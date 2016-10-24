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Зинедин Зидан: Роналду непросто вернуться на прежний уровень

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ASКомментарии
Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуИсточник: Reuters

Представители мадридского «Реала» после матча с «Атлетиком» в рамках 9-го тура Примеры (2:1) ответили на вопросы журналистов.  

Марсело: «Реал» должен быть осторожен с любой командой

«Роналду всегда стремиться забить, в этом нет ничего плохого. Он помогает команде, даже если ему не удается отличиться. Конечно, он хочет стать лучшим бомбардиром и планирует сделать это в нынешнем сезоне. 

Сегодня «Реал» проделал большую работу и в очередной раз доказал свой высокий уровень. «Атлетик» доставил нам немало проблем, но команде удалось контролировать ход встречи. Футболисты проявили терпение. Сегодня мы заслуженно победили. 

Игра защитников? Ничего страшного. Футбол устроен так, что сегодня ты играешь с одним партнером, завтра – с другим. Да, действительно, соперник в некоторых эпизодах мог забить гол. Не бывает простых матчей. «Реал» должен быть осторожен с любой командой», – сказал бразилец. 

Зинедин Зидан: Путь к трофеям лежит через страдания

«Очень рад, что нам удалось победить и заработать три очка. Матч был тяжелым, поскольку нам противостоял довольно серьезный соперник, который доставил немало проблем. Команда устала после сегодняшней встречи, но таков футбол. Мои игроки знают, что никогда не стоит опускать рук, поэтому они старались действовать хладнокровно. Путь к трофеям лежит через страдания. Важно оставаться терпеливым, но некоторые вещи не зависят от вас. Например, игра «Атлетика», который сегодня, повторюсь, заставил «Реал» попотеть.

Вы всегда можете улучшить свою игру, поскольку футбол требует особого внимания к деталям. Важно придерживаться того курса, который мы выбрали. На мой взгляд, «Реал» работает хорошо.

Иско? Это была тактическая замена, поэтому не стоит искать здесь что-то личное. Наоборот, я доволен его игрой. Бэйлу нужна была помощь в центре, поскольку его «держали» четыре игрока «Атлетика». 

Мората? Ему нужно больше времени. Сегодня он сыграл недостаточно, однако, в другом матче я постараюсь предоставить ему больше игрового времени. Нужно относиться ко всему с терпением. Самое главное – быть командой, работать вместе. Рад, что Альваро сегодня забил гол и помог «Реалу» выйти в лидеры, но не стоит заострять на этом внимание.

Роналду? Ему чего-то не хватает. Иногда непросто вернуться на прежний уровень и начать забивать. Повторюсь, в любом деле нужно проявить терпение. Сегодня ты не сумел отличиться, а завтра все может сложиться иначе», – отметил Зидан.

Альваро Мората: Хочется выйти на поле с первых минут

«Должен сказать, что это был очень сложный матч. «Атлетик» – команда, с которой каждая встреча дается непросто. Во многих эпизодах мы действовали не самым лучшим образом, но нужно идти дальше. 

Попадание в основу? Если тренер выпускает меня, значит у меня есть только одна цель – забить. Конечно, хочется выйти на поле с первых минут, но самое главное – интересы команды. Думаю, было бы эгоистично говорить, что мы победили «Атлетик» благодаря мне. «Реал» – единое целое, мы вместе выигрываем титулы. Счастлив выступать за родной клуб. 

Роналду? Он привык забивать в каждом матче, поэтому нормально, что он немного расстроен», – сказал форвард.  

Матч

Реал - Атлетик - 2:1 (1:1)

Голы

Бензема 7 (1:0). Мерино 27 (1:1). Мората 83 (2:1).

Состав

Реал: Навас, Пепе, Варан, Карвахаль, Марсело, Кроос, Иско (Васкес, 65), Бэйл, Ковачич, Роналду, Бензема (Мората, 75)

Атлетик: Ираисос, Лапорте, Лекуе, Сан Хосе, Саборит (Муньяин, 89), Эчейта, Эрасо, Гарсия (Итурраспе, 76), Рико, Мерино (Сусаета, 78), Уильямс

Предупреждения:

Мората, 87; Карвахаль, 90 - Эчейта, 31; Гарсия, 55; Лапорте, 87

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

23 октября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция




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