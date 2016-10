Наотрез. Кузнецова отстригла косу во время матча и победила (видео)

Светлана Кузнецова не только победила в первом матче на итоговом турнире WTA, но и закончила матч без части своей прически.

Неделя у Светланы Кузнецовой получилась непростая: чтобы попасть на итоговый турнир года WTA, ей нужна была только победа на Кубке Кремля.

С каждым кругом из-за психологического напряжения победа давалась все тяжелее, но в финале Кузнецова расслабилась и разгромила натурализованную австралийку Дарью Гаврилову.

- Это несправедливо, что первый матч на итоговом турнире мне играть уже в воскресенье. Это неправильно, было бы проще перенести турнир на неделю попозже. Считаю, что не нахожусь в тех же условиях, что и остальные теннисистки, - говорила Светлана после субботней победы.

На неделю турнир не перенесли, но впервые вышла на корт Светлана все-таки в понедельник, а не в воскресенье. Так или иначе времени Светлане дойти до парикмахера не хватило.

После удачной первой партии против Агнешки Радванской (7:5) Кузнецова во втором сете не смогла взять ни одной своей подачи, уступив 1:6.

В начале третьего сета россиянка вновь отдала свою подачу и в перерыве решила избавиться от части своей косы, отрезав ее ножницами.

Well, @SvetlanaK27 with something you don't see everyday. A self haircut while playing tennis ✂️ #WTAFinals pic.twitter.com/j9CwFn7MJ2