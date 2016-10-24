50-я победа Хэмилтона, звездные гости и авиапарад. Гран-при США в фотографиях

Что интересного происходило на Гран-при США помимо летящих по трассе болидов и традиционного чествования победителей? Большой фотоотчет о Гран-при США покажет и расскажет.



Льюис Хэмилтон готовится к квалификации. 44 - особенный номер в жизни пилота. Под ним Льюис начинал свою карьеру и не захотел менять на фирменную единицу, как другие чемпионы.







Гран-при США - это огромное скопление звезд. Они на трассе, они на трибунах, они в боксах и даже на этой фотографии.







Похоже, что актриса Роза Салазар впервые так близко увидела всю кухню Формулы-1 и до крайности поражена.







Роза пока не добилась выдающихся успехов в своей деятельности и, скорее всего, ее имя ни о чем вам не говорит, зато оскароносного Кристофа Вальца знает любой любитель кино.







Хэмилтон и его стильные очки - определенно главные звезды этого этапа. Стоило им появиться в общей зоне и камеры следовали неотступно.







Даниил Квят еще как минимум год не снимет этот шлем. Российский гонщик продлил контракт с «Торо Россо» и продолжит выступления в Формуле-1.







Хэмилтон попросил Ромена Грожана сфотографировать его и дал свой телефон. Вы тоже видите это? Это же Айфон всего лишь 6-й модели! Бедный Льюис...







Нико Росберг знает свое место в общем зачете. Но еще не в курсе, что сегодня победа достанется другому.







Хэмилтон и Росберг - друзья или просто напарники по команде?







Зрительская вместимость трассы - почти 100 тысяч человек. Конечно, такое количество людей не уместится на центральной трибуне, потому на время Гран-при воздвигаются дополнительные временные аналоги.







Для американских болельщиков поход на любое спортивное соревнование, прежде всего, отдых и приятное времяпровождение.







Популярнейшая американская певица Тэйлор Свифт развлекает гостей Гран-при во время концерта.







Было бы очень мило написать, что это юные болельщицы Формулы-1. Но, судя по надписям на футболках, в первую очередь девочки пришли посмотреть на их любимую Тэйлор.







Перед началом гонки прошел небольшой парад боевых вертолетов. Не авиашоу в Жуковском, конечно, но зрители довольны.







И как тут сосредоточиться перед стартом? Льюис Хэмилтон из тех, кто может.







Хорошо, что Льюис не проходил мимо этой девушки. Одна из сильнейших горнолыжниц мира, олимпийская чемпионка Линдси Вонн притягивала к себе все взгляды вокруг.







Механики «Феррари» работали так усердно и молниеносно, что забыли прикрутить колесо болиду Кими Райкконена. Финский гонщик сошел с дистанции сразу после выезда с пит-лейна...







Указания от «Мерседеса» ждут своего героя.







Макс Ферстаппен перепутал команды по радио и свернул в боксы, хотя его там не ждали. Упущенные секунды надо было наверстывать, но гонка со временем, как известно, занятие бесполезное. Макс переусердствовал, сжег свой двигатель и вынужден был отправиться в боксы думать о своем поведении.







Хэмилтон первым пересекает финишную черту и одерживает победу на Гран-при США!







Вряд ли у Нико Росберга под шлемом довольное лицо, однако, претензии у него могут быть только к себе. Напарник был самым быстрым в этот день и заслуженно победил.







Чемпионский кубок в руках Льюиса Хэмилтона.







Стоило девушке оказаться на подиуме и пилотов уже было не сдержать.







Досталось еще одной именитой гостье Гран-при - теннисистке Винус Уильямс. Кстати, Хэмилтон выглядит так, словно всю жизнь мечтал искупать ее в шампанском.







Насквозь мокрый Даниэль Риккардо третьим местом доволен ничуть не меньше, чем потенциальным первым.







Голливудский актер Джеральд Батлер хоть и шотландец, а не австралиец, как Риккардо, но был готов соблюсти национальную традицию гонщика отмечать успех, испив шампанского из собственного ботинка.







Ну и напоследок... Твое лицо, когда одерживаешь уже 50-ю победу в Формуле-1.

