Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Кузнецов4:6, 4:6Дельбонис
Футбол  Зенит1 : 0Оренбург
Теннис  Радванска5:7, 6:1, 5:7Кузнецова
Хоккей  Спартак1 : 0Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Малосолов: У болельщиков ЦСКА накопились вопросы к Слуцкому

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Леонид Слуцкий
Леонид СлуцкийИсточник: Sovsport.ru

Бывший пресс-атташе РФС Андрей Малосолов объяснил, из-за чего возник конфликт между фатами ЦСКА и главным тренером армейцев Леонидом Слуцким.

- Насколько мне известно, фанатское объединение «Люди в черном», которое опубликовало в социальных сетях обращение к тренеру и клубу, представляет собой ядро активных болельщиков ЦСКА. И публикация тех или иных заявлений от его лица, безусловно, происходит после консультаций со всеми фанатскими коллективами. Например, ситуация с рекламой еврейского религиозного центра «Жуковка», в которой помимо Слуцкого был задействован и бренд клуба, что многим не понравилось, обсуждалась неделю. И только потом большинство приняло решение выступить.

Катализатором нового выступления болельщиков стал отказ Слуцкого встретиться с ними. Те хотели получить разъяснение по вопросам тактики, селекции, игры команды и, в частности, по участию клубного бренда в той религиозной рекламе. Есть недовольство игрой, как кажется болельщикам, немотивированного Траоре, который пока не показывает и трети того, что он показывал в «Кубани» и «Анжи». Про тех же Караваева, Чернова и других Слуцкий не раз говорил: «Я им давал шанс, но они им не воспользовались». И теперь болельщики видят ситуацию с Траоре, который бы при других обстоятельствах давно вылетел из клуба, но ему предоставляются новые и новые шансы.

Слуцкий на предложение фанатов ответил отказом, не знаю уж каким, интеллигентными или нет. Хотя с 2001 года, когда в клуб пришел Евгений Гинер, подобного рода встречи в кризисные моменты для команды происходили. Участвовал в нескольких таких собраниях и сам Слуцкий. И благодаря обратной связи гасились многие взрывоопасные ситуации. Сейчас же в цепочке клуб – болельщики – команда одно из звеньев разорвалось. Что, естественно, родило конфликт. Думаю, его бы не было, если бы встреча состоялась. Уже бывали подобные случаи, когда болельщикам в личном диалоге объяснялось, почему делается то-то и то-то, а не, например, обратное. Болельщики обычно относились с пониманием.

Но, считаю, и в нынешней ситуации не нужно излишне драматизировать. Элемент площадной брани в баннерах болельщиков ЦСКА присутствовал, но это футбол, а не театр. Здесь так бывает. Недовольство болельщиков тем, что они не получают ответы на свои вопросы, – это нормально. Они платят деньги, тратят силы, поддерживая команду, являются потребителем футбольного продукта. И в обращении «Леня» в заявлении фанатов к Слуцкому не вижу ничего страшного. У каждого тренера есть свое прозвище. Что тут такого? К частностям не надо придираться. Если глобальный вопрос – как наладить контакт болельщиков и клуба, решить возникшее недопонимание, надеюсь, временное.

Голосование: На чьей вы стороне в конфликте Слуцкого и фанатов?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Селюк: Давайте не будем клеймить СлуцкогоФутбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о конфликте между болельщиками ЦСКА и главным тренером армейского клуба Леонидом Слуцким.Кипит армейский чайник. Василий Уткин о ЦСКАКипит армейский чайник. Василий Уткин о ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» - о ситуации, в которой оказались Леонид Слуцкий и ЦСКА.Александр Мостовой: Слуцкому не нужно уходить в отставкуБывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о непростой ситуации, сложившейся в ЦСКА.Овчинников поблагодарил фанатов ЦСКА за поддержку на матче с «Локомотивом»Тренер ЦСКА Сергей Овчинников выразил благодарность болельщикам ЦСКА за поддержку в матче 11-го тура РФПЛ с «Локомотивом».Дмитрий Федоров: Фаны давят на Слуцкого из-за съемок в ролике еврейского центраДмитрий Федоров: Фаны давят на Слуцкого из-за съемок в ролике еврейского центраКомментатор «Матч ТВ» объясняет, почему группа фанатов клуба атакует главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.Глушаков, Зе Луиш и Промес занимаются по индивидуальной программе в преддверии матча «Спартак» - ЦСКАВ понедельник футболисты московского «Спартака» собрались на клубной базе и начали подготовку к центральному матчу 12-го тура чемпионата России против ЦСКА.Глушаков готовится к матчу с ЦСКА в бассейнеПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков разместил в своем инстаграме видеозапись выполнения восстановительного упражнения в бассейне.Дейвидас Шемберас: Болельщики имеют право требовать результат, но оскорблять Слуцкого недопустимоБывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас высказался в поддержку главного тренера команды Леонида Слуцкого.Дмитрий Хомуха: ЦСКА не раз сталкивался с проблемами и каждый раз преодолевал ихЭкс-тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о ситуации в ЦСКА и целях армейской команды на сезон.Головин не попал в десятку лучших молодых футболистов ЕвропыПолузащитник ЦСКА Александр Головин не попал в десятку лучших молодых игроков 2016 года в Европе, сообщает BFMTV. Награду получил полузащитник «Баварии» и сборной Португалии Ренату Саншеш.Самочувствие Натхо улучшилось, футболист работает с физиотерапевтомПолузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, получивший травму в матче 11-го тура с «Локомотивом», работает с физиотерапевтом, сообщает официальный сайт армейцев.Фанаты ЦСКА: Если Слуцкий сам отворачивается от фанатов, нам не нужен такой тренерФанаты ЦСКА объяснили оскорбительный баннер в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого, вывешенный в матче против «Локомотива» (0:1).Валерий Масалитин: В ЦСКА должна быть перестройкаЧемпион и обладатель Кубка СССР в составе ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о проблемах армейцев.КДК рассмотрит появление несогласованного баннера на трибуне фанатов ЦСКА и акт сожжения атрибутики «Локомотива»Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что появление несогласованного баннера на трибуне болельщиков московского ЦСКА во время матча с «Локомотивом» будет рассмотрено КДК РФС.Малхаз Асатиани: Надеюсь, что у «Локомотива» все наладитсяБывший защитник столичного «Локомотива» и сборной Грузии Малхаз Асатиани прокомментировал победу железнодорожников в матче с ЦСКА (1:0), который прошел в рамках 11-го тура чемпионата России.Семин поблагодарил игроков БК «Локомотив-Кубань» за поддержку в матче с ЦСКАГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил благодарность баскетболистам клуба «Локомотив-Кубань» за поддержку в матче 11-го тура чемпионата против ЦСКА (1:0).Александр Бубнов: ЦСКА выглядел бы перспективнее с быстрым Ионовым вместо ТраореФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА. Напомним, что «Локомотив» победил со счетом 1:0.Через неделю все будет не так. Колонка Евгения ЛовчеваЧерез неделю все будет не так. Колонка Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» - о матче «Локомотив» - ЦСКА и ожиданиях перед спартаковско-армейским дерби.Дмитрий Булыкин: «Локомотив» по делу выиграл у ЦСКАБывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал итог встречи между столичными «Локомотивом» и ЦСКА.Алексей Миранчук: Мы отдали все силы, и пришла долгожданная победаПолузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями после матча против ЦСКА в чемпионате России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости

Cпецпредложение