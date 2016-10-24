Андрей Малосолов: У болельщиков ЦСКА накопились вопросы к Слуцкому

Бывший пресс-атташе РФС Андрей Малосолов объяснил, из-за чего возник конфликт между фатами ЦСКА и главным тренером армейцев Леонидом Слуцким.

- Насколько мне известно, фанатское объединение «Люди в черном», которое опубликовало в социальных сетях обращение к тренеру и клубу, представляет собой ядро активных болельщиков ЦСКА. И публикация тех или иных заявлений от его лица, безусловно, происходит после консультаций со всеми фанатскими коллективами. Например, ситуация с рекламой еврейского религиозного центра «Жуковка», в которой помимо Слуцкого был задействован и бренд клуба, что многим не понравилось, обсуждалась неделю. И только потом большинство приняло решение выступить.

Катализатором нового выступления болельщиков стал отказ Слуцкого встретиться с ними. Те хотели получить разъяснение по вопросам тактики, селекции, игры команды и, в частности, по участию клубного бренда в той религиозной рекламе. Есть недовольство игрой, как кажется болельщикам, немотивированног о Траоре, который пока не показывает и трети того, что он показывал в «Кубани» и «Анжи». Про тех же Караваева, Чернова и других Слуцкий не раз говорил: «Я им давал шанс, но они им не воспользовались» . И теперь болельщики видят ситуацию с Траоре, который бы при других обстоятельствах давно вылетел из клуба, но ему предоставляются новые и новые шансы.

Слуцкий на предложение фанатов ответил отказом, не знаю уж каким, интеллигентными или нет. Хотя с 2001 года, когда в клуб пришел Евгений Гинер, подобного рода встречи в кризисные моменты для команды происходили. Участвовал в нескольких таких собраниях и сам Слуцкий. И благодаря обратной связи гасились многие взрывоопасные ситуации. Сейчас же в цепочке клуб – болельщики – команда одно из звеньев разорвалось. Что, естественно, родило конфликт. Думаю, его бы не было, если бы встреча состоялась. Уже бывали подобные случаи, когда болельщикам в личном диалоге объяснялось, почему делается то-то и то-то, а не, например, обратное. Болельщики обычно относились с пониманием.

Но, считаю, и в нынешней ситуации не нужно излишне драматизировать. Элемент площадной брани в баннерах болельщиков ЦСКА присутствовал, но это футбол, а не театр. Здесь так бывает. Недовольство болельщиков тем, что они не получают ответы на свои вопросы, – это нормально. Они платят деньги, тратят силы, поддерживая команду, являются потребителем футбольного продукта. И в обращении «Леня» в заявлении фанатов к Слуцкому не вижу ничего страшного. У каждого тренера есть свое прозвище. Что тут такого? К частностям не надо придираться. Если глобальный вопрос – как наладить контакт болельщиков и клуба, решить возникшее недопонимание, надеюсь, временное.