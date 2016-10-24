Деньги есть — сэра не надо. Почему проблема «МЮ» не в Моуринью

«Советский спорт» фиксирует: «Манчестер Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона пошел по пути наименьшего сопротивления и стал похож на «Реал».

ЗНАКОМЫЙ СЦЕНАРИЙ

Традиция «МЮ» последних сезонов – обязательно проигрывать кому-то в чемпионате Англии с шокирующим счетом. Три года назад были два фиаско в дерби с «Манчестер Сити» (1:4, 0:3) и «Ливерпулем» (0:3), два года назад случились неудачи с тогда середняками лиги «Эвертоном» (0:3) и «Лестером» (3:5), в прошлом розыгрыше – с «Арсеналом» (0:3) и «Тоттенхэмом» (0:3). Тенденция, однако!

Желая исправить ситуацию, боссы «МЮ» пригласили спасать положение Жозе Моуринью. «Кого еще звать, как не Особенного? Пусть оправдывает свое прозвище!» – решили руководители. Но пока ничего не изменилось. Проиграв в воскресенье крупно «Челси» (0:4), он встал в один ряд Дэвидом Мойесом и Луи ван Галом, при которых манкунианцы уступали в прошлых сезонах. Более того, в чемпионате Англии так крупно, как Моуринью, эти специалисты не проигрывали!

Самый простой вывод, который можно сделать из данной истории – Моуринью Особенным не является. Но принесет ли этот умозаключение кому-нибудь пользу? Да и поспешен такой итог – Моуринью пришел в «МЮ» недавно.

Гораздо важнее другое. Приход Жозе дал понять, что у «красных дьяволов» все гораздо хуже, чем можно было представить. И что дело не только в тренерах, а, быть может, даже не столько в тренерах. Когда три таких известных спеца берутся за работу, а на выходе получается несуразица, значит, есть другие проблемы.

КИРДЫК ДЕЛУ ФЕРГЮСОНА

Последних крупный успех «МЮ» - выигранная премьер-лига в сезоне-2012/13. Тогда «красные дьяволы» не проиграли никому больше, чем в один мяч. Руководил командой Алекс Фергюсон, по завершении сезона ушедший на пенсию. После этого у манкунианцев сразу все и разладилось.

Фергюсон проработал в «МЮ» главным тренером 26 лет. Это было бы невозможно, не умей шотландец работать с молодежью, проводить смену поколений. К его чести, он не только умел, но и любил это хлопотное дело. Благодаря чему его команду узнавали во всем мире.

О способностях специалиста работать с молодыми дарованиями говорят факты. При сэре Алексе в «МЮ» раскрылись такие выпускники молодежной команды, как братья Невиллы, Флетчер, Гиггз, Бекхэм.

О любви наставника к возне с молодежью говорит процесс. Известно, что он смотрел большое количество молодежных и юношеских игр команд. Фергюсон хотел заглянуть вперед на несколько лет и представить, что там будет. Иногда это давало ошеломительный результат. Как, например, в случае с Полом Скоулзом, еще одним его воспитанником. Дважды Фергюсон сомневался в нем! Когда Полу было 13 лет, Фергюсон сказал своим помощникам по главной команде (правильные же темы для обсуждения у них были!), что у этого парня нет шансов – слишком он маленький. Но к 18 годам Сколуз заметно подрос. И тут вмешалась другая проблема – он играл на позиции центрального нападающего.

По мнению Фергюсона, для игры в этом амплуа ему не хватало темпа. Тогда шотландец велел тренерам молодежной команды найти ему другую позицию. Так Сколуз нашел себя в роли центрального полузащитника. «Когда я однажды увидел его сумасшедший удар, у меня захватило дух от такой мощи», - рассказал в своей автобиографии Фергюсон.

Пришедший на смену Фергюсону Мойес попытался философию предшественника перенять. Но у него не вышло. Выпускникам молодежной команды «МЮ» защитнику Клеверли и полузащитнику Янузаю, которым тренер доверял, не удавалось играть ярко, качественно и стабильно. Проблема усугублялась тем, что Скоулз ушел вместе с Фергюсоном, заканчивали играть Гиггз и Фердинанд. Нужна была не просто свежая кровь, а смена поколений. И для нее требовалось время. Его Мойес не получил. А Фергюсон, возможно, избрал не лучшее время для ухода.

ОТ «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» К «РЕАЛУ-2»

«Зачем идти сложным путем, если можно сделать проще?» - подумало руководство «МЮ». И начались сумасшедшие трансферы. Но покупали игроков уже не Мойесу, который провалился со сменой поколений силой внутренних резервов, а ван Галу и Моуринью.

Самый дорогой подарок для ван Гала – полузащитник Анхель Ди Мария, за которого «Реал» получил 75 миллионов евро. Моуринью получил подарок еще дороже – за Поля Погба манкунианцы заплатили «Ювентусу» 105 миллионов евро. Это самый дорогой трансфер в истории футбола. Лучшего свидетельства, что титулы сейчас важнее всего, руководство «МЮ» предоставить не могло. Так из узнаваемого всеми «Юнайтед» этот клуб стал вторым «Реалом».

Если раньше девизом англичан было: «Вырастим лучших», то теперь – «Приобретем сильнейших». Когда есть деньги, так проще – не надо возиться с молодежью. А Фергюсон возился. Еще и ветеранов заставлял это делать. Чтобы юноши сознавали важность происходящего, сэр Алекс частенько отправлял в молодежную команду опытных игроков, - и подрастающая смена понимала, к чему должна стремиться. В частности, с ней периодически занимались Робсон и Флетчер. Трудоемкое это занятие приводило к тому, что резервистам было легче вписаться в главную команду. Они уже знали, в какой футбол она играет. А «МЮ» с их помощью выбирался из сложных ситуаций.

«МЮ» и сейчас может выиграть что-то серьезное. Шансы на это всегда высоки, когда у тебя тренером работает Моуринью. Но пока происходит страшное – «МЮ» потерял свое лицо, которое прославляло клуб не меньше, чем титулы. Похоже, мы не скоро вновь увидим нечто запоминающееся – тренеры будут приходить, уходить и строить свой «МЮ». А это всегда метания — и время.