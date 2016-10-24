Короли и королевы «Олимпийского»

Дарья Гаврилова и Светлана Кузнецова Источник: Associated Press

Победа Светланы Кузнецовой и фантастический дебют Александра Бублика с Даниилом Медведевым. «Советский спорт» подводит итоги «ВТБ Кубка Кремля» - главного российского профессиональног о турнира.

МОТИВ КУЗНЕЦОВОЙ

- У нас нет самоцели завлекать в Москву мировых звезд. Пусть приезжают те, кто действительно этого хочет. Ведь главная радость наших зрителей – в победах именно российских игроков. И ради них в «Олимпийском» собираются полные трибуны, - отмечает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

У «Кубка Кремля», титульным спонсором которого в этом году стал банк ВТБ - особый статус. Дело даже не в том, что этот турнир – первый и главный в истории России, если рассматривать международный уровень. Ведь он действительно регулярно помогает нашим игрокам выходить на новые рубежи карьеры! Да, не у всех получалось в «Олимпийском» - Марат Сафин здесь так ни разу и не выиграл. Однако сколько других примеров! Анастасия Мыскина в 2003 году стала первой россиянкой, покорившей женскую часть «Кубка Кремля» - спустя семь месяцев она же первой из наших теннисисток стала чемпионкой турнира «Большого шлема», взяв титул на «Ролан Гарросе». Анна Чакветадзе в 2006-м в финале в Москве одолела Надежду Петрову – и сразу же вошла в ТОП-10. Николай Давыденко в 2004-м сенсационно стал в «Олимпийском» чемпионом – и после этого провел свой первый по-настоящему мощный сезон, обосновавшись в десятке лучших теннисистов мира и побывав третьей ракеткой мира. Сколько еще таких примеров? Возьмем последний – Светлана Кузнецова в прошлом году взяла титул в Москве, справившись с Анастасией Павлюченковой в финале. И этот результат придал ей такой заряд уверенности, что в нынешнем сезоне Светлана обыграла Серену Уильямс в Майами, вернулась в ТОП-10 и ближе к осени вдруг осознала, что может отобраться на Итоговый чемпионат WTA.

Та еще мотивация, чтобы защитить на «Кубке Кремля» звание чемпионки!

Возможно, это ей и помогло. При том, что накануне домашнего турнира Кузнецова, казалось бы, лишилась шансов на поездку в Сингапур. Но отказ Серены Уильямс от выступлений на Итоговом (американку мучает травма плеча) вновь открыл перед Светланой двери обратно в Азию. Дело оставалось за малым – чтобы войти в восьмерку лучших, ей надо было обязательно побеждать в Москве.

Легко сказать – непросто сделать. Учитывая привычно мощный состав участников турнира в «Олимпийском».

ТИТУЛ СВЕТЛАНЫ

Помимо Кузнецовой путевку в Сингапур через «Кубок Кремля» могли завоевать еще две теннисистки – британка Джоанна Конта и испанка Карла Суарес-Наварро. Первой организаторы даже дали wild card, но уроженка австралийского Сиднея не смогла воспользоваться спецприглашением – за неделю до старта московского турнира Конта в Гонконге получила травму. В итоге от приезда в «Олимпийский» Джоанна отказалась – и даже так у нее были все шансы стать заключительной участницей чемпионата WTA. Надо было только рассчитывать, что ни Кузнецова, ни Суарес-Наварро в Москве не завоют титул. Карла эти ожидания оправдала – опять же, из-за травмы. Снялась с матча второго раунда против Дарьи Гавриловой, проиграв полтора сета…

Но вот Светлана подобной радости Джоанне не доставила. При том, что на «ВТБ Кубок Кремля» приехала в заключительный момент, первые пару дней борясь с акклиматизацией, накрывшей россиянку после турне по Азии. «Хорошо, что мои матчи не ставят играть вечером – после обеда я просто засыпаю!» - призналась Кузнецова.

«Чем могли – тем помогли», - возможно, подумали про себя организаторы. Остального россиянка добилась сама.

Тяжелая встреча с Ализе Корне в дебюте – и француженка уступила Кузнецовой в двух непростых сетах. Следом венгерка Тимеа Бабош изрядно помучила Светлану – но тоже проиграла, хотя уже в трех партиях. Столько же понадобилось экс-второй ракетке мира, чтобы пройти в полуфинале Элину Свитолину – украинка, выдав лучший сезон в карьере, все же не сдюжила со сверхмотивирован ной соперницей. А вот финал….

Он выдался простым. Та же Гаврилова, хоть и представляет Австралию, все еще любит приезжать на родину, домой. И с удовольствием выступает в «Олимпийском». На этот раз лучшая юниорка мира четырехлетней давности пробилась в решающую стадию, одолев по пути Суарес-Наварро, Анастасию Павлюченкову, Юлию Гергес… Но Кузнецовой уступила, взяв всего три гейма – 2:6, 1:6. Светлана первой за 12 лет защитила в Москве титул. В 2004-м это последней удалось Анастасии Мыскиной.

Путевка в Сингапур – приятный бонус для Кузнецовой. Лучшее завершение удачного сезона. Который мог и не быть таким удачным, не победи Светлана в «Кубке Кремля» в прошлом году.

ДЕБЮТ БУБЛИКА И МЕДВЕДЕВА

На церемонии награждения женской части «Кубка Кремля» играл российский гимн. На церемонии мужской – испанский… Пабло Каррена-Буста завоевал второй титул в сезоне и в карьере, одолев в финале Фабио Фонини из Италии. Наши же теннисисты до этой стадии не добрались.

Мужская часть московского турнира традиционно была для нас успешнее, чем женская. Так уж исторически сложилось. Чемпионами «Кубка Кремля» был Андрей Черкасов и Александр Волков. Евгений Кафельников здесь побеждал пять раз подряд (1997-2001), Николай Давыденко – трижды (2004, 2006-2007). Титулы дома брали Игорь Андреев, Игорь Куницын, Михаил Южный. Дмитрий Турсунов и Андрей Рублев в прошлом году стали лучшими в паре. А Марат Сафин играл финал в 2008-м. Но в последние сезоны российский мужской теннис переживает смену поколений. Большинство из наших звезд последних лет уже закончили карьеру, либо близки к подобному решению. Зато внимание болельщиков сосредоточено на «поколении Next». И оно не обмануло ожиданий!

Да, Рублев проиграл еще в квалификации. А Карен Хачанов – наш первый за три года чемпион турнира ATP (пару недель назад 20-летний россиянин стал лучшим в Чэнду) уступил валидольный поединок боснийцуДамиру Джумхуру, хотя дважды подавал на матч (а также вел 4:0 на тай-брейке второй партии и 3:0 – в третьем сете). Не хватило сил Андрею Кузнецову и Евгению Донскому – по сути, лидерам нынешней мужской сборной России. Зато порадовали Александр Бублик и Даниил Медведев! При том, что для обоих этот сезон – первый полноценный во взрослом туре. И на «Кубке Кремля» они ранее не выступали.

Бублику – 19 лет. Медведеву – 20. Месяц назад они сошлись в Санкт-Петербурге – и там Даниил взял верх в двух сетах. Парни могли сыграть друг с другом и в Москве – но не хватило по одной победе каждому. В четвертьфинале. В восьмерке лучших на турнире ATP, куда раньше ни один из них не добирался!

- План на матч с Баутиста-Агутом? Побеждать! Обыграть можно любого, - спокойно пожимал плечами Бублик после первой победы в основной сетке «Кубка Кремля» - над Константином Кравчуком.

Сказал – и сделал. Одолел в двух сетах первого сеяного на турнире, который всего-то пару дней ранее играл в финале «Мастерса» в Шанхае! Медведев этим временем громил Виктора Троицки в последней партии – чемпиона «Кубка Кремля»-2010. В итоге Бублик в следующем раунде проиграл Каррено-Бусте, а Даниил – французу Стефану Роберу. Оба – в трех сетах. В упорнейшей борьбе. Которой от них, признаться, и не ждали.

Вы помните начало текста? Тезис о том, как «Кубок Кремля» меняет к лучшему карьеры наших теннисистов? Не удивляйтесь, если в ближайшем будущем два этих парня будут стоять в элите.

Они ведь могут. Мы это увидели.