«Нет!» - сказал Никита Трямкин боссу «Ванкувера», посылающему его в фарм-клуб

Резонансная история происходит в «Ванкувере» - защитник-гренадер Никита Трямкин не попадает в основу клуба НХЛ, но и в АХЛ ехать не желает.

Этой весной, отыграв сезон за «Автомобилист», громадный защитник Никита Трямкин (200 см / 120 кг) поехал выступать в «Ванкувер». Там провел 13 матчей, набрал 2 (1+1) очка. Клуб в плей-офф не попал, но в целом Трямкина хвалили.

Двусторонний контракт Никиты с «Кэнакс» истекает следующим летом ($0,925 тыс.). Главный тренер Уилли Дежарден сейчас считает, что Трямкин не проходит в основу «Ванкувера», поэтому во всех шести матчах этого сезона россиянин оставался в запасе.

Как обычно делают в таких случаях? Отправляют хоккеиста в фарм-клуб, чтобы он набрал игровую форму. Но у Трямкина в контракте есть пункт, при котором он может вернуться в Россию, если его отправят в АХЛ.

Генменеджер «Ванкувера» Джим Беннинг проинформировал всех, что клуб все равно пытался отправить 22-летнего россиянина в фарм, при этом дав гарантию, что его обязательно потом вернут в состав «Кэнакс». На что услышал жесткое «Нет» от игрока и его агента.

Хотелось бы назвать заметку «Демарш Никиты Трямкина», но он ведь ничего не нарушает. Соответствующий пункт есть. В фарм-клубе он будет получать раз в десять меньше, чем в НХЛ. К тому же есть риск получить травму в такой быстрой и силовой лиге как АХЛ. Кому тогда Трямкин будет нужен?

«Нет возможности отправить этого защитника в АХЛ, - сказал Беннинг. – Мы говорили об этом с Трямкиным, но получили отказ. В идеальном мире он провел бы несколько матчей в низшей лиге, набрался бы практики. Но что есть, то есть. Никита усердно работает на тренировках и даже остается после занятий».

Рассудите сами – если бы «Ванкуверу» был не нужен Трямкин, его давно бы отпустили в КХЛ. Пусть играет себе за «Автомобилист». Вести себя жестко в рамках закона – это нормальное дело для НХЛ. Тот же Никита Кучеров, не имея новый контракт, не приехал в тренировочный лагерь «Тампы». Хотя мог бы заниматься вместе с командой. Так что скандала здесь нет, и «Кэнакс» пока будет за Трямкина держаться.

Беннинг верит, что Никита с его талантом и габаритами сможет пробиться в первые две пары защиты. Но при этом пока, как считают боссы «Ванкувера», Трямкин не тянет даже на попадание в состав. Он вышел на раскатку перед матчем с «Анахаймом», но в последний момент его заменил 28-летний Алекс Биега. «Кэнакс» проиграл матч (2:4), хотя это первое поражение команды в этом сезоне.

Конечно, Никита Трямкин нестабилен и еще сыроват для уровня НХЛ. И тот же Беннинг намекает, что каждому новичку нужно понимать, что это такое – быть «кануком». Надо пропитаться культурой клуба и набирать отличную форму перед приездом в тренировочный лагерь. Интересно, Трямкин провалил предсезонку что ли?

«Никита лучше, чем был три недели назад, - говорит генменеджер. – Мне он очень нравится как игрок. Но ему нужно работать над собой, в том числе над ментальностью, чтобы интенсивно проводить каждую смену».

Можно было бы выбрать мягкий сценарий и поехать в АХЛ. Никита Трямкин решил пойти напролом, что при его габаритах – нормальное дело. «Носорог плохо видит, но при его массе это не его проблемы». Еще раз, Трямкин ничего не нарушил. Но из этой истории есть только два выхода – или вскоре Никита заиграет в «Ванкувере», или вернется в «Автомобилист».

Я слышал, в Екатеринбурге нужны габаритные защитники.

