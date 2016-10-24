Сергей Широков: До Кубка «Карьяла» восстановиться не успею
Форвард СКА и сборной России Сергей Широков – о конкуренции в клубе, Барабанове и Ковальчуке.
«Автограф не дам, могу крестик нарисовать»
СКА почти неделю путешествует по России, одержав победы в Новокузнецке, Новосибирске и Омске. Вместе с командой на выезд не поехал Сергей Широков, который удачно провел первую часть сезона, но в матче с минским «Динамо» повредил руку и остался вне игры на месяц. Но не вне хоккея.
На торжественное мероприятие он приехал заранее, поэтому успел пообщаться с юными хоккеистами еще до начала турнира. Поговорили все, но недовольные остались: из-за травмы руки двукратный чемпион мира не смог дать ни одного автографа.
– Подпись оставить не получается, могу крестик нарисовать, – шутит Широков.
С журналистами он серьезнее.
– Очень приятно появление таких классных арен, – искренне отмечает Широков. – Я рос в небольшом городе и у меня такой арены не было. При этом мы играли в детстве достаточно много турниров. Сразу вспоминается «Золотая шайба». Но все наши игры были с ребятами внутри страны, международных соревнований не было, а ведь это намного интереснее!
«Хотел сыграть против «Авангарда», но не получилось»
– Как ваша рука? Когда ждать возвращения в строй? - начинаем уже эксклюзивную беседу с Сергеем.
– Пока лечусь, скоро буду снимать повязку и готовиться к возвращению на лед.
– До Кубка «Карьяла» успеете?
– На него я точно не поеду. Во-первых, потому что в сборную России еще попасть надо, у нас живая конкуренция и много парней, которые достойны там играть. Да и залечиться нормально надо. Травмы - часть карьеры профессионального хоккеиста, тут ничего не поделаешь.
– Обидно, что пропустили матч против «Авангарда»?
– Хотел слетать в Омск и сыграть против бывшей команды, но так сложилось, что не получилось.
– СКА давно не был так хорош в регулярном чемпионате. Это плоды высочайшей конкуренции за место в составе?
– Да. И это хорошо, что у нас в СКА такая конкуренция. Постоянно все в тонусе. Если кто-то получает травму – его сразу же заменяет другой, придумываются новые сочетания и схемы. На тренировках мы постоянно боремся за место в составе, и это здорово.
– До начала сезона специалисты называли проблемой отъезд тренерского штаба и нескольких игроков на Кубок мира. На деле СКА этого почти не заметил.
– Мы ведь изначально знали об этом, готовились. Воспринимали как данное и продолжали работать. Петр Ильич Воробьев тренировал по той же системе, что и Олег Знарок. Уверен, он обговаривал все с тренерским штабом. Тот отрезок, пока ребята были на Кубке мира, мы прошли уверенно. Да, проиграли две игры, но и в тех матчах могли цепляться за победы. Думаю, когда ребята вернулись, все встало на свои места. Стараемся показывать свою добротную игру. Пока получается.
– В нынешнем сезоне выделяется Александр Барабанов. Он как-то особенно к сезону готовился?
– Саня – большой молодец и трудяга. Пусть продолжает в том же духе, он своей игрой заслуживает места в основном составе СКА.
– Больше Барабанова в сезоне забил только Илья Ковальчук.
– Про Илью тяжело что-то добавить. Все знают, какой он профессионал. Он всегда выходит на лед и делает свое дело. Впереди еще весьма продолжительная часть сезона, а потом и самая интересная. Важно, чтобы Илью и всю команду обошли травмы – нужно подойти к играм плей-офф в оптимальных кондициях.