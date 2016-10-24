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А там и Плющенко вернется. Неутешительные итоги первого этапа «Гран-при»

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Максим Ковтун
Максим КовтунИсточник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)

Пятикратные чемпионы России в танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев завоевали еще одну бронзовую медаль для сборной России на завершившемся в Чикаго первом этапе «Гран-при» - турнире «Скейт Америка». Но, как и в случае с бронзой Евгении Тарасовой/Владимира Морозова в парном катании, этот результат российских танцоров вряд ли обрадует. Как не обрадует болельщиков и то, что они увидели в состязаниях одиночников.

Универсальная лебедь

После победы на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе над призерами чемпионатов мира Мэдисон Чок и Эваном Бейтсом претензии Бобровой и Соловьева перед первым этапом «Гран-при» вряд ли сводились к простому попаданию в призеры. Надо было развивать успех и постараться как минимум приблизиться к фаворитам «Скейт Америка» - Майе и Алексу Шибутани.

Но уже в коротком танце Боброва и Соловьев оказались хотя и вторыми, но в таком отдалении от американских брата и сестры, что стало ясно: в Чикаго пятикратным чемпионам России победа светит только если Шибутани наошибаются. А они этого, как все знают, делать не умеют. В итоге Майя с Алексом вышли практически на уровень своих личных рекордов, установленных на «серебряном» чемпионате мира-2016 в Бостоне, и уверенно выиграли.

Екатерина и Дмитрий же и второе место отстоять в произвольном танце не смогли. Потеря уровня сложности в дорожке шагов по диагонали, передержанная поддержка — и их обошла еще одна американская пара Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью. Как и в случае с Тарасовой/Морозовым, эта бронза грозит лучшим российским танцорам непопаданием в финал «Гран-при». Чтобы гарантировать себе путевку в Марсель, на московском этапе Бобровой и Соловьеву нужно обыграть канадцев Кейтлин Уивер/Эндрю Поже и тех же Чок и Бейтса. Может хватить и второго места — но может и не хватить, потому что с возвращением в спорт олимпийских чемпионов Ванкувера-2010 Тессы Вирчу/Скотта Мойра желающих потолкаться за места на крупнейших мировых пьедесталах прибавилось.

Елена Ильиных и Руслан Жиганшин, такое ощущение, толкаться за места на этих мировых пьедесталах в нынешнем сезоне вряд ли будут. Американский этап «Гран-при» стал для них первым турниром сезона, и он показал — пока судьи воспринимают чемпионов России-2015 как середняков. Справедливо или нет — пусть разбираются специалисты. Как число «пи» в военное время может достигать четырех, так и в танцах на льду параллельные дорожки шагов могут пересекаться. Но глядя на бодрое тренерское трио из Елены Кустаровой, Светланы Алексеевой и Игоря Шпильбанда, сопровождавшее Ильиных и Жиганшина в «уголке слез и поцелуев», захотелось спросить: а зачем поддержку из «Лебединого озера», которую Елена делала еще на Олимпиаде в Сочи с Никитой Кацалаповым, вставлять и в блюз, и в программу на индийскую тему? Каждому танцу ведь характерны свои движения, а тут что же — хоть танго, хоть лезгинка, а партнерша все так же будет взмывать надо льдом как лебедь?

Не программы, а прокаты

Состязания в мужском одиночном катании на «Скейт Америка» оставили совсем уж грустное впечатление — речь, разумеется, о том, что показали российские фигуристы. Нет, я даже не про срывы коротких программ и не про итоговое четвертое место Сергея Воронова и седьмое Максима Ковтуна. Ошибаются все, в том числе и лидеры. Безоговорочный победитель турнира японец Сома Уно, например, упал в произвольной программе с тройного акселя. Но это была Программа. С тремя чисто исполненными четверными прыжками (флип и два тулупа), с бесподобной хореографией, со сложнейшими переходами. Программы, которые хочется пересматривать, показали и американцы, выигравшие серебро и бронзу — Джейсон Браун и Адам Риппон. У них проблемы с четверными (хотя Браун и выехал с тулупа), но зато никаких проблем с оригинальностью движений, четком попадании в акценты и в целом с интерпретацией музыки.

А оба российских одиночника показали на «Скейт Америка» не произвольные программы, а прокаты с прыжками, вращениями, дорожками шагов и произвольными движениями рук под музыку. Да, большинство элементов было исполнено очень хорошо. Ковтун сделал два четверных прыжка и два тройных акселя во второй половине проката, Воронов — один четверной и два тройных акселя в первой половине. Но все это будет иметь глобально-мировое значение, когда в программах появятся связующие элементы, свежие идеи и желание разговаривать на языке конька со зрителями. Впрочем, если глобально-мировых целей перед собой не ставить, а ограничиваться целью попасть в тройку лучших на чемпионате России и в призеры чемпионата находящейся в глубоком кризисе фигурнокатательной Европы, то можно и так. А там, глядишь, и Евгений Плющенко к Олимпиаде-2018 вернется.

Статистика

«Скейт Америка». Чикаго

Танцы на льду

1. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) — 185,75

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 175,77

3. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) — 174,77

5. Елена Ильиных/Руслан Жиганшин (Россия) — 165,16

Мужчины

1. Сома Уно (Япония) — 279,34

2. Джейсон Браун (США) — 268,38

3. Адам Риппон ((США) — 261,43

4. Сергей Воронов (Россия) — 245,28

...7. Максим Ковтун (Россия) — 230,75



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