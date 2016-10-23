В Краснодаре «Амкар» приняли за туристов?
«Краснодар» впервые победил на своем новом стадионе, где накануне игры не дали провести тренировку «Амкару».
На предыдущих матчах на новом стадионе «Краснодара» трибуны были заполнены. Так было на игре России с Коста-Рикой и на встрече «Краснодара» с «Шальке». На «Амкар» пришло 15 тысяч человек. В главном городе Кубани заметно похолодало – всего плюс пять. Тут такая погода обычно зимой. А обогрев на стадионе запустят позднее.
На матч с «Шальке» многие опоздали, застряв в пробке. Был будний день, кто-то ехал с работы домой, кто-то на стадион… В этот раз на арену можно было попасть спокойно – во-первых, выходной. Во-вторых – потоки транспорта разводил постовой.
Билеты на игру с «Шальке» в Краснодаре разошлись за два дня. Говорят, треть из них досталась перекупщикам. Их они реализовали уже в день игры. Повторить трюк спекулянты хотели и на игре с пермяками. Не вышло. За час до матча в кассах оставалось более десяти тысяч билетов. Спекулянты готовы были продавать проходки по номиналу и дешевле.
Негромкие аплодисменты и редкое скандирование названия клуба – арсенал у местных болельщиков пока скромен. Зато пришли на матч солдаты. И они не старались в своей униформе замаскироваться на зеленых трибунах. Тысяча парней всю игру гнала «быков» вперед. К ним в итоге присоединились болельщики за воротами и центральные сектора, создавая шумовой фон.
Уже неплохо. Особенно после игры с «Шальке», на которой немецкие фанаты устроили мастер-класс, как надо болеть за свой клуб. В Краснодаре сделали выводы.
Вратарь «Амкара» Селихов, которого хочет заполучить «Лацио», показал, почему его хотят итальянцы. Александр в первом тайме вытащил два мертвых мяча. Не выручил только после удара Газинского головой.
- Газик, ты лучший! – кричали полузащитнику с трибун.
Счет мог бы быть и крупнее, но игрок «Амкара» вынес мяч с линии ворот после удара Ари. Потом, правда, выяснилось, что мяч линию пересек. Тем не менее, «Краснодару» удалось выиграть. Это первая победа «быков» на своем стадионе.
- Стадион? Стадион – классный. Думаю, вся футбольная общественность кланяется в пояс Галицкому, - сказал после матча главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев. - Но есть и ложка дегтя. Мы ценим поле, газон, который берегут. Но я не понимаю, как можно не дать футболистам попробовать газон. По регламенту нас обязаны пускать на поле за день до игры. Не собирались проводить полную тренировку, понимая все проблемы. Но нам сказали: «Кто вас знает? Вдруг вы будете там играть? Давайте мы покажем вам стадион, проведем экскурсию». Но мы не туристы. Мы приехали играть. И просто хотели ощутить газон…
Витсель возглавляет список самых дорогостоящих футболистов РФПЛ, Промес — на пятой строчке
Матч
Голы
Газинский 45 (1:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Калешин, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов (Мамаев, 84), Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаозиньо (Подберёзкин, 63), Ари (Окриашвили, 74)
Амкар: Селихов, Милькович, Зайцев, Джикия, Идову, Занев, Гол, Хурцидзе (Баланович, 46), Комолов (Йовичич, 46), Бодул, Салугин (Костюков, 70)
Предупреждения:
нет - Зайцев, 50
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
23 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция