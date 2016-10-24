«Штраф осложнил нам гонку». Как Квят не попал в очки в США

Даниил Квят Источник: Reuters

Победа Льюиса Хэмилтона, чемпионский график Нико Росберга и не самая удачная гонка Даниила Квята. Чем запомнится «Гран-при США» в Техасе?

ШТРАФ ДЛЯ КВЯТА

На самом деле, главный итог всего уик-энда для нас таков – Даниил Квят остается в «Торо Россо». По крайней мере, на следующий год. И хорошо, что эта новость подоспела еще до старта тренировочных заездов. Поскольку сам «Гран-при» россиянин провел неидеально, настолько сильно уступив напарнику, что не появись сообщение о его новом контракте, мы бы вновь могли засомневаться - продолжит ли уфимец карьеру в «Формуле-1»…

Уже в квалификации Даниил отстал от Сайнса – Карлос вышел в финал и стал 10-м, тогда как Квят получил только 13-ю позицию на старте.

- Болидом было сложновато управлять – возникли определенные трудности с балансом, - признался россиянин. – Тем не менее, с учетом обстоятельств я проехал неплохой круг во втором сегменте. Был близок к выходу в финал – не хватило всего 15 тысячных секунды! С другой стороны, теперь мы сможем выбирать, на каких шинах начинать гонку, а это важный момент для планирования стратегии. Ведь если угадаем с тактикой, вполне сможем побороться за очки!

Угадали в «Торо Россо» или нет – мы так и не узнали. Какой бы не был план по пит-стопам для Даниила, он все перечеркнул столкновением с Серхио Пересом на первом круге. Прорыв в десятку на первых метрах оказался пирровой победой – за «вынос» мексиканца Квята наказали 10-секундной остановкой в боксах. О борьбе за очки пришлось забыть. Причем, судьи так «взъелись» на россиянина, что после финиша еще докинули два штрафных балла к его суперлицензии – теперь их 7 у Квята за последние 12 месяцев. Доберет до 12-ти – пропустит гонку…

- Тяжелый день, - опять вздыхал Квят. – Мне кажется, я стартовал неплохо, но этот штраф в итоге все испортил. Нам пришлось перейти на тактику с одним пит-стопом, и это сильно осложнило задачу. Конечно, мы старались, атаковали до самого конца. Я провел на трассе очень длинный отрезок на шинах «Медиум», при этом покрышки работали неплохо. Но попасть в первую десятку все равно не получилось…

Финишировал Даниил 12-м, поучавствовав в конце в двух ярких схватках – сначала сам опередил Маркуса Эрикссона, а затем не устоял под натиском Кевина Магнуссена. Датчанин, правда, был столько настырен и «невежлив», что обогнал Квята, выехав за пределы трассы. За что сам получил от судей 5-секундный штраф, уже постфактум оказавшись в ниже Даниила в протоколе. И все бы ничего, если бы не супергонка в исполнении Сайнса. Карлосу круга не хватило, чтобы стать пятым! С этой позиции его вытеснил Фернандо Алонсо, творящий чудеса за рулем слабого «Макларена». И все равно 8 очков, которые набрал испанец в этой гонке – больше, чем все баллы Квята за «Торо Россо» в нынешнем году!

Впрочем, неважно. Контракт оформлен, и даже если «Гран-при США» тяжело записать в актив для россиянина, он мог позволить себе выдохнуть и успокоиться. Куда важнее следующий год. А неудача в Остине забудется…

МАКС ПРОТИВ ДАНИЭЛЯ

Уступить напарнику в квалификации, провалить старт, заехать на пит-стоп, когда тебя не ждали, а следом косвенно испортить партнеру гонку, лишив его вполне возможной второй позиции на финише… И после этого получить признание болельщиков, назвавших тебя «Лучшим гонщиком «Гран-при». Где логика?!

Нет логики. Одна лишь иллюстрация той истерии, которая творится вокруг Макса Ферстаппена. Пока коллеги по «Формуле-1» тихо скрипят зубами от злости на выходки голландца, а судьи вынуждены вносить коррективы в правила (перед «Гран-при США официально запретили менять траекторию на торможении – привет юному гонщику «Ред Булла» за эпизод в Японии), фанаты сходят с ума от Макса, видя в нем яркую звезду уже сейчас. Независимо от результатов, которые не всегда впечатляют. Какие результаты, ведь это же Ферстаппен!

«Ред Булл» не ошибся в своем выборе. Не факт, что Макс и правда станет чемпионом. Но маркетинговый эффект от его появления в команде уже сейчас огромен. И это очевидно.

Между тем, в Остине голландец испортил гонку не только себе – сначала неважно стартовав, а следом заехав на пит-стоп по личному решению, когда механики были просто к его визиту не готовы. Он и Риккиардопомешал подняться выше! Правда, всего лишь косвенно – остановив болид на трассе в неудобном месте после поломки коробки передач. Чтобы эвакуировать машину, судьям пришлось ввести режим виртуального сейфти-кара. И это сыграло на руку Нико Росбергу, опередившему второго гонщика «Ред Булла».

- Я мог остановиться ранее, чтобы избежать всех этих проблем, - признался Макс. – Но команда мне сказала продолжать движение. Я просто следовал указаниям из боксов.

- Это, конечно, сильно расстроило, ведь я рассчитывал удержаться на втором месте, - вздыхал Риккиардо. – У меня получился хороший старт. Я собирался пройти оба «Мерседеса», и хотя Льюис остался впереди, все же смог опередить Нико. Жаль, что из-за виртуального автомобиля безопасности Росберг получил возможность отыграться. Но теперь ничего не поделаешь…

Впрочем все эти моменты уходят в тень главной борьбы в чемпионате. Неудача Квята, фортеля Ферстаппена, очередной «косяк» «Феррари», приведший к сходу Кими Райкконена (на болиде финна не закрепили колесо)… Как и подвиги Риккиардо, Алонсо, Сайнса и Серхио Переса – мексиканец после столкновения с россиянином все же сумел собрать очки. В конце концов, у нас решается, кто возьмет титул! И несмотря на победу Хэмилтона, этап сложился в пользу его партнера. Второе место – то, что нужно, чтобы использовать все преимущество в очках, запас которых у немца впечатляет! По сути, ему больше не нужно выигрывать «Гран-при» - достаточно просто держаться близко к Льюису. Так что атаковать напарника Росберг не стал – дабы случайно не «загнать» машину. А сам британец, стоя на верхней ступеньке подиума, выглядел не то, чтобы счастливым…

- Если честно, я просто боялся очередного схода, - расскажет потом Хэмилтон. – Машина издавала те же звуки, что перед отказом двигателя в Малайзии.

Интересно, а Льюис сам-то еще верит, что у него получится взять титул?



