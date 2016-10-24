Удачный дебют. Как прошли первые в нашей стране соревнований по лазер-рану

Около 1500 зрителей, собравшихся в ЛФК ЦСКА в эту субботу, стали свидетелями исторического спортивного события - первых в нашей стране соревнований по лазер-рану.



Этот вид соревнований включает в себя бег со стрельбой на нескольких огневых рубежах. В ЦСКА спортсмены бежали 2400 метров, а стреляли трижды. Стрельба осуществляется из положения стоя, из лазерного пистолета. Отсюда и такое непривычное для уха российского болельщика название дисциплины, которое дословно переводится, как «лазер-бег».



На каждом огневом рубеже спортсмены должны закрыть 5 мишеней за 50 секунд. Количество выстрелов не ограниченно. Первый, кто пересекает линию финиша, становится победителем.

В своеобразном выставочном товарищеском матче под вдохновляющие мелодии военного оркестра померяться своими навыками в беге и стрельбе вызвались профессиональные спортсмены-пятиб орцы и российские спецназовцы.

Забег проходил в достаточно тяжелой конкурентной борьбе. Со сменой лидеров на каждом этапе. В личном зачете первое место занял член сборной России Максим Кузнецов. Вторым стал его партнер по сборной Илья Шугаров. А третьим достаточно неожиданно оказался представитель спецназа ВДВ гвардии сержант Максим Коноркин, продемонстрирова вший прекрасную скорость на дистанции вкупе с точной стрельбой.

Надо отметить, что спецназовцы выступали в военной форме «камуфляж», что давало пятиборцам серьезную фору на дистанции. Но, несмотря ни на какие трудности, в командном зачете победили все-таки спецназовцы ВДВ.

-– Спецназовцы составили достойную конкуренцию, хорошо стреляли и неплохо бежали, -– сказал после награждения Максим Кузнецов. -– Рассматривал данные старты, как этап подготовки к новому сезону. Считаю, показал очень хороший для себя результат.

Итоги турнира подвел президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов:

– Чья инициатива была организовать такие соревнования именно с таким составом участников?

– Инициативу проявило Министерство обороны, согласовав ее с попечительским советом ФСПР. Это была интересная идея, сравнить уровень спецназовцев с уровнем профессиональных спортсменов в стрельбе и беге, которые применяются как в спецназе, так и в пятиборье.

– Сегодня в общем зачете победили спецназовцы. Вас это не удивило?

– Учитывая, что соревнования уникальные, новые, мы не могли предвидеть результат. Конечно, мы все проанализируем, посмотрим, где у нас были ошибки, но в любом случае лазер-ран – это очень интересно, зрелищно и будет иметь продолжение.

– В январе 2017 года состоится отчетно-выборная конференция ФСПР по выбору президента федерации. Вы планируете баллотироваться на новый срок?

– Да, обязательно.

Кстати, по окончании турнира победители и призеры были награждены памятными призами. А программу вечера продолжил концерт ансамбля пятнадцатой армии воздушно-космиче ских сил особого назначения ВС РФ. Одним словом, дебют удался.