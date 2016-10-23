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В Краснодаре «Амкар» приняли за туристов?

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
В Краснодаре «Амкар» приняли за туристов?
Источник: Sovsport.ru

«Краснодар» впервые победил на своем новом стадионе, где накануне игры не дали провести тренировку «Амкару».

На предыдущих матчах на новом стадионе «Краснодара» трибуны были заполнены. Так было на игре России с Коста-Рикой и на встрече «Краснодара» с «Шальке». На «Амкар» пришло 15 тысяч человек. В главном городе Кубани заметно похолодало – всего плюс пять. Тут такая погода обычно зимой. А обогрев на стадионе запустят позднее.

На матч с «Шальке» многие опоздали, застряв в пробке. Был будний день, кто-то ехал с работы домой, кто-то на стадион… В этот раз на арену можно было попасть спокойно – во-первых, выходной. Во-вторых – потоки транспорта разводил постовой.

Билеты на игру с «Шальке» в Краснодаре разошлись за два дня. Говорят, треть из них досталась перекупщикам. Их они реализовали уже в день игры. Повторить трюк спекулянты хотели и на игре с пермяками. Не вышло. За час до матча в кассах оставалось более десяти тысяч билетов. Спекулянты готовы были продавать проходки по номиналу и дешевле.

Негромкие аплодисменты и редкое скандирование названия клуба – арсенал у местных болельщиков пока скромен. Зато пришли на матч солдаты. И они не старались в своей униформе замаскироваться на зеленых трибунах. Тысяча парней всю игру гнала «быков» вперед. К ним в итоге присоединились болельщики за воротами и центральные сектора, создавая шумовой фон.

Уже неплохо. Особенно после игры с «Шальке», на которой немецкие фанаты устроили мастер-класс, как надо болеть за свой клуб. В Краснодаре сделали выводы.

Вратарь «Амкара» Селихов, которого хочет заполучить «Лацио», показал, почему его хотят итальянцы. Александр в первом тайме вытащил два мертвых мяча. Не выручил только после удара Газинского головой.

- Газик, ты лучший! – кричали полузащитнику с трибун.

Счет мог бы быть и крупнее, но игрок «Амкара» вынес мяч с линии ворот после удара Ари. Потом, правда, выяснилось, что мяч линию пересек. Тем не менее, «Краснодару» удалось выиграть. Это первая победа «быков» на своем стадионе.

- Стадион? Стадион – классный. Думаю, вся футбольная общественность кланяется в пояс Галицкому, - сказал после матча главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев. - Но есть и ложка дегтя. Мы ценим поле, газон, который берегут. Но я не понимаю, как можно не дать футболистам попробовать газон. По регламенту нас обязаны пускать на поле за день до игры. Не собирались проводить полную тренировку, понимая все проблемы. Но нам сказали: «Кто вас знает? Вдруг вы будете там играть? Давайте мы покажем вам стадион, проведем экскурсию». Но мы не туристы. Мы приехали играть. И просто хотели ощутить газон…

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Матч

Краснодар - Амкар - 1:0 (1:0)

Голы

Газинский 45 (1:0).

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Калешин, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов (Мамаев, 84), Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаозиньо (Подберёзкин, 63), Ари (Окриашвили, 74)

Амкар: Селихов, Милькович, Зайцев, Джикия, Идову, Занев, Гол, Хурцидзе (Баланович, 46), Комолов (Йовичич, 46), Бодул, Салугин (Костюков, 70)

Предупреждения:

нет - Зайцев, 50

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

23 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция


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