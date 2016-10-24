50-я победа Хэмилтона, звездные гости и авиапарад. Гран-при США в фотографиях
Что интересного происходило на Гран-при США помимо летящих по трассе болидов и традиционного чествования победителей? Большой фотоотчет о Гран-при США покажет и расскажет.
Льюис Хэмилтон готовится к квалификации. 44 - особенный номер в жизни пилота. Под ним Льюис начинал свою карьеру и не захотел менять на фирменную единицу, как другие чемпионы.
Гран-при США - это огромное скопление звезд. Они на трассе, они на трибунах, они в боксах и даже на этой фотографии.
Похоже, что актриса Роза Салазар впервые так близко увидела всю кухню Формулы-1 и до крайности поражена.
Роза пока не добилась выдающихся успехов в своей деятельности и, скорее всего, ее имя ни о чем вам не говорит, зато оскароносного Кристофа Вальца знает любой любитель кино.
Хэмилтон и его стильные очки - определенно главные звезды этого этапа. Стоило им появиться в общей зоне и камеры следовали неотступно.
Даниил Квят еще как минимум год не снимет этот шлем. Российский гонщик продлил контракт с «Торо Россо» и продолжит выступления в Формуле-1.
Хэмилтон попросил Ромена Грожана сфотографировать его и дал свой телефон. Вы тоже видите это? Это же Айфон всего лишь 6-й модели! Бедный Льюис...
Нико Росберг знает свое место в общем зачете. Но еще не в курсе, что сегодня победа достанется другому.
Хэмилтон и Росберг - друзья или просто напарники по команде?
Зрительская вместимость трассы - почти 100 тысяч человек. Конечно, такое количество людей не уместится на центральной трибуне, потому на время Гран-при воздвигаются дополнительные временные аналоги.
Для американских болельщиков поход на любое спортивное соревнование, прежде всего, отдых и приятное времяпровождение.
Популярнейшая американская певица Тэйлор Свифт развлекает гостей Гран-при во время концерта.
Было бы очень мило написать, что это юные болельщицы Формулы-1. Но, судя по надписям на футболках, в первую очередь девочки пришли посмотреть на их любимую Тэйлор.
Перед началом гонки прошел небольшой парад боевых вертолетов. Не авиашоу в Жуковском, конечно, но зрители довольны.
И как тут сосредоточиться перед стартом? Льюис Хэмилтон из тех, кто может.
Хорошо, что Льюис не проходил мимо этой девушки. Одна из сильнейших горнолыжниц мира, олимпийская чемпионка Линдси Вонн притягивала к себе все взгляды вокруг.
Механики «Феррари» работали так усердно и молниеносно, что забыли прикрутить колесо болиду Кими Райкконена. Финский гонщик сошел с дистанции сразу после выезда с пит-лейна...
Указания от «Мерседеса» ждут своего героя.
Макс Ферстаппен перепутал команды по радио и свернул в боксы, хотя его там не ждали. Упущенные секунды надо было наверстывать, но гонка со временем, как известно, занятие бесполезное. Макс переусердствовал, сжег свой двигатель и вынужден был отправиться в боксы думать о своем поведении.
Хэмилтон первым пересекает финишную черту и одерживает победу на Гран-при США!
Вряд ли у Нико Росберга под шлемом довольное лицо, однако, претензии у него могут быть только к себе. Напарник был самым быстрым в этот день и заслуженно победил.
Чемпионский кубок в руках Льюиса Хэмилтона.
Стоило девушке оказаться на подиуме и пилотов уже было не сдержать.
Досталось еще одной именитой гостье Гран-при - теннисистке Винус Уильямс. Кстати, Хэмилтон выглядит так, словно всю жизнь мечтал искупать ее в шампанском.
Насквозь мокрый Даниэль Риккардо третьим местом доволен ничуть не меньше, чем потенциальным первым.
Голливудский актер Джеральд Батлер хоть и шотландец, а не австралиец, как Риккардо, но был готов соблюсти национальную традицию гонщика отмечать успех, испив шампанского из собственного ботинка.
Ну и напоследок... Твое лицо, когда одерживаешь уже 50-ю победу в Формуле-1.