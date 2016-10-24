Тренажер для внедорожника

Нас все чаще и чаще зовут испытать новый автомобиль на себе: примерить, почувствовать – и даже прокатиться. В каждом автосалоне есть и шоу-рум, и тест-драйв.

Сейчас россияне все больше голосов отдают за внедорожники, голосуя рублем. Популярность некогда «передового» сегмента С серьезно упала, а кроссоверы и маститые вездеходы набирают поклонников. И тут возникает вопрос: как по-настоящему узнать машину, о внедорожных возможностях которой кричат брошюры, но при этом никто не разрешает покидать асфальт городских улиц на авто с надписью «тест-драйв» на бортах?

Спецы из «Митсубиши» нашли ответ на этот вопрос.

Сегодня в России уже работают 11 OFF-ROAD Park Mitsubishi, самый большой из которых располагается в Иванове

ПАРКИ ДЛЯ «ПРОХОДИМЦЕВ»

Японский бренд, ставший в России синонимом надежных внедорожников, давно ставил перед собой задачу – раскрыть возможности своих авто каждому автомобилисту. Как сделать это в условиях больших городов? Где найти площадки, на которых братья Pajero, пикап L 200 и Outlander смогут проявить себя, продемонстрирова в возможности своего полного привода, сверкнуть легендарной трансмиссией Super Select? Так родилась идея по созданию в России целой россыпи Off-Road парков, где посетители испытают на прочность автомобили, проходя искусственные преграды и препятствия, имитируя классические элементы бездорожья.

Задача, которая была поставлена перед инженерами, звучала примерно так: у вас есть тысяча квадратных метров – нужно обустроить площадку, на которой можно испытать автомобиль на геометрическую проходимость, уяснить для себя принципы работы не только полного привода, но и вспомогательных механизмов, таких, как пониженная передача, межколесный и межосевой дифференциалы, а также тяговитые двигатели и другие особенности внедорожников Mitsubishi.

Во время выполнения проектных работ стало ясно, что объемы площадки не позволят разместить тонны металла – нужно компактно установить не менее трех, а лучше шести препятствий, которые можно перемещать, разбирать и перевозить. Но в первых строчках технического задания стояло требование о безопасности конструкции. Чтобы все тренажеры, на которых будут проводить испытательные заезды, были прежде всего надежны.

Так в России началась совместная программа OFF-ROAD PARK, в которой тандем дилеров и представительств а бренда в России начал создавать парки с внедорожными аттракционами в различных регионах страны. Первыми испытать на себе все удовольствия от вождения внедорожника в настоящем ареале его обитания смогли жители Красноярска. На берегах Енисея в мае 2014 года программа OFF-ROAD PARK дебютировала.

После были Нижний, Челябинск и еще десяток городов, где теперь можно записаться и пройти внедорожную трассу на любом автомобиле марки Mitsubishi.

ВО ВСЮ ИВАНОВСКУЮ!

Больше других повезло городу Иваново– там в сентябре 2016 года открыли самый большой OFF-ROAD PARK, где на территории в 5000 метров разместилась 400-метровая внедорожная трасса со всеми видами препятствий.

Приходя сюда, как на ярмарку, многие посетители решаются испытать себя и в настоящем бездорожье, где требуются не только знание автомобиля или подсказка тренера, но и умелые действия, опыт, навыки, которые лучше приобретать под присмотром профессионалов в специально оборудованных парках. Кстати, парк внедорожных развлечений – довольно распространенный элемент у наших заокеанских друзей, где не принято тревожить дикую природу, а испытать себя и свой внедорожник можно на специальных трассах, которые порой значительно превосходят привычные нам незнакомые с асфальтом тропинки. Только вот за прохождение такого испытания американцы платят, а в России платы за посещение OFF-ROAD PARK не берут.

Сегодня «Митсубиши» планирует открытие новых парков в различных городах и планирует дальше развивать это направление, ведь внедорожник без бездорожья – это как рыбак без удочки. 11 парков – только начало программы. Уже сегодня можно говорить, что в скором времени жители еще девяти регионов России получат возможность провести день в компании внедорожников и испытать не только автомобили, проходя ловушки, созданные инженерами и полностью имитирующие природные испытания, которые так часто встречаются на пути. Ведь в России – гать, ледяная горка, железнодорожный переезд, боковой уклон и качели – это реальные условия эксплуатации. Только в OFF-ROAD PARK не придется идти по колено в распутице за трактором.

Наклон – Боковой уклон позволяет оценить не только стойкость автомобиля к опрокидыванию, но и геометрическую проходимость

АВТОЛИКБЕЗ ПО ГОРАМ, ПО ДОЛАМ…

Горка – простое испытание лишь на первый взгляд. Его задача – научить водителя доверять автомобилю и перебороть свой страх.

Страх есть всегда – ведь в какой-то момент перед глазами остается только небо, а потом внедорожник хлопается всей своей немалой массой на прямой участок, за которым следует резкий съезд.

Подобное испытание есть в фирменном экзамене на право управлять автомобилем, которое, к слову, для многих становится поводом к повторной сдаче. Жаль, что когда большинству довелось «сдавать на права», автомобилем были далеко не современные внедорожники – «отечественная классика» не горела желанием забираться и на менее крутой подъем.

Для «Аутлендеров» и «Паджеро» такую горку вряд ли можно считать испытанием – мощные движки с большим крутящим моментом легко преодолевают трудности, а электронные помощники быстро «гасят» буксующие колеса даже на скользком от инея металле горки.

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ

Качели всегда были и остаются одним из самых популярных аттракционов. Причем не только на детской площадке, но и на взрослой внедорожной трассе.

Смысл тренажера заключается в следующем – поймать момент, когда перед внедорожника перевесит корму, и плавно съехать.

Первое попадание на элемент запомнится надолго: во-первых, надо побороть себя и заехать на резкий подъем, который образуется коромыслом аттракциона. Опытные инструкторы подскажут, как правильно работать с педалью газа. А потом следует вишенка – автомобиль с ускорением опускает всю переднюю часть вперед, а «филейная», соответственно, подлетает вверх. Эмоции часто бьют через край, хотя такое испытание часто достается водителю и в реальной жизни – выезд на высокое полотно дороги с низкой обочины, преодоление заснеженной возвышенности или покорение песчаной дюны. Там эмоции еще острее, ведь никто не знает, что ждет за поворотом.

Тренажер, к счастью, рассчитан до сотой доли миллиметра, и приземление всегда происходит успешно. В реальных условиях далеко не всегда получается выйти из такого переплета «сухим», так что, прежде чем бросаться во внедорожье, лучше испытать себя в парке.

Качели – Качели – один из самых захватывающих внедорожных аттракционов

НА ПЕРЕЕЗДЕ

А вот это испытание нам всем хорошо известно – в парке оно называется «железнодорожный переезд», а на улице – действительность .

У каждого водителя есть история, как он нарвался на действительно серьезное препятствие там, где меньше всего его ожидал.

Снятые и не поставленные на место лаги на железнодорожном переезде, слава богу, встречаются все реже, а вот общемосковский ремонт трамвайных путей порой ставит в тупик – далеко не всем дано от бога проехать несколько сот метров по скользкой «узкоколейке» и не свалиться, перемолов при этом всю подвеску. Про открытые водопроводные люки и провалы в асфальте не будем «упоминать всуе». Казалось бы, тут нужен подготовленный автомобиль.

Но абсолютно заводской «Аутлендер» запросто справляется с преградой – дорожного просвета хватает, чтобы покорить импровизированны е рельсы, а противобуксовочн ая система помогает сделать это быстро – достаточно плавно упереться в уступ и приоткрыть дроссельную заслонку, как автомобиль уверенно «перешагивает», казалось бы, серьезный дорожный «ультиматум».

Каждый парк содержит в себе целую полосу препятствий, пройти которую с опытным инструктором может каждый желающий

УКЛОНИСТЫ

Боковой уклон – один из самых интересных и остросюжетных аттракционов в OFF-ROAD PARK. Он позволяет оценить стойкость автомобиля к опрокидыванию на косогоре, посмотреть работу таких систем, как противобуксовочн ая и блокировки.

Встретить в городе такой уклон достаточно сложно, поэтому многие посетители стараются испытать автомобиль именно на этом тренажере. А вот давние поклонники внедорожников знают, что косогор – сложное испытание для автомобиля, где важны не только помощники водителя, но и геометрическая проходимость – углы съезда. Иначе менять бамперы придется часто, а низко торчащие агрегаты, например радиатор, могут сделать автомобиль недвижимым даже в скромном испытании.

Взять такой склон ходом не получится – приходится медленно ползти, испытывая на себе силу тяжести и страх к перевороту. Иногда кажется, что еще сантиметр – и мощный автомобиль упадет на бок. Но Mitsubishi успешно проходит испытание, а изумленные участники чаще всего записываются на второй круг.

РИСКОВАЯ ДИАГОНАЛЬ

Диагональное вывешивание – классический элемент внедорожного испытания. Однако «развесить» свой автомобиль можно и в городе – достаточно неудачно пойти на штурм высокого бордюра или переоценить свои силы в зимней парковке на сугробе.

Висящие в воздухе колеса отправляют водителя на улицу вне зависимости от количества осадков и температуры.

Выбраться из западни помогут соседи, лопата или комплекс дифференциалов. Наличие сразу двух блокировок, которым могут похвастаться автомобили Mitsubishi, значительно упрощает дело.

А там, где кончается асфальт, без дифференциалов в мосту и между осями и вовсе наступают тяжелые времена. Грязевые ванны и осенняя глина превращают любую поездку в сложный и длительный квест, условия которого подразумевают грязные ноги и мокрые от пота виски.

Роликовый заезд

Роликовый заезд призван сымитировать такую распространенную в нашей стране проблему, как скользкая горка.

Каждый, кто хоть раз садился за баранку, не понаслышке знает, что такое зимой въехать на пригорок или заползти на мойку. Проблема одна, но ее хватает, чтобы основательно пожечь нервные клетки: колеса срываются в букс, автомобиль начинает медленно, но верно сползать вниз, изменяя при этом траекторию движения и положения кузова. Иногда такие ситуации заканчиваются даже переворотом.

Полный привод значительно сокращает вероятность попадания в ледяную ловушку, но тоже, к сожалению, не является панацеей от всех бед. Поэтому автомобили Mitsubishi оборудованы антипробуксовочн ой системой, умная электроника которой «прикусывает» нужные колеса и автомобиль перестает истерично буксовать, устремляясь к цели.