Осталась без рейтинга! Как Шараповой жить дальше?

Новость дня – Шарапову исключили из мирового рейтинга! По крайней мере, именно так подается то событие, что Мария больше не значится в списке сильнейших теннисисток мира. Что именно произошло? И как Шараповой жить с этим дальше?

ЗА ЧТО ИСКЛЮЧИЛИ?

На самом деле – никто Шарапову не исключал. С этого понедельника она действительно больше не значится в рейтинге WTA, а на страничке с профилем Марии на официальном сайте Ассоциации в графе «рейтинг» стоит прочерк. Сама новость звучит так, будто россиянка подверглась очередному наказанию – в довесок к дисквалификации за допинг. На самом деле, все гораздо прозаичнее, хотя само событие было неизбежно. Рейтинг спортсмена складывается из очков, заработанных на турнирах за последние 52 недели. Шарапова свои последние очки получила ровно год назад – за полуфинал Итогового чемпионата в Сингапуре. На этом сезон-2015 для нее закончился (как и для большинства спортсменок в ТОП-100). А в сезоне нынешнем Мария провела всего один турнир – Australian Open, где уступила в четвертьфинале Серене Уильямс. Потом была история с мельдонием и дисквалификация, согласно которой результат Шараповой в Мельбурне аннулировали (именно там она сдала положительную допинг-пробу на милдронат). Помимо очков, у Марии отобрали и призовые – примерно 281 000 долларов. В итоге за 52 недели в активе россиянки просто не осталось очков. А нет очков – нет и рейтинга. Все просто. Как только дисквалификация закончится и россиянка сыграет три турнира (необходимый минимум для возвращения в рейтинг), она снова появится в списке сильнейших игроков. Вопрос только – на какой позиции.

КАК ВОЗВРАЩАТЬСЯ?

Высокий рейтинг, помимо статуса, дает спортсмену куда большее – возможность заявляться на крупнейшие соревнования напрямую. Молодые теннисисты в начале карьеры вынуждены играть квалификации на фьючерсах – низшей категории профессиональных турниров. В случае успехов постепенно поднимаясь в рейтинге можно дорасти до «челленджеров» (в мужском туре), турниров ATP и WTA, основных сеток «Больших шлемов». Но если результаты падают, либо по разным причинам приходится взять паузу и пропустить много недель, есть риск, что придется все начать сначала. В обоих турах – и в мужском, и в женском – есть инструменты, которые помогают топ-игрокам, так или иначе опустившимся в рейтинге (либо на время покинувшим его) вернуться в элиту быстрее и с меньшими трудозатратами. Например, так называемый защищенный рейтинг (работает в случае длительного перерыва, связанного с травмами) – он позволяет заявляться на несколько турниров в году согласно тому месту в списке сильнейших игроков, которое ты занимал до перерыва. Или – wild card от организаторов. Конечно, всем хочется видеть у себя звезд, так что топ-теннисисты уровня Шараповой проблем с получением спецприглашений обычно не испытывают. Вообще, за год их можно получить всего 3 штуки, но Мария может рассчитывать на любое количество – правила WTA допускают это в отношении спортсменок, которые хотя бы раз выигрывали турнир «Большого шлема» или Итоговый чемпионат (Шарапова брала титулы и там, и там).

А БЫСТРО ЛИ ПОЛУЧИТСЯ?

Шарапова вернется в Тур в конце апреля. Первыми турнирами, на которых Маша сможет сыграть, будут соревнования категории International в Рабате (Марокко) и Праге (Чехия). Но вряд ли экс-первая ракетка туда поедет. Скорее всего, ее возвращения стоит ждать в Мадриде (стартует 8 мая). И попасть в основную сетку поможет только wild card – рейтинга-то у Шараповой не будет, а защищенный она использовать не сможет (так как пропустила год по «неуважительной» причине - из-за дисквалификации) . То же касается следующего крупного турнира в Риме, а также Открытого чемпионата Франции.

По сути, возможно три варианта развития событий.

Первый – Шараповой охотно дают wild card на все главные грунтовые турниры (вместе с «Ролан Гарросом»), она успешно выступает, за короткий строк зарабатывает много очков, быстренько возвращается в ТОП-100 и дальше спокойно заявляется на остальные соревнования, продолжая путь на вершину.

Второй – Шараповой принципиально (из вредности или по любой другой причине) wild card нигде не дают. Тогда придется забыть о гордости и начинать как юниорка – с мелких турниров ITF. Процесс возвращения на вершину растянется по времени, но даже так, теоретически, уже к следующей осени Мария все равно сможет подобраться близко к ТОП-10.

Третий – смешанный. Марии и wild card дают, но и сразу набрать много очков она не может. Все-таки, полтора года вне игры – солидный срок, который обязательно скажется на форме россиянки. В этом случае придется ориентироваться по ситуации. Как бы то ни было, все будет зависеть лишь от результатов.

КАК ПОЛУЧАЛОСЬ У ДРУГИХ?

Ким Клийстерс, в свое время из-за кисты в запястье завершив карьеру, родив ребенка и спустя пару лет решив вернуться, сходу победила на US Open-2005 – для нее тот турнир стал всего третьим после возвращения! А, скажем, наша Вера Звонарева – финалистка двух ТБШ и экс-вторая ракетка мира – потеряв больше года из-за проблем с ногой, отчаянно пыталась вернуться в элиту, но в итоге так и не смогла, не смотря ни на какие wild card и защищенный рейтинг. Оба случая – конечно, крайности. Чаще бывает серединка – чемпион US Open-2009 Хуан-Мартин Дель-Потро, потеряв два года из-за травмы руки, в этом сезоне, наконец, начал выступать регулярно, выдал несколько чудо-турниров (в частности – обыграл Джоковича на Олимпиаде, став в Рио серебряным призером) и уже ворвался в ТОП-50. Хотя в феврале стоял за переделами тысячи.

Какой сценарий нас ждет в случае с Шараповой – узнаем скоро.



