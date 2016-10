Жозе Моуринью: Пусть вас не касается то, что я сказал Антонио Конте

Представители «Манчестер Юнайтед» и «Челси» ответили на вопросы журналистов после окончания встречи в рамках 9-го тура АПЛ (4:0).

«Победа над «Манчестер Юнайтед» придаст нам уверенности. Мы очень хорошо начали матч, и я думаю, что команда заслуженно заработала три очка. Это отличный день не только для нас, но и для болельщиков «Челси».



Сегодня мы провели большую игру. Очень хотели победить, поскольку предыдущие матчи, особенно с сильными командами, закончились для нас плачевно. Повторюсь, победа над «Юнайтед» очень многое значит для команды», – сказал игрок сборной Бельгии.

«Мои игроки начали матч очень плохо, поскольку уже на первой минуте мы пропустили гол. «Юнайтед» был близок к тому, чтобы восстановить равновесие, но не получилось. Сегодня наша команда допустила много ошибок в обороне, а за это всегда приходится платить.



Можно разработать гениальный план на игру, но нельзя выиграть встречу, если вы допускаете глупые ошибки. Несмотря на все это, игроки старались создать моменты у ворот соперника. Они показали, что умеют контратаковать. Если бы нам удалось забить хотя бы при счете 2:0, все бы сложилось иначе. Сегодня тот день, когда соперник был сильнее в несколько раз.



Если рассуждать с точки зрения турнирной таблицы, то конечно мы не смогли заработать хотя бы очко. Моя команда отстает от лидеров на шесть баллов. Теперь «МЮ» обязан выиграть следующие встречи. Нужно включиться и понять, что пока еще есть время, однако, побеждать нужно в каждом матче.



Болельщики «Челси»? Ничего особенного. Они вели себя, как всегда. А то, что я сказал Конте останется между нами. Пусть вас это не касается», – сказал экс-наставник лондонского клуба.

