 октября 18:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция


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