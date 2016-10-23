Через неделю все будет не так. Колонка Евгения Ловчева

Обозреватель «Советского спорта» - о матче «Локомотив» - ЦСКА и ожиданиях перед спартаковско-арм ейским дерби.

По содержанию игра была из категории «не очень». На поле главенствовала борьба. С приходом Юрия Семина именно это и изменилось в действиях его команды. Тренер не мог освежить состав и привлечь хороших футболистов - первый круг идет своим чередом. Потом обязательно будут изменения: не случайно Шкулетич и Хенти уже присели на скамейку, они инородные тела для сегодняшнего «Локомотива». Но пока усиления нет - борьба, самоотдача, максимум боевитости.

Сейчас футбол железнодорожнико в таков: играем на ноль и, быть может, ухватим какой-нибудь моментик. Вот и ухватили, дождались: ошибся Фернандес. При Газзаеве, не сомневаюсь, армеец сфолил бы, схватил бы Майкона за шею аккуратно, еще до штрафной. И удаления не заработал бы, потому что рядом был Вася Березуцкий, - не фол, стало быть, последней надежды. А так оба пропустили Майкона, не учли разницу скоростей и не пошли на оправданное нарушение.

Несмотря на выигрыш, в атаке у Семина объективные проблемы. Впереди расчет только на умную голову Миранчука. Все отмечают его игру в этом матче, я же был удивлен вот чем. После финального свистка показали статистику: у Миранчука один острый пас. Подождите, как один? Голевой Майкону — один, верно. Но была еще передача Фернандешу, который ворвался в штрафную и по непонятным причинам не пробил. Была передача Касаеву после обыгрыша защитников, жесткая, правда. Три фактически голевых паса. И это много, это хорошо по статистике.

Миранчук — единственное светлое пятно в атаке. Он и разрушение чужой игры — вот главные козыри Семина.

Только разрушать у ЦСКА было нечего, по большому счету. За счет кадровых потерь многое и так разрушено. А Траоре, не раз уже говорил, — просто пустышка.

Болельщики спрашивают: как же работает у армейцев их селекционная служба? Ребята, надо понимать: главным для клуба был стадион. Деньги уходили туда, поэтому Ионов и Траоре брались в аренду по остаточному принципу. Отдали Панченко, потому что не верили в него, как в основного игрока. Пригласили Ионова, немножко другого в стилевом отношении, но и с ним, похоже, разобрались.

Только Слуцкому от этого не легче: без Еременко и Дзагоева в центре поля у ЦСКА нет вообще никакой игры, никакой организации. Забить армейцы могли после отскока, верно. Но если брать глобально, играли две команды, несостоятельные с точки зрения атаки. Одни реализовали редкий момент, другие нет — вот и вся разница.

А теперь звучат вопросы: «Спартак» в следующем туре возьмет такой ЦСКА голыми руками? Да никогда в жизни!

В мое время основным считалось дерби «Спартак» - «Динамо», что объяснимо: Николая Старостина сажал в тюрьму Берия. Ненависть к этому человеку, однако, не переносилась на динамовских игроков: многих из них, того же Карцева, например, Старостин называл великими.

Сегодняшнее дерби - «Спартак» - ЦСКА. И, как положено серьезному дерби, футбол в нем будет ярким. У «Спартака» вернется креативная троица, но преимущества ему это не добавит, возможно, все решит какая-нибудь ошибка. Однако игра будет от ножа, без сомнения. Проблемы отойдут на второй план, судьбу матча определят не конкретные игроки, а сумасшедшая отдача.



