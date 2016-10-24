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Наотрез. Кузнецова отстригла косу во время матча и победила (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Наотрез. Кузнецова отстригла косу во время матча и победила (видео)
Источник: WTA

Светлана Кузнецова не только победила в первом матче на итоговом турнире WTA, но и закончила матч без части своей прически.

Неделя у Светланы Кузнецовой получилась непростая: чтобы попасть на итоговый турнир года WTA, ей нужна была только победа на Кубке Кремля.

С каждым кругом из-за психологического напряжения победа давалась все тяжелее, но в финале Кузнецова расслабилась и разгромила натурализованную австралийку Дарью Гаврилову. 

- Это несправедливо, что первый матч на итоговом турнире мне играть уже в воскресенье. Это неправильно, было бы проще перенести турнир на неделю попозже. Считаю, что не нахожусь в тех же условиях, что и остальные теннисистки, - говорила Светлана после субботней победы.

На неделю турнир не перенесли, но впервые вышла на корт Светлана все-таки в понедельник, а не в воскресенье. Так или иначе времени Светлане дойти до парикмахера не хватило. 

После удачной первой партии против Агнешки Радванской (7:5) Кузнецова во втором сете не смогла взять ни одной своей подачи, уступив 1:6. 

В начале третьего сета россиянка вновь отдала свою подачу и в перерыве решила избавиться от части своей косы, отрезав ее ножницами. 

Потеря волос положительным образом отразилась на игре россиянки: Кузнецова дважды отыграла брейк, а в концовке сета вырвала победу у полячки. Следующий матч у Светланы через один день. Достаточно времени, чтобы поправить прическу у профессионала. 

Матч

Радванска А. (Польша) - Кузнецова С. (Россия) - 5:7, 6:1, 5:7

Место и дата

24 октября 14:30, , Онлайн-трансляция

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