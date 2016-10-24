Сергей Широков: До Кубка «Карьяла» восстановиться не успею

Форвард СКА и сборной России Сергей Широков – о конкуренции в клубе, Барабанове и Ковальчуке.

«Автограф не дам, могу крестик нарисовать»

СКА почти неделю путешествует по России, одержав победы в Новокузнецке, Новосибирске и Омске. Вместе с командой на выезд не поехал Сергей Широков, который удачно провел первую часть сезона, но в матче с минским «Динамо» повредил руку и остался вне игры на месяц. Но не вне хоккея.

Двукратный чемпион мира открыл хоккейный турнир «EuroChem Baltic Cup 2016» в Кингисеппе (да-да, в родном городе Александра Кержакова, что в 150 км от Петербурга).

На торжественное мероприятие он приехал заранее, поэтому успел пообщаться с юными хоккеистами еще до начала турнира. Поговорили все, но недовольные остались: из-за травмы руки двукратный чемпион мира не смог дать ни одного автографа.

– Подпись оставить не получается, могу крестик нарисовать, – шутит Широков.

С журналистами он серьезнее.

– Очень приятно появление таких классных арен, – искренне отмечает Широков. – Я рос в небольшом городе и у меня такой арены не было. При этом мы играли в детстве достаточно много турниров. Сразу вспоминается «Золотая шайба». Но все наши игры были с ребятами внутри страны, международных соревнований не было, а ведь это намного интереснее!

«Хотел сыграть против «Авангарда», но не получилось»

– Как ваша рука? Когда ждать возвращения в строй? - начинаем уже эксклюзивную беседу с Сергеем.

– Пока лечусь, скоро буду снимать повязку и готовиться к возвращению на лед.

– До Кубка «Карьяла» успеете?

– На него я точно не поеду. Во-первых, потому что в сборную России еще попасть надо, у нас живая конкуренция и много парней, которые достойны там играть. Да и залечиться нормально надо. Травмы - часть карьеры профессионального хоккеиста, тут ничего не поделаешь.

– Обидно, что пропустили матч против «Авангарда»?

– Хотел слетать в Омск и сыграть против бывшей команды, но так сложилось, что не получилось.

– СКА давно не был так хорош в регулярном чемпионате. Это плоды высочайшей конкуренции за место в составе?

– Да. И это хорошо, что у нас в СКА такая конкуренция. Постоянно все в тонусе. Если кто-то получает травму – его сразу же заменяет другой, придумываются новые сочетания и схемы. На тренировках мы постоянно боремся за место в составе, и это здорово.

– До начала сезона специалисты называли проблемой отъезд тренерского штаба и нескольких игроков на Кубок мира. На деле СКА этого почти не заметил.

– Мы ведь изначально знали об этом, готовились. Воспринимали как данное и продолжали работать. Петр Ильич Воробьев тренировал по той же системе, что и Олег Знарок. Уверен, он обговаривал все с тренерским штабом. Тот отрезок, пока ребята были на Кубке мира, мы прошли уверенно. Да, проиграли две игры, но и в тех матчах могли цепляться за победы. Думаю, когда ребята вернулись, все встало на свои места. Стараемся показывать свою добротную игру. Пока получается.

– В нынешнем сезоне выделяется Александр Барабанов. Он как-то особенно к сезону готовился?

– Саня – большой молодец и трудяга. Пусть продолжает в том же духе, он своей игрой заслуживает места в основном составе СКА.