«Овечкин на Хэллоуин стал заключенным, его жена – копом». 5 гвоздей НХЛ (видео)

Фото из инстаграма Анастасии Шубской

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





В Виннипеге прошла «Классика наследия» - первый матч НХЛ в этом сезоне под открытым небом. Хорошо, что играли в конце октября, и была температура плюс-10 по Цельсию. Затяни еще на месяц, и всех участников этого шоу пришлось бы выкапывать из трехметровых сугробов. Но погода и тут поставила подножку. Матч должен был начаться в 14:00, но его перенесли на два часа из-за ослепительного солнечного света. Блики от глянцевой площадки были такими, что хоккеисты не видели шайбу и могли получить травму на ровном месте, врезавшись друг в друга.

Эта игра получилась не такой задорной, как матч ветеранов, где выступали Гретцки и Мессье, а Селянне набрал 5 (2+3) очков. Тут шла упорная борьба в первой половине матча. А во второй «Виннипег» получил большинство, но безобразно провел этот отрезок. Сначала Летесту отобрал шайбу, убежал и забил победный гол. И тут же вышедший из бокса Нерс снова поразил ворота «Джетс». А когда хозяева снова потеряли шайбу в своей зоне, и точный бросок нанес Кассиан, все в этом матче стало ясно. Что интересно, раньше НХЛ проводила 18 поединков под открытым небом, и хозяева сумели победить только в пяти.

В целом на матче собрались 33 240 болельщиков. «Классика наследия» получилась достойной. И таких мероприятий в ближайший год будет очень много у НХЛ, которая осенью 2017-го отметит свое столетие.

ФИГУРА ДНЯ





Раньше считалось, что «Торонто» и «Эдмонтон» - это кладбище для вратарей. В смысле «Мэйпл Лифс» это пока так и остается. А вот лучший голкипер НХЛ по победам прямо сейчас – Кэм Талбот из «Ойлерз». У него их уже пять штук при неплохом проценте отраженных бросков (91,9%).

Как-то быстро «Эдмонтон» из откровенного аутсайдера, который 10 лет не выходил в плей-офф, превратился в лидера Западной конференции. Талботу же 29 лет, раньше он был сменщиком Хенрика Лундквиста в «Рейнджерс». Но после переезда в Канаду он в прошлом сезоне одержал 21 победу в 56 матчах, а теперь застолбил за собой пост номер один.

ЦИФРА ДНЯ





Зак Паризе – когда-то партнер Ильи Ковальчука по «Нью-Джерси», а теперь форвард «Миннесоты» - забил 300-й гол за карьеру, поразив ворота «Айлендерс». «Дикари» повели 1:0 благодаря этой шайбе, но потом ньюйоркцы устроили им форменный разгром.

«Может, хватит уже говорить об этом? – Паризе был расстроен после игры. – С начала сезона у меня в каждом матче есть три-четыре верных момента. Просто это не всегда залетает, а теперь вот получилось. Но куда больше, чем этот юбилей, меня устроила бы победа».

ПЕЧАЛЬ ДНЯ

Обычный игровой день, в котором только четыре матча. Но в состав «Эдмонтона» не прошел Антон Слепышев, за «Рейнджерс» не играет Павел Бучневич, а «Ванкувер» не ставит на игру Никиту Трямкина.





Что с ними? Про Слепышева пишут, что парень хорош, и даже забил гол: «Но дайте уже поиграть Йессе Пулюярви! Вот кто потрясающий талант! Видели его на молодежном чемпионате мира?» Да, пока Пулюярви выглядит слабовато, но как еще подтянуть его к основе? И кто в этом случае будет думать о каком-то русском, которого на драфте взяли под номером 88?

Бучневич получил травму, у него спазмы мышц спины. Теперь его вообще поместили в список травмированных. Главный тренер «Рейнджерс» Алан Виньо регулярно сообщает о его здоровье. Есть шанс, что экс-форварда СКА вернут в состав.

Болельщики «Ванкувера» ругаются, что тренер убрал из состава две башни – сначала Андрея Педана, а теперь и Никиту Трямкина, который в этом сезоне не провел ни одного матча. А всего – 13 за карьеру в НХЛ (1+1=2). Такими темпами гренадер Трямкин вернется в КХЛ и будет прав. Лучше пройти тропой Ничушкина, став лидером в России, чем полировать лавку в Канаде.

ПРАЗДНИК ДНЯ

Мой брат @m.wka на Halloween party Фото опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Окт 23 2016 в 9:00 PDT

Александр Овечкин не дает нам скучать. В клубах НХЛ сейчас отмечают Хэллоуин – праздник, который традиционно проходит накануне католического Дня всех святых. По обычаю все гуляющие переодеваются в карнавальные костюмы. И что выбрал Ови?

Он надел на себя розовую робу с надписью «Inmate», то есть заключенный или узник. Его брат Миша предстал в образе… даже не знаю, кого – пусть это будет миньон.





А вот жена Саши – Анастасия Овечкина – нарядилась в полицейского, которая, как я понимаю, этапировала заключенного Ови на этот праздник.

Моя @nastyashubskaya❤️❤️❤️❤️шикарная! Фото опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Окт 23 2016 в 9:34 PDT

Судя по тому, что на стене портреты Владимира Высоцкого и Александра Розенбаума, дело проходило в каком-то русском ресторане Вашингтона (говорят, это «Мари Ванна»). Собралась вся команда.

Caps boys here👍💪 Видео опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Окт 23 2016 в 6:48 PDT

Некоторые игроки почему-то облачились в женские костюмы. Дмитрий Орлов выбрал костюм какого-то злого лепрекона, а вот Евгений Кузнецов с американским флагом на левом рукаве был похож на Брюса Уиллиса из «Армагеддона», который решил спасти мир.

Надеюсь, вы хорошо провели время, ребята!

ТАБЛО ДНЯ

Летесту, Нерс, Кассиан

В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 1, 9.07)

Таварес (2), де Хаан, Бойчук, Куайн, Хикки – Паризе (2), Нидеррайтер

А: Кулемин (0+0; 0, 2, 1, 13.37)

Джурис, Джей-Ти Миллер, Жирарди – Врбата (2)

Коглиано, Фаулер, Ритчи, Перри – Хорват, Х.Седин

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.